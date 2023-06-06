Новое поколение крупнейшего чешского кроссовера Kodiaq будут производить на заводе в Квасинах, для этого в переоборудование производственной линии инвестировано 12 миллионов евро.

Škoda показала, что кузов Kodiaq второго поколения уже готов и даже находится на конвейере. Поскольку Škoda продолжит производство своего успешного внедорожника в Квасинах, чешский автопроизводитель уже приступил к комплексной адаптации производственной линии. Первые пилотные авто уже выпускаются, а серийное производство начнется в следующем году.

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Новый Kodiaq также будет доступен как плагин-гибрид – подготовка к нему уже идет полным ходом

Как и предшественник, новая модель будет производиться на заводе в Квасинах на той же производственной линии, что и Karoq, Superb и Superb iV. Новое поколение Superb начнет сходить с конвейера в Братиславе в начале 2024 года, освободив таким образом мощности для производства около 150 000 дополнительных единиц популярных внедорожников Kodiaq и Karoq ежегодно.

Автопроизводитель инвестирует около 12 миллионов евро в переоборудование производственной линии с учетом будущих потребностей, причем линия уже подготовлена к производству Kodiaq iV гибридной силовой установкой Plug-in.

Инвестиции подразумевают интеграцию существующих технологий, таких как манипуляторы, сборка шасси и конвейеров, а также модификацию роботов для нанесения клея на окна. Таким образом, с конвейера будет сходить до 410 автомобилей Kodiaq второго поколения каждый день.



Škoda Auto представит второе поколение своего крупнейшего внедорожника Kodiaq этой осенью, а выход на рынок запланирован на 2024 год. Модель будет доступна с современными и эффективными бензиновыми и дизельными двигателями, как плагин-гибрид и – впервые – мягкий гибрид.

С момента глобальной премьеры 1 сентября 2016 года Škoda выпустила более 800 000 Kodiaq на своих заводах в Чехии, Украине, Китае, Индии и – к началу 2022 года – также в России. Этот крупный внедорожник стал первопроходцем для успешной кампании чешского автопроизводителя в сегменте SUV. Опционально доступный как семиместный и с просторным салоном, Kodiaq представил в сегменте увлекательный кристаллический язык дизайна Škoda.

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