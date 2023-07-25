Совершенно новые фары подчеркивают обновленный вид компактной модели Škoda Scala и городского внедорожника Škoda Kamiq. Технология Matrix-LED в первый раз применена для этих моделей.

В преддверии цифровой мировой премьеры обновленных Škoda Scala и Škoda Kamiq чешский автопроизводитель выпускает серию дизайнерских эскизов, демонстрирующих обновленную переднюю часть и фары.

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Четыре года после первого запуска производства Škoda Auto представляет обновления для своей компактной модели и городского внедорожника, включающих технические усовершенствования и омолаженный вид.

Измененные фары Scala теперь распространяются на радиаторную решетку. Полосы дневных ходовых огней в передних фарах сходятся как в нижней, так и в верхней части фар, изгибая внешний край, создавая выразительную новую световую подпись.

Также обновлен дизайн фар Kamiq. Верхний элемент фирменных разделенных фар теперь тоньше и имеет еще более выразительный дизайн. Главные фары, расположенные ниже, увеличились в размерах и в них размещены дополнительные светодиодные фары TOP LED Matrix с характерными шестиугольными матричными модулями, впервые доступными для Kamiq, а также для Scala.

Мировая цифровая премьера обновленных Skoda Scala и Škoda Kamiq запланирована на 1 августа 2023 года.