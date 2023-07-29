19:40, 29 липня 0

Якщо ви ще досі погано пам’ятаєте назви кросоверів Skoda, які починаються на К та закінчуються на Q, ось вам лайфхак. Kodiaq – ведмідь, тобто найбільший. Kamiq – як камінчик – найменший. А от середній кросовер з тих, які продаються в Україні, має оптимальний розмір (довжина 4,4 метри) – якраз ОК. Тобто Car Ok. І саме він після оновлення – на тест-драйві «Авто24».

Вперше компактний кросовер Skoda Karoq побачив світ у 2017-му, а наприкінці 2021-го його оновили. Через війну рестайлінгові машини почали складати на українському заводі «Єврокар» лише з осені 2022-го. А зараз у дилерів вже є достатній вибір цих авто у кількох комплектаціях та з різними силовими агрегатами.

Зокрема, дизельна версія оснащена повним приводом з 2,0-літровим двигуном та 7-ступеневим DSG. Бензинова, що у нас на тесті, має передній привід, 1,4-літровий TSI та 8-ступеневий класичний гідротрансформаторний «автомат» AISIN. Обидва силових агрегати видають 150 к.с.

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Зовнішні зміни

Яскраво-помаранчевий колір на нашій машині під назвою Phoenix Orange – один з фірмових, який їй дуже личить. Хто не любить надто виділятись, може обрати темно-сірий, він теж досить ефектний.

Рестайлінговий Karoq, на мій погляд, став більш гармонійним: його можна відрізнити головним чином за бампером та фарами. Головна оптика стала вужчою, а решітка – ширшою. Протитуманки, які тут у формі трапеції розміщені під основними фарами, трохи змінили форму.

Ззаду ліхтарі більш вузькі, а бампер отримав спойлер, який покращує аеродинаміку. Збоку оновлену версію помітно за двоколірними колісними дисками, які зменшують турбулентність повітря – такі частіше ставлять на електромобілі, аніж на традиційні ДВЗ.

До речі, рестайлінг приніс «Кароку» світлодіодні фари, які на тестовій машині мають ще й матричну технологію (опція). Розміщені один над одним, дві матриці створюють динамічний світловий промінь, що не допускає засліплення зустрічного транспорту, підсвічує повороти, має окремі функції для автобану та навіть поганих погодних умов.

Світять вони дійсно яскраво, то того ж все роблять автоматично. Фари налаштовуються під завантаження машини, самостійно вмикають дальнє світло та вимикають його при появі зустрічних машин, підсвічують повороти. Водію не треба щоразу відволікатись на зміну функцій – лише слідкувати за дорогою.

Зручності салону

В Україні Skoda Karoq представлений у двох основних комплектаціях – Ambition та Style. При цьому уже в базі встановлений кольоровий тач-скрін екран, хоча у версії Style він трохи більший. Матеріали оббивки зроблені з перероблених та веганських матеріалів, а підлокітники на дверях – з м’якої мікрозамші. Подивимось, чи не будуть вони витиратись. В салоні є кілька нових акцентів. Окрім того, з електроприводами тепер не лише водійське, але й пасажирське сидіння (за доплату).

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Хоча кросовер має стандартну для класу висоту у 1,6 метри, посадка у нього майже легкова. Сидіння з боковою підтримкою надійно втримують людину, під час довгих подорожей не стомлюєшся. Що спереду, що ззаду, досить просторо. Цьому сприяє ще й посадка з прямими спинками.

Задній ряд Skoda Karoq має кілька цікавих рішень. Підлокітник можна опустити і перевозити довгі предмети. Окрім того, спинка згинається у співвідношенні 40:20:40, завдяки чому одночасно можна перевозити і негабаритний вантаж, і пасажирів на задньому ряду.

Хоча клімат-контроль двозонний, на задній ряд теж є дефлектори. До речі, система кондиціювання тут протиалергійна, тому повинна не пропускати пилок та інші мікрочасточки. Ввечері помітне підсвічування салону, а коли відчиняєш водійські двері, внизу висвічується надпис Skoda. Дорого-багато!

Перед водієм – нове кермо з залізними «бочечками» плавного регулювання параметрів. За ним розміщені зручні пелюстки перемикання передач. Панель приладів повністю електронна навіть у базовій комплектації, однак вона розміщена дещо незвично – не нахилена до водія, а на 90 градусів від дороги. До такого рішення треба звикнути, але воно має й свої переваги – відсутність відблисків від сонця. Картинку панелі приладів та інформацію на ній можна замінювати – не лише вибором режиму їзди, але й самостійно.

Центральний дисплей керується дотиками, але є й фізичні кнопки меню, та й клімат регулюється зручними “крутилками”. Керування мультимедія просте та зрозуміле, відклики точні та швидкі. Картинка з камери заднього виду також якісна, до того ж орієнтуватись у просторі допомагають парктроніки спереду та ззаду. Вразило напрочуд чисте та природне звучання аудіосистеми, навіть під час прослуховування радіо.

Ще одна зручність, до якої звикаєш моментально, але якої не вистачає багатьом автомобілям минулих років – поводження зі смартфоном. Тут свій Apple просто кладеш на спеціально призначене для нього місце (!), і він починає підзаряджатись. Не потрібно шнурків, підставок, думати, куди його подіти… Одночасно вмикається AppleCarPlay, і на екрані відображається його меню.

Серед інших «фішок», які Skoda називає Simply Clever – шкребок для скла в кришці бензобаку, лійка в омивачі, парасоля в дверях, органайзер зі смітничком в підлокітнику. Багажник в цій комплектації не має спеціальних перетинок, натомість зліва та справа є гачки, за які можна зачепити сумки чи пакети. Об’єм багажника зі складеними сидіннями складає 521 л, зі розкладеними – 1630. Якщо замовити систему Varioflex, яка дозволяє повністю знімати сидіння, ці показники сягають 588 – 1820 л.

Ще одне сучасне рішення – можливість встановити на свій смартфон спеціальний додаток та слідкувати за своїм «Кароком» віддалено. Де знаходиться машина, стоїть чи їде, що увімкнено, зв’язок з сервісом, основні параметри системи – так, це не в «Теслі», а у звичайній «Шкоді». І він працює по всій Європі, включаючи Україну. Можна навіть маршрут поїздки спланувати удома, а через додаток перенести в машину. Щоправда, безплатний доступ до цього додатку надається лише в перший рік, потім треба заплатити.

З заплющеними очима

Напевне, якби сів сюди з зав’язаними очима та почав їхати (в жодному випадку так не робіть), то вже на перших вибоїнах дорожнього покриття вгадав би, що їду на Skoda чи Volkswagen. Пружні відгуки підвіски та загальна її збитість – це те, за що люблять фанати цих авто. Кермо легке, має чіткі та зрозумілі реакції. Так, машина не легкова і дуже круті повороти проходити трохи страшно – крени є, та й вислизнути хоче за межі траєкторії. Але в місті маневрування майже легкове.

Двигун на 1,4 л з турбонадувом давно відомий за іншими моделями Skoda, його потужності у 150 к.с. вистачає для цього авто. При активному розгоні відчувається не надто гучне, але басовите гуркотіння. Якщо надто не активно не розганятись, то в салоні Skoda Karoq досить тихо – ні підвіска, ні мотор не напружують слух. А на холостих навіть треба прислуховуватись, чи працює мотор. Шумоізоляція відмінна, і вона позитивно впливає на загальний комфорт.

Навіть у спортивному режимі першу сотню Skoda Karoq набирає за 9,2 секунди. Звичайно, не спорткар, але у місті більшого й не треба. Трохи більш спортивний характер силового агрегата можна відчути кількома способами: за допомогою важеля коробки передач чи кнопкою зміни режиму, яка знаходиться під ручкою КП. А якщо ввімкнути понижену треба моментально, перед обгоном, то це можна зробити підкермовими пелюстками.

Витрата пального в місті становить 8,5 літрів, і це при використанні старт-стопу. Не найгірший результат, хоча й не видатний. На трасі при неспішній їзді можна добитися п’яти-шести літрів, але активний драйв моментально підіймає апетит до міських значень.

На трасі зручно користуватись активним круїз-контролем – він працює аж до максимальної швидкості 200 км на годину. На різких перепадах висот машина трохи коливається. Гальма Karoq чудові та чутливі – до них жодних питань ні в місті, ні на високих швидкостях.

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Резюме

Skoda Karoq має багато конкурентів у класі С-SUV, але більшість з них – японці чи корейці. Певна річ, шанувальникам німецько-європейського автопрому вибір звужується, особливо враховуючи цінники.

Skoda Karoq за ціною знаходиться в самому «пеклі» конкурентів. Початкова версія з 1,4-літровим двигуном та «автоматом» коштує від 1 078 948 грн ($29 500), друга за оснащенням, як у тестового авто – 1 121 866 ($30 650). Більш “свіжий” Nissan Qashqai в схожій комплектації десь на 100 тисяч дорожчий. Mazda CX-30 десь в одну ціну зі Skoda, а от Suzuki S-Cross за ціну базової версії Karoq можна купити з повним приводом.

За свої гроші Skoda Karoq пропонує свіжу зовнішність, європейський характер підвіски, багату комплектацію з «розумними дрібничками» від чеської марки, сучасний двигун та надійну коробку передач. Автомобіль підійде тим, хто пересідає з легкового вживаного Volkswagen чи Skoda на новий кросовер і не хоче втрачати знайомих відчуттів від керування своєю машиною.

Технічні характеристики Skoda Karoq 2023 м.р. ДВИГУН Робочий об'єм 1395 см3, потужність 150 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 250 Нм при 1500–4000 об/хв ТРАНСМІСІЯ Автоматична 8-швидкісна, передній привід КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота: 4390/1841/1603 мм, база 2638 мм, споряджена маса 1389 кг, корисне навантаження 400-510 кг, об'єм багажника 500–1609 л, об'єм бака 50 л ПІДВІСКА Незалежна пружинна/напівзалежна пружинна. Шини передні/задні: 215/55 R17, кліренс 162 мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 201 км/год. Розгін до 100 км/год за 9,2 с. Витрата пального, л/100 км місто/шосе/змішаний: 8,0/5,6/6,5. ЦІНА* 1 121 866 гривень / 30 650 доларів

*в комплектації Style, без опцій.