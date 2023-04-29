На головному заводі Skoda виробляють одразу сім моделей автомобілів, причому на одній лінії конвеєра складають Octavia з ДВЗ та повністю електричний Enyaq iV. Як це вдається, дізнались журналісти Авто24.

Завод Skoda в Млада Болеславі, який розташований за годину їзди від Праги – головне та найбільше автовиробництво бренду. Засноване ще у 1901 році, зараз це не лише підприємство з виробництва автомобілів, а ще й двигунів, батарей, низка дослідницьких центрів, ряд допоміжних виробництв та суміжників.

Наразі на заводі з чистого листа металу виробляють Fabia, Octavia, Kamiq, Scala, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, а також двигуни та батареї для електромобілів.

Також у тему: Skoda показала майбутній модельний ряд електромобілів

Як і на кожному потужному автомобільному заводі, виробництво кузовних моделей починається з пресового виробництва. Рулони металу, які надходять з європейських металургійних заводів, розгортаються та надходять у пресовий цех. Там величезні преси штампують окремі кузовні деталі для різних автомобілів.

Пресформи встановлюють у надважкі преси по черзі, в залежності від потреб виробництва у кожній деталі. Готові вироби складають у великі стелажі, які направляють у цех зварювання.

З окремих деталей зварюють кузови автомобілів. Цей процес повністю автоматизовано – зварні автомати працюють самостійно, практично без участі людей. Деякі деталі з алюмінію не зварюють, а склеюють.

Голий кузов направляється в цех фарбування. Спочатку його поміщують в спеціальний розчин, потім грунтують, і лише після висихання кілька разів фарбують та покривають лаком. Більше роботи з кузовами, які мають два кольори – дах і нижню частину кузова різних відтінків.

На заводі в Млада Болеславі ще зберігся ливарний цех. В ньому виливають частини для двигунів та коробок передач – з чавуну, алюмінію чи сплавів. Потім ці зливки доробляють та монтують на них інші деталі, які вже надходять від сторонніх постачальників.

Кузови, силові агрегати та тисячі дрібних деталей направляють в складальний цех. Деталі на конвеєр доставляють автономні міні-тягачі, під веселу музику.

Робота на складальному конвеєрі – найбільш відповідальна та важка частина виробництва автомобілів. Адже працівникові потрібно дуже швидко, за кілька хвилин, виконати свою операцію. Він не може допустити якусь неточність у роботі – вона одразу “вилізе” на наступному етапі. Така робота дуже одноманітна, від неї людина швидко втомлюється. Щоб зменшити “зацикленість”, старший з бригади періодично замінює того працівника, який сильно втомився.

Для того, щоб “перемкнутись”, в цеху можна взяти самокат і проїхатись, або перекусити – міні-кухні з мікрохвильовками стоять прямо між нитками конвейєра. Робота в складальному цеху потребує доброго здоров’я та енергії, тому середній вік людей на ньому – 35 років. В інших підрозділах зайняті дещо старші люди.

На заводі у Млада Болеславі працює дві великі конвеєрні лінії. На одній складають Fabia, Kamiq та Scala, на другій – Octavia, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV. Саме цей конвеєр дуже складний, адже на ньому поєднуються автомобілі з різними силовими агрегатами – ДВЗ та електричний. Наприклад, у них суттєво відрізняються методи так званого “одруження” – тобто з’єднання кузова з нижньою частиною. Якщо для Octavia під’єднують блок підвісок та коробки передач з двигуном, то для електромобілів – цілу панель, яка містить підлогу з батареєю і підвісками. Тут це виконується за допомогою робота.

Ще одна складність – деталі від цих моделей абсолютно різні, і переплутати їх не можна. Окрім того, кожен автомобіль індивідуальний – він має свій набір опцій та варіантів оснащення. Звичайно, для кожного авто є свій “паспорт”, але й тут працівнику важливо точно дотриматись визначеного “меню” та нічого не переплутати.

Також цікаво якими будуть нові моделі Skoda з ДВЗ

Після складання автомобіль відправляється міні-полігон, де його перевіряють на ходу. Працівники системи якості ретельно оглядають машини та перевіряють працездатність всіх систем. Після цього готові машини відправляють до споживачів по всьому світу. Процес виробництва однієї машини від листа металу до виїзду з заводу займає цілу добу.

Щоденно на заводі у Млада Болеславі в сеередньому виробляють 2629 автомобілів Skoda та 2449 двигунів. Підрозділ виробництва тягових електроакумуляторів складає 1000 батарей для електромобілів та 800 – для гібридів.

На заводі працює 28 тисяч осіб, ще більше зайняті на інших підприємствах, які забезпечують функціонування найбільшого виробництва Skoda.