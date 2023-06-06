Нове покоління найбільшого чеського кросовера Kodiaq вироблятимуть за заводі у Квасінах, для цього у переобладнання виробничої лінії інвестовано 12 мільйонів євро.

Škoda показала, що кузов Kodiaq другого покоління вже готовий і навіть знаходиться на конвеєрі. Оскільки Škoda продовжить виробництво свого успішного позашляховика у Квасінах, чеський автовиробник вже розпочав комплексну адаптацію виробничої лінії. Перші пілотні автомобілі вже випускаються, а серійне виробництво розпочнеться наступного року.

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Новий Kodiaq також буде доступний як плагін-гібрид - підготовка до нього вже йде повним ходом

Як і попередник, нова модель вироблятиметься на заводі в Квасінах на тій самій виробничій лінії, що й Karoq, Superb та Superb iV. Нове покоління Superb почне сходити з конвеєра в Братиславі на початку 2024 року, звільнивши таким чином потужності для виробництва близько 150 000 додаткових одиниць популярних позашляховиків Kodiaq і Karoq щорічно.

Автовиробник інвестує близько 12 мільйонів євро в переобладнання виробничої лінії з урахуванням майбутніх потреб, причому лінія вже підготовлена до виробництва Kodiaq iV з гібридною силовою установкою, що підключається до електромережі.

Інвестиції передбачають інтеграцію існуючих технологій, таких як маніпулятори, складання шасі та конвеєрів, а також модифікацію роботів для нанесення клею на вікна. Таким чином, з конвеєра буде сходити до 410 автомобілів Kodiaq другого покоління щодня.



Škoda Auto представить друге покоління свого найбільшого позашляховика Kodiaq цієї осені, а вихід на ринок запланований на 2024 рік. Модель буде доступна з сучасними та

ефективними бензиновими та дизельними двигунами, як плагін-гібрид і - вперше - м'який гібрид.

З моменту глобальної прем'єри 1 вересня 2016 року Škoda випустила понад 800 000 Kodiaq на своїх заводах у Чехії, Україні, Китаї, Індії та - до початку 2022 року - також у Росії. Цей великий позашляховик став першопрохідцем для успішної кампанії чеського автовиробника в сегменті SUV. Опціонально доступний як семимісний і з просторим салоном, Kodiaq представив у сегменті захоплюючу кристалічну мову дизайну Škoda.

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