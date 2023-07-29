19:40, 29 июля 0

Если вы еще плохо помните названия кроссоверов Skoda, которые начинаются на К и заканчиваются на Q, вот вам лайфхак. Kodiaq – медведь, то есть самый большой. Kamiq – как камешек – самый маленький. А вот средний кроссовер из продаваемых в Украине имеет оптимальный размер (длина 4,4 метра) – как раз ОК. То есть Car Ok. И именно он после обновления – на тест-драйве «Авто24».

Впервые компактный кроссовер Skoda Karoq увидел свет в 2017-м, а в конце 2021 его обновили. Из-за войны рестайлинговые машины начали собирать на украинском заводе «Еврокар» только с осени 2022-го. А сейчас у дилеров уже есть достаточный выбор этих машин в нескольких комплектациях и с разными силовыми агрегатами.

В частности, дизельная версия оснащена полным приводом с 2,0-литровым двигателем и 7-ступенчатым DSG. Бензиновая, как у нас на тесте, с передним приводом, 1,4-литровым TSI и 8-ступенчатым классическим гидротрансформаторным «автоматом» AISIN. Оба силовых агрегата выдают 150 л.с.

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Внешние изменения

Ярко-оранжевый цвет на нашей машине под названием Phoenix Orange – один из фирменных, который ей очень подходит. Кто не любит слишком выделяться, может выбрать темно-серый, он тоже довольно эффектен.

Рестайлинговый Karoq, на мой взгляд, стал более гармоничным: его можно отличить главным образом по бамперам и фарам. Главная оптика стала уже, а решетка – шире. Противотуманки, которые здесь в форме трапеции расположены под основными фарами, несколько изменили форму.

Сзади фонари более узкие, а бампер получил спойлер, улучшающий аэродинамику. Со стороны обновленную версию заметно по двухцветным колесным дискам, которые уменьшают турбулентность воздуха – такие чаще ставят на электромобили, чем на традиционные ДВС.

Кстати, рестайлинг принес «Кароку» светодиодные фары, которые на тестовой машине еще и с матричной технологией (опция). Размещенные друг над другом две матрицы создают динамический световой луч, не допускающий ослепление встречного транспорта, подсвечивающий повороты, имеющий отдельные функции для автобана и даже плохих погодных условий.

Светят они действительно ярко, все делают автоматически. Фары настраиваются под погрузку машины, самостоятельно включают дальний свет и выключают его при появлении встречных машин, подсвечивают повороты. Водителю не нужно каждый раз отвлекаться на смену функций – только следить за дорогой.

Удобства салона

В Украине Skoda Karoq представлена в двух основных комплектациях – Ambition и Style. При этом уже в базе установлен цветной тач-скрин экран, хотя в версии Style он немного больше. Материалы обивки сделаны из переработанных и веганских материалов, а подлокотники на дверях – из мягкой микрозамши. Посмотрим, не будут ли они вытираться. В салоне есть несколько новых акцентов. Кроме того, с электроприводами теперь не только водительское, но пассажирское сиденье (за доплату).

Кстати говоря что важно знать об автомобильном стекле

Хотя кроссовер имеет стандартную для класса высоту в 1,6 метра, посадка у него почти легковая. Сидения с боковой поддержкой надежно удерживают человека, во время долгих путешествий не устаешь. Что спереди, что сзади, достаточно просторно. Этому способствует еще и посадка с прямыми спинками.

Задний ряд Skoda Karoq имеет несколько интересных решений. Подлокотник можно опустить и перевозить длинные предметы. Кроме того, спинка сгибается в соотношении 40:20:40, благодаря чему одновременно можно перевозить и негабаритный груз, и пассажиров на заднем ряду.

Хотя климат-контроль двухзонный, на задний ряд тоже есть дефлекторы. Кстати, система кондиционирования здесь противоаллергенная, поэтому должна не пропускать пыльцу и другие микрочастицы. Вечером заметна подсветка салона, а когда открываешь водительскую дверь, внизу высвечивается надпись Skoda. Дорого-богато!

Перед водителем – новый руль с железными «бочечками» плавной регулировки параметров. За ним расположены удобные лепестки переключения передач. Приборная панель полностью электронная даже в базовой комплектации, однако она расположена несколько необычно – не наклонена к водителю, а на 90 градусов от дороги. К такому решению нужно привыкнуть, но оно имеет свои преимущества – отсутствие бликов от солнца. Картинку приборной панели и информацию на ней можно заменять – не только выбором режима езды, но и самостоятельно.

Центральный дисплей управляется прикосновениями, но есть и физические кнопки меню, да и климат регулируется удобными "крутилками". Управление мультимедиа просто и понятно, отзывы точные и быстрые. Картинка из камеры заднего вида также качественная, к тому же ориентироваться в пространстве помогают парктроники спереди и сзади. Поразило удивительно чистое и естественное звучание аудиосистемы, даже во время прослушивания радио.

Еще одно удобство, к которому привыкаешь моментально, но которого не хватает многим автомобилям прошлых лет – обращение со смартфоном. Здесь свой Apple просто кладешь на специально предназначенное для него место (!), и он начинает подзаряжаться. Не нужно шнурков, подставок, думать, куда его девать… Одновременно включается AppleCarPlay, и на экране отображается его меню.

Среди других «фишек», которые Skoda называет Simply Clever – скребок для стекла в крышке бензобака, воронка в омывателе, зонтик в дверях, органайзер с мусорничком в подлокотнике. Багажник в этой комплектации не имеет специальных отделений, зато слева и справа есть крючки, за которые можно зацепить сумки или пакеты. Объем багажника со сложенными сиденьями составляет 521 л, с разложенными – 1630 л.

Еще одно современное решение – возможность установить на свой смартфон специальное приложение и следить за своим «Кароком» удаленно. Где находится машина, стоит или едет, что включено, связь с сервисом, основные параметры системы – да, это не в «Тесле», а в обычной «Шкоде». И он работает по всей Европе, включая Украину. Можно даже маршрут поездки спланировать дома, а через приложение перенести в машину. Правда, бесплатный доступ к этому приложению предоставляется только в первый год, затем нужно заплатить.

С закрытыми глазами

Наверное, если бы сел сюда с завязанными глазами и начал ехать (ни в коем случае так не делайте), то уже на первых выбоинах дорожного покрытия угадал бы, что еду на Skoda или Volkswagen. Упругие отзывы подвески и общая ее сбитость – это то, за что любят любители этих автомобилей. Руль легкий, имеет четкие и понятные реакции. Да, машина не легковая и очень крутые повороты проходить немного страшно – крены есть, да и выскользнуть хочет за пределы траектории. Но в городе маневрирование почти легковое.

Двигатель на 1,4 л с турбонаддувом давно известен по другим моделям Skoda, его мощности в 150 л.с. хватает для этого автомобиля. При активном разгоне чувствуется не слишком громкий, но басовитый звук. Если не слишком активно разгоняться, то в салоне Skoda Karoq достаточно тихо – ни подвеска, ни мотор не напрягают слух. А на холостых даже нужно прислушиваться, работает ли мотор. Шумоизоляция отличная, и она положительно влияет на общий комфорт.

Даже в спортивном режиме первую сотню Skoda Karoq набирает за 9,2 секунды. Конечно, не спорткар, но в городе больше и не надо. Чуть более спортивный характер силового агрегата можно ощутить несколькими способами: с помощью рычага коробки передач или кнопкой смены режима находящейся под ручкой КП. А если включить пониженную нужно моментально, перед обгоном, то это можно сделать подрулевыми лепестками.

Расход горючего в городе составляет 8,5 литров, и это при использовании старт-стопа. Не самый плохой результат, хотя и не выдающийся. На трассе при неспешной езде можно добиться пять-шесть литров, но активный драйв моментально поднимает аппетит к городским значениям.

На трассе удобно пользоваться активным круиз-контролем – он работает вплоть до максимальной скорости 200 км/ч. На резких перепадах высот машина немного прыгает. Тормоза Karoq великолепны и чувствительны – к ним никаких вопросов ни в городе, ни на высоких скоростях.

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Резюме

У Skoda Karoq есть много конкурентов в классе С-SUV, но большинство из них – японцы или корейцы. Естественно, у поклонников немецко-европейского автопрома выбор сужается, особенно учитывая ценники.

Skoda Karoq по цене находится в самом «аду» конкурентов. Начальная версия с 1,4-литровым двигателем и «автоматом» стоит от 1 078 948 грн ($29 500), вторая по оснащению, как у тестового авто – 1 121 866 ($30 650). Более "свежий" Nissan Qashqai в похожей комплектации где-то на 100 тысяч дороже. Mazda CX-30 где-то в одну цену со Skoda, а вот Suzuki S-Cross по цене базовой версии Karoq можно купить с полным приводом.

За свои деньги Skoda Karoq предлагает свежий облик, европейский характер подвески, богатую комплектацию с «умными вещами» от чешской марки, современный двигатель и надежную коробку передач. Автомобиль подойдет тем, кто пересаживается с легкового б/у Volkswagen или Skoda на новый кроссовер и не хочет терять знакомых ощущений от управления своей машиной.

Технические характеристики Skoda Karoq 2023 г.р. ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем 1395 см 3, мощность 150 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 250 Нм при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Автоматическая 8-скоростная, передний привод КУЗОВ Универсал, 5 дверей, 5 мест, длина/ширина/высота: 4390/1841/1603 мм, база 2638 мм, снаряженная масса 1389 кг, полезная нагрузка 400-510 кг, объем багажника 500-1609 л, объем ПОДВЕСКА Независимая пружинная/полузависимая пружинная. Шины передние/задние: 215/55 R17, клиренс 162 мм. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 201 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,2 с. Расход горючего, л/100 км город/шоссе/смешанный: 8,0/5,6/6,5. ЦЕНА* 1 121 866 гривен / 30 650 долларов

*в комплектации Style, без опций.