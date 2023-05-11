Фотографії та відео зроблені за полярним колом, де проходять випробування нові покоління Superb і Kodiaq. Щоправда, машини поки що в камуфляжі.

Нові покоління моделей Škoda Superb і Kodiaq проходять інтенсивні випробування холодом за Полярним колом. Функціонування, якість і довговічність майбутніх серійних транспортних засобів оцінювали при температурах до мінус 30 градусів за Цельсієм.

Основна увага в цих випробуваннях була приділена стабільності водіння, комфорту пасажирів в ожеледицю та загальній надійності під час довгих зимових подорожей. Крім того, транспортні засоби повинні були витримувати додаткову вагу льоду та снігу. Після завершення випробувань при екстремально низьких температурах тестування нових моделей переходить до завершальної фази. Світові прем’єри нового Superb і Kodiaq другого покоління відбудуться восени 2023 року.

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Інтенсивні тест-драйви в екстремальних холодних умовах є частиною стандартної програми розробки нових автомобілів. Škoda Auto регулярно проводить такі випробування за Полярним колом, де четверте покоління Škoda Superb і друге покоління позашляховика Kodiaq тепер довели, що вони здатні впоратися з будь-якими зимовими викликами. Кожна частина тестових автомобілів була ретельно перевірена: шасі, кузов, двигун, опалення та вся електрична система.

Щоб оцінити загальні характеристики автомобілів взимку, Škoda Auto вивчає вплив снігу на кузов, а також вплив снігу, що потрапляє в моторний відсік і повітрозабірники. Всі механічні функції кузова автомобіля, а також електрика повинні працювати бездоганно навіть при температурі мінус 25 градусів Цельсія, а двигун повинен запускатися без проблем при температурах, близьких до мінус 30 градусів. Усі двері, капот і двері багажника, а також кришка паливної горловини та кришка зарядного гнізда на автомобілях PHEV повинні мати можливість відкриватися навіть за таких несприятливих умов.



Численні аспекти поведінки автомобіля оцінюються під час реального водіння – наприклад, наскільки добре автомобіль справляється зі сльотою на дорозі або як працюють передній і задній бампери, коли автомобіль натикається на сніговий бар’єр. Проїзд по брилах льоду перевіряє міцність підвіски та днища. Тест-водії перевіряють, як транспортні засоби поводяться на зледенілій і засніженій дорозі та наскільки добре працюють системи допомоги.

Тестери оцінюють динаміку руху автомобілів, продуктивність повного приводу, якщо він є, а також функціональні характеристики та комфорт підвіски. Вони перевіряють, чи бездоганно перемикає коробку передач, чи працюють склоочисники та омивачі. Також перевіряється освітлення автомобіля вночі та акустична поведінка замерзлих частин автомобіля.

Високовольтні акумулятори автомобілів PHEV заряджаються в замороженому стані з наступним визначенням максимального запасу ходу. Щоб точно оцінити витривалість автомобілів у зимових умовах, випробувачі долають десятки тисяч кілометрів.

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Програма тестування також розглядає багато внутрішніх функцій, наприклад, продуктивність системи опалення за надзвичайно низьких зовнішніх температур і рівень теплового комфорту в салоні.

Тестери також перевіряють, чи запотівають вікна та як швидко вони розморожуються. Крім того, вони також оцінюють, чи належним чином працюють системи підігріву сидінь, керма, зовнішніх дзеркал, лобового та заднього скла.

Там, де це можливо, вони також тестують додатковий нагрів. Крім того, водії перевіряють, наскільки добре реагує центральний сенсорний екран, коли температура в салоні автомобіля опускається нижче нуля.