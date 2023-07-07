На основе материалов, которые постепенно выдает Skoda Auto, независимые дизайнеры сделали рендер возможного вида крупнейшего кроссовера бренда, который выйдет в свет уже осенью этого года.

Уже этой осенью новый Skoda Kodiaq будет представлен официально. В последние недели он начинает немного проявляться на официальных фотографиях закамуфлированных тестовых прототипов, а производитель начинает публиковать первую информацию об ожидаемой новинке.

Графический дизайнер чешского издания Auto.cz Хонца Лушовски подготовил несколько оригинальных визуализаций того, как может выглядеть самый крупный кроссовер Škoda на основе опубликованных образцов.

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Как известно, второе поколение Kodiaq должно стать значительной эволюцией первого поколения. Он базируется на технически усовершенствованной платформе MQB evo, благодаря чему получит алюминиевую переднюю ось и лучшее адаптивное шасси DCC Pro.

Новый Kodiaq будет доступен как в пяти-, так и в семиместных конфигурациях и будет иметь огромный багажник объемом 910 литров. Больше пространства можно найти в более современном салоне, ведь новинка станет на 61 мм длиннее текущей модели, а колесная база увеличится на один миллиметр. Уже опубликованы параметры – длина 4758 мм, ширина 1864 мм, высота 1657 мм и колесная база 2791 мм.

Линейка двигателей будет состоять из двух бензиновых, двух дизельных и одного гибридного агрегата. Бензиновой базой станет мягкий гибрид 1.5 TSI (110 кВт 4×2), дополненный более мощным 2.0 TSI (150 кВт 4×4). Дизели будут 2.0 TDI (110 кВт 4x2 и 142 кВт 4x4), а подзаряжаемый гибрид предложит электрифицированный 1.5 TSI iV (150 кВт 4x2). Все двигатели будут совмещаться с автоматической коробкой передач DSG.

К сожалению, автопроизводитель еще не опубликовал официальную дату появления нового Kodiaq и пока говорит, что мы увидим его осенью 2023 года.