10:10, 7 августа 0

За окном +34 по Цельсию, в пробках плавятся шины и мозги. Хочется развернуться, выскочить из пробки, выехать на трассу и не отпускать педаль газа, пока не окажешься на берегу моря. Примерно так и началось наше с Karoq путешествие длиной 1224 километра.

Даже в коротком недельном отпуске нам с Karoq предстояло работать. Задачей машины было безопасно, комфортно, быстро и как можно дешевле доехать до моря и вернуться, а моей – рассказать вам о Karoq и море. О тайминге поездки, потреблении горючего и стоимости заправки, интересных локациях на побережье и узких местах на пути. Будет много цифр и песка.

Эстетика прагматизма

Мне нравятся формы Lamborghini, а в линиях Karoq можно найти нечто общее итальянскими суперкарами – щепотку той “бриллиантовой” многогранности Urus.

Но в портфеле концерна Volkswagen за вау-эффект отвечает итальянский бренд, а чехам суждено быть скромными и сдержанными. Skoda находится на противоположной стороне ценового спектра от Lamborghini, поэтому его дизайн должен быть образцом лаконичности. И это не плохо. Менее кричащий дизайн нравится большему количеству людей. Это как король вечеринок и тихий бухгалтер – каждый может быть успешным в своем деле. Словом, даже если дизайн Karoq с первого взгляда не “цепляет”, это не значит, что он лишен красоты.

Но, открыв дверь, я сразу же был приятно удивлен салоном. В частности, красиво спрофилированными креслами со вставками алькантары. Здесь впервые мне в голову пришло новое прочтение названия модели: Car Ok. Приличный кроссовер, подумал я, вот это уже интересно.

Запускаю мотор кнопкой, и пара больших экранов передо мной вспыхивают всеми своими миллионами цветов. Несколько минут на то, чтобы настроить под себя кресла, зеркала, руль; электропривод сидений и зеркал облегчают дело, а руль смещается вручную, и это даже удобнее.

Еще пара минут понадобилась на то, чтобы освоиться с цифровыми приборами, обнулить показатели пробега, ознакомиться с мультимедийным центром и и соединить его со смартфоном. Skoda общается с водителем на украинском языке, однако голосовые команды автомобилю можно отдавать только на английском, чешском и других, но не на украинском.

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К сожалению, годовая подписка на встроенную навигацию в тестовом Karoq закончилась, а программное обеспечение машины гораздо новее, за версию Android моего смартфона, поэтому совместить их получилось только через Bluetooth для воспроизведения музыки. Для тех, кто имеет современные девайсы, доступны все протоколы соединения: и Andoid Auto, и Apple CarPlay и MirrorLink.

В целом освоиться в салоне Karoq удалось на удивление быстро. Во всем здесь чувствуются умеренный немецкий подход и логика. Все понятное и привычное, как домашние тапочки.

Есть и немного шкодовского Simply Clever – удобных безделушек, как вот упоры для бутылки на дне подстаканника или шкафчик у левого колена водителя. А еще – шторка небольшого хранилища на центральной консоли, которая имеет хорошую фиксацию. Это позволило мне использовать ее в качестве держателя для смартфона – не знаю, было ли это задумано конструкторами, но зарядный USB-порт находится рядом. Для пассажиров задних сидений предусмотрены собственные дефлекторы вентиляции, гнездо прикуривателя, USB-порт и откидные столики.

И где этот умеренный подход к дизайну проявляется в полной мере, так это в багажнике. В огромном багажнике. Здесь есть все, чего можно желать от грузового пространства легкового пассажирского автомобиля. Мой одинокий чемодан, стандартного размера ручной клади самолета, просто затерялся в этом пространстве.

Запаска под полом, выделенные ниши и силовые рейки с крючками для крепления, сетка и шторка, специальные фиксаторы на липучках, даже фонарик снимается. Это еще не все. Пока речь шла о 479-588 литрах пространства для клади. Но у Karoq также есть опционные задние сиденья VarioFlex, с отверстием в багажник, возможностью складывания двумя способами и легкого демонтажа / монтажа. Если сложить задние кресла, можно получить 1605 литров пространства, подняв – все 1810, а сняв – более 2000. Похоже, я знаю, где можно заночевать, если не найду жилье у моря...

На юг

На часах полседьмого утра, пора ехать, пока солнце не поднялось высоко. Еду из большого улья Киева, с его 3,65 миллионами пчел, в Лебедевку с населением 26 человек (перепись 2001 года). Координаты: 50.42, 30.56. “Вики” также сообщает, что когда-то этот населенный пункт звался Курорт-Бурнас, а соседний лиман имеет целебные грязи. И что особенно интересно, баз отдыха и пансионатов в этом поселке около двух десятков, то есть примерно столько же, сколько и жителей.

Под капотом Karoq-1,4-литровый TSI мощностью 150 л. с., который работает в связке с 8-скоростным “роботом”. Он с первых секунд радует хорошей динамикой, но тут кроссовер меня не удивил, поскольку последнее поколение силовых агрегатов концерна Volkswagen заслужило себе добрую славу, да и мне уже знакомо. И Karoq – не спорткар, а ехали мы не на соревнования, поэтому меня больше интересовали показатели потребления горючего, ведь поездка не планировалась заранее и бюджет на нее не выделялся. Меня также волновало, с какой скоростью будет комфортно двигаться по трассе.

Прогноз картографического сервиса на поездку длиной 564 километра, от Киева до села Лебедевка – около шести с половиной часов. Это означает, что средняя скорость на маршруте составляет 90 км / ч. Большую часть дороги, на тех участках, где это разрешено, автомобиль шел со скоростью ровно 115 км/ч, с включенным круиз-контролем.

По дороге пришлось сделать две остановки на заправку, гамбургер, кофе и воду. На заправках людно. На всем маршруте из полутора десятка камер автофиксации и несколько стационарных постов полиции. На выезде из Киева и возле одесской окружной ведутся ремонтные работы; вблизи столицы – в обоих направлениях, а на выезде из Одессы – ремонта нет. Зато можно попасть в тянучку на одесской окружной дороге, и мне посчастливилось проехать этот проблемный участок довольно быстро. А вот на мосту между Каролино-Бугаз и заливом пришлось немного понудиться и позагорать левым плечом.

Миновав Затоку, сразу за селом Прибрежное, съезжаю с трассы P70 и дорога пустеет, сужается и ведет сельскими трактами до нужного места. На этом отрезке лишь в одном месте есть очень плохие дороги с какими-то остатками асфальта, ехать по которым придется с полкилометра. Karoq со своим 17-сантиметровым клиренсом проглотил эту луковицу и не поморщился.

По приезду бортовой компьютер показал среднюю скорость 81 км / ч и продолжительность путешествия 8 часов 32 минуты. Средний расход топлива составил 6,1 л / 100 км. Поездка в одну сторону обошлась в 1080 гривен. Очень неплохо для путешествия с незапланированным бюджетом. Здесь нужно сказать, что я ни разу не включал кондиционер, благодаря тому, что уехал рано, и это дало свои результаты.

Курорт-Бурнас

На въезде в поселок знак “стоп” – полезная вещь для напоминания водителям о разрешенной скорости движения в населенном пункте, после восьми часов в темпе трассы. Пока останавливаешься на знак, есть время прочитать все рекламные объявления об аренде жилья, удачно размещенные на перекрестке. Любая из двух дорог впереди ведет к морю. Наугад выбираю ту, что ведет направо.

За следующий час я трижды объехал Бурнас (мне больше нравится это название) в поисках угла для ночлега. Кажется, обзвонил все два десятка баз отдыха и столько же частных гостевых домов, повторяя “с сегодняшнего дня, на четыре ночи, для одного. Да, для одного”.

Первым попавшимся свободным вариантом оказался "скворечник", который владелица назвала четырехместным номером – двухэтажная кровать и широкая кровать для двоих на площади, аморальной даже по местным меркам. Удобства на улице. Дом в чистом поле, без намека на тень. 350 гривен за сутки, если вдруг вас заинтересовал этот вариант.

Рискнув искать дальше, я нашел рядом чуть лучшую комнату за 400 гривен. Потом еще несколько более дорогих вариантов, самый высокий ценник – 1200 гривен за сутки. Был еще вариант с автокемпингом, однако он представляет собой огражденную площадку с подведенным электрическим кабелем. Воды нет. Санузла также. Фактически, плата берется за забор, поэтому не удивительно, что площадка была почти пустой, а за оградой раскинули палатки “дикари”.

И в конце концов удача улыбнулась мне беззубой улыбкой боксера (измучено, но счастливо) и я поселился в скромном, но опрятном номере на втором этаже домика, что прячется в тени деревьев. 300 гривен за ночь, 1200 за четверо суток. Можно жить.

Несколько улиц (некоторые даже без асфальта), четыре-пять частных продуктовых магазинчиков, торговые ряды с сувенирами и традиционными для курортов товарами (местные вина, рыба, фрукты, овощи, домашняя выпечка) небольшой супермаркет, пиццерия, четыре кафе с “пляжными обедами” и местной рыбой в меню аж две дискотеки. Вот и вся Лебедевка. Да, это курорт для непритязательной публики, простого рабочего люда. Такого, как мы с Karoq.

Но главное – три пляжа с чистым песком и не более 10 минут пешком до любого из них из самого отдаленного жилья. Довольно чистые пляжи, не слишком людно, чистое море без медуз и водорослей, хотя это, конечно, больше зависит от сезона и погоды.

На диких берегах

На следующий день я решил объехать окрестности, чтобы пофотографировать Karoq. Условий для качественной фотосессии здесь не было ( ближайшая автомойка в Затоке), но ведь Karoq – это кроссовер, а значит песок и пыль на кузове должны его лишь украшать, как боевые шрамы старого вояку. Впрочем, слой песка успел покрыть не только кузов, но и все поверхности в салоне машины, пока я изучал местные неасфальтированные улочки, катаясь с открытыми окнами. Это сводило на нет все мои попытки сфотографировать интерьер, поэтому в начале статьи использованы фирменные фотографии от производителя, с англоязычным меню мультимедийной системы.

Фото: коса или мыс Бурнас / Dmitriy Levchenko, Дмитрий Иванович / Google Maps

Разведав у местных потенциальные локации для фотосессии, я двинулся сначала на косу, отделяющую озеро Бурнас от моря. Она начинается сразу за песчаными обрывами села и тянется около 50 километров до поселка Приморский. По ней можно проехать пару километров, но дороги нет, есть лишь тропинка с глубоким песком. Уже на первой сотне метров Karoq начал проседать в глубокий песок, и без полного привода двигаться дальше было рискованно. Да и отдыхающие, поставившие палатки прямо здесь на косе, предупредили, что мы с Karoq можем оказаться среди тех, кого здесь чуть ли не каждый день достают трактором. Разворачиваемся. Заезжаем на пляж, делаю пару снимков, позволяю себе разок нырнуть, чтобы освежиться, и едем дальше.

Следующий пункт назначения-озеро Бурнас (на карте). Последние несколько сотен метров до берега нужно проехать по грунтовой дороге с глубокими путями. Это не песок, и проблем у Karoq здесь не возникает. На берегу снова стоит палаточный лагерь. В нем живут виндсерферы, любители кайтинга и других спортивных развлечений на воде. Еще несколько кадров и трогаемся дальше. Искать маяк, о котором мне говорили.

Дорога до маяка (на карте) – это добрых 15 километров. А вдоль всего побережья между ним и Бурнасом стоят несколько палаточных городков и дикие лагеря. Одни на вершине обрыва, другие – внизу, на самом пляже. От верхних палаток вниз ведут крутые лестницы, которые, похоже, отдыхающим приходится копать каждый год, ведь ландшафт здесь постоянно меняется.

Последних пару километров до маяка я повел по тропинке над обрывом, хорошо утоптанной сельхозтехникой и машинами отдыхающих. Здесь действительно возникает ощущение края света. А Karoq на такой грунтовой дороге чувствует себя в своей стихии.

Маяк немного разочаровал. Я представлял его иначе. Возле маяка раскинулась очередная кучка палаток и машин.

Недалеко от маяка стоит лавочка над обрывом, и она мне понравилась больше, чем сам маяк. Хотя световая башня еще не засветилась, начинало смеркаться, и я решил поворачивать назад.





Car ok

Несколько дней промелькнули, как один миг, и настало время ехать в Киев. Выезд был поздним, и солнце уже ощутимо припекало. Из-за этого без кондиционера было не обойтись – открытые окна уже не помогали. К тому же, я вызвался подвезти до Одессы семью из четырех человек, которые проживали в том же доме, что и я. Дополнительный вес и кондиционер повлияли на показатель расхода топлива, хотя и не критично.

Обратный путь показал такие цифры: пробег – 577 км, время движения – 7 ч 51 мин, средняя скорость 73 км/час, среднее потребление топлива 7,1 л/100 км. Таким образом, средний расход топлива на пробег в 1224 километра составил почти 6,6 л/100 км. Расходы на топливо – менее 100 долларов.

В итоге Karoq произвел на меня приятное впечатление. Пусть Karoq не “супер”, как Urus, но он честный стопроцентный “ок”. Очень неплохая динамика и умеренный аппетит к бензину, комфортная подвеска и на удивление удобные кресла, современный цифровой кокпит, вместительный салон и гигантский багажник. А еще 5 звезд за безопасность от EuroNCAP. Не хватает лишь полного привода, но и такая версия в линейке Karoq есть, только стоит дороже.

Тестовая версия Karoq – это 1,4 TSI (150 л. с.) 8AG с пакетом опций Style и набором дополнительных опций. Стоимость машины в гривне меняется ежедневно, в зависимости от курса валют, а долларовая цена на модель с 1,4-литровым мотором составляет 23 938 долларов. Дополнительные опции потянули еще на 6649 долларов, что в сумме дает 31 137 долларов или 838 658 гривен, по курсу обмена на момент подготовки статьи. Самая доступная версия Karoq стоит около 625 тысяч гривен или 23 180 долларов, тогда как полноприводный Karoq Scout обойдется примерно в 921 тысячу гривен или 34 190 долларов.

Автор: Дмитрий Ковальчук

Фото: автора та Skoda