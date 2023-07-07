На основі матеріалів, які поступово видає Skoda Auto, незалежні дизайнери зробили рендер можливого вигляду найбільшого кросовера бренду, який вийде у світ вже восени цього року.

Вже цієї осені новий Škoda Kodiaq буде представлений офіційно. Протягом останніх тижнів він починає трохи виявлятися на офіційних фотографіях закамуфльованих тестових прототипів, а виробник починає публікувати першу інформацію про очікувану новинку.

Графічний дизайнер чеського видання Auto.cz Хонца Лушовскі підготував кілька оригінальних візуалізацій того, як може виглядати найбільший кросовер Škoda на основі опублікованих зразків.

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Наскільки відомо, друге покоління Kodiaq повинно стати значною еволюцією першого покоління. Він базується на технічно вдосконаленій платформі MQB evo, завдяки чому отримає алюмінієву передню вісь і краще адаптивне шасі DCC Pro.

Новий Kodiaq буде доступний як у п’яти-, так і в семимісній конфігураціях і матиме величезний багажник об’ємом 910 літрів. Більше простору можна знайти у більш сучасному салоні, адже новинка стане на 61 мм довшою за поточну модель, а колісна база збільшиться на один міліметр. Вже опубліковані параметри – довжина 4758 мм, ширина 1864 мм, висота 1657 мм і колісна база 2791 мм.

Лінійка двигунів складатиметься з двох бензинових, двох дизельних і одного гібридного агрегату. Бензиновою базою стане м’який гібрид 1.5 TSI (110 кВт 4x2), доповнений більш потужним 2.0 TSI (150 кВт 4x4). Дизелі матимуть 2.0 TDI (110 кВт 4x2 і 142 кВт 4x4), а гібрид, що підзаряджається, запропонує електрифікований 1.5 TSI iV (150 кВт 4x2). Усі двигуни будуть поєднуватися з автоматичною коробкою передач DSG.

На жаль, автовиробник ще не опублікував офіційну дату появи нового Kodiaq і поки лише каже, що ми побачимо його восени 2023 року.