Skoda Superb наступного покоління дебютує в другій половині 2023 року. Очевидно що буде дві версії кузова: ліфтбек та універсал.

Skoda Superb наступного покоління дебютує в другій половині 2023 року. Зараз чеський бренд проводить тестування нової моделі в жарку погоду в Південній Європі. На цій серії фотографій зображено лише універсал, але на попередніх фотографіях видно, що з’явиться також варіант ліфтбека.

Читайте також: З’явились шпигунські фото нового Skoda Superb

Цей новий Superb все ще під сильним камуфляжем, але ми бачимо кілька речей. Є квадратні фари з ходовими вогнями внизу. Решітка має давно використовувані вертикальні планки. Нижня панель включає повітряні завіси на зовнішніх краях і центральний впускний отвір з вузькою смугою, що розділяє його горизонтально.

У профіль універсал виглядає особливо довгим, а скошена D-подібна стійка додає естетики елегантності. Бічні вікна великі і повинні забезпечувати багато світла в салон. Superb їздить на чорних колесах із V-подібними спицями.

Дивлячись у вікна, можна побачити чорну тканину, яка закриває приладову панель. Це означає, що Skoda не хоче, щоб ми щось побачили. На попередніх шпигунських знімках можна було побачити великий екран на центральній панелі та цифрову панель приладів.

Superb буде базуватися на тій же оновленій платформі MQB, що й Volkswagen Passat наступного покоління. Однак VW буде доступний лише у вигляді універсалу. Ці моделі також будуть серед останніх нових пропозицій VW Group, доступних з бензиновими та дизельними двигунами, на додаток до гібридних варіантів.

Точні терміни дебюту нового Superb поки залишаються загадкою, але Skoda вже проводить тизерну кампанію моделі. З 2001 року бренд поставив понад 1,55 мільйона автомобілів із цим ім’ям.

Майбутнє Skoda за електрикою. До 2026 року автовиробник хоче мати шість електромобілів у своїй лінійці. Вони включатимуть компактний Elroq, Enyaq другого покоління та Enyaq Coupe, а також модель початкового рівня, яку буде створювати SEAT.