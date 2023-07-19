Окна являются неотъемлемой частью современных автомобилей, но мало кто о них задумывается. Они обладают многими функцями, а примененная технология их изготовления может быть увлекательной.

Лобовое стекло, задние окна, боковые окна и даже панорамные люки – разные части стекла и окон являются стандартными частями автомобилей, которые не претерпевают революционные изменения. Так что можно подумать, что автомобильные окна одинаковые и в самом деле не эволюционируют. Несмотря на то, что технология производства, законодательные и функциональные требования остаются практически неизменными в течение десятилетий, сфера стекла и окон развивается и открывает новые горизонты.

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Панорамный люк

В основном сегодня в автомобилях используется два типа стекла. "Существует однослойное закаленное стекло и ламинированное стекло", - объясняет Милан Слука, занимающийся стеклом и окнами в отделе технического развития Škoda. Однослойное закаленное стекло используется в основном для боковых окон, но также, например, для открывающихся частей люков. «Закаленное стекло разбивается на мелкие осколки, которые составляют гораздо меньший риск безопасности пассажиров, чем большие, острые обломки стекла», — говорит Слука, объясняя причину использования такого стекла.

Ламинированное стекло, по сути, состоит из трех частей: двух слоев стекла с тонкой пленкой между ними. "Такое стекло не разбивается, поэтому оно без исключения используется в ветровых стеклах, где существуют строгие требования по предотвращению проникновения предметов в стекло", - говорит Слука. Ламинированное стекло можно использовать на боковых и задних окнах, как правило, для улучшения звукоизоляции.

Закаленные боковые окна обычно формируются на роликовой дорожке, где плоская часть стекла сгибается в желаемую форму. Для окон с двухплоскостной кривой в качестве основного способа изготовления используется гравитационное отклонение нагретого стекла, но для более сложных форм все еще нужно использовать пресс-формы. Сегодня можно производить лобовое стекло очень сложной формы, но чем оно сложнее, тем выше цена.

В то же время, чем больше изогнутое стекло, тем больше оно будет искажать обзор. Эти параметры тщательно контролируются компанией Škoda, а по качеству обзора чешский автопроизводитель придерживается строгих стандартов Volkswagen Group, даже строже законодательства.

Законодательство в основном касается прозрачности окон автомобилей. Лобовые и боковые окна спереди должны иметь прозрачность не менее 70%, иначе на автомобиле нельзя ездить по дорогам. «Поэтому разнообразные посторонние пленки, затемняющие окна, проблематичны», — объясняет Слука. Проще говоря, передние окна нельзя тонировать. Определенный уровень непрозрачности (до 30%) обеспечивает сам материал стекла и возможно наличие технологии обогрева лобового стекла.

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Обогрев лобового стекла Kodiaq имеет очень тонкую структуру, которая никак не ухудшает обзор. «Пленка между двумя слоями стекла может содержать тонкие вольфрамовые провода, тогда как более современным решением является тонкий металлический слой, который наносится по сути путем пропаривания», — говорит Слука.

Skoda использует оба решения: клиенты Fabia, Scala и Kamiq могут заказывать лобовое стекло с подогревом с помощью тонких проводов, в то время как другие модели (от Octavia и выше) имеют решение с металлическим слоем. «Многим водителям это легче для глаз. Даже если провода обычно не воспринимаются водителем, некоторые они могут отвлекаться», – отмечает Слука.

Лобовое стекло должно обеспечивать хороший обзор не только для водителя, но и для любых камер и других датчиков автомобиля, установленных под ветровым стеклом. В то же время, лобовое стекло теперь является важной «проекционной» поверхностью для современных проекционных дисплеев. В этих окнах есть специальная пленка, компенсирующая удвоение изображения, также известная как ореолы. Также важна форма окна, которая не должна способствовать искажению изображения.

В то время как хороший обзор является приоритетом спереди, сзади дизайнеры придумывают разные функциональные компромиссы для стекла. «С тонировкой все зависит от того, чтобы пассажиры автомобиля чувствовали себя комфортно в автомобиле. Слишком темное окно может создать слишком темную атмосферу внутри автомобиля», — говорит Слука, добавляя, что именно об этом должны были подумать дизайнеры Škoda, создавая пакет Sunset, включающий тонированные окна. Опять же, тонировки можно достичь двумя способами: добавлением цветного пигмента непосредственно к расплавленному стеклу или использованием цветной пленки, образующей внутренний слой ламинированного стекла.

Эксперименты с люками

Одной из сфер, не столь ограниченной строгими правилами по осмотру, являются люки. Конечно, они должны отвечать требованиям безопасности, но прозрачность, например, не охватывается законодательством. Логично, что панорамное крышное окно должно создавать ощущение пространства в салоне, но в то же время оно должно максимально оградить салон от чрезмерного нагрева. Рулонные шторы являются лишь частичным решением в этом отношении, поэтому многие автомобили их больше не используют.

Škoda Enyaq, например, представила современный панорамный люк, обеспечивающий теплозащиту салона с помощью тонкого металлического слоя внутри ламинированной конструкции. Этот пласт отражает солнечные лучи и лучше защищает внутреннее пространство от перегрева. Кроме того, на внутреннюю сторону этого окна нанесен специальный антибликовый слой. Милан Слука дает объяснение: «Чем темнее стекло, тем чувствительнее глаз для различных отражений».

Именно с панорамными люками производители придумывают разные другие инновации. Последние разработки – это окна, которые можно затемнять или освещать в соответствии с текущей ситуацией и пожеланиями обитателей салона. "Мы обязательно увидим такие окна на автомобилях Škoda в ближайшее время", - обещает Слука.

Долгосрочная практичность

Несмотря на эти разработки, автомобильные окна – это в основном детали, служащие «вечно». «Если стекло не разбивается, срок службы практически неограничен», — объясняет Слука, добавляя, что автомобильное стекло не требует специального обслуживания. «Надо только проверить стеклоочистители и время от времени чистить или заменять их, чтобы мелкие частицы пыли и мелкие камешки не поцарапали стекло», – добавляет он. Подобные повреждения окна автомобиля практически не подлежат ремонту, и их можно обозначить как проблему при регулярных осмотрах автомобиля.

Тот факт, что автомобильное стекло почти полностью подлежит вторичной переработке, имеет решающее значение для экологических соображений, которые сегодня столь важны. "Автомобильное стекло нельзя повторно использовать для производства большего количества автомобильного стекла из-за примесей во вторичном сырье", - объясняет Слука.

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Интересной деталью передних и задних окон автомобиля является способ их крепления к кузову. Если раньше стекло крепилось на резиновую прокладку, то сегодня стекло приклеивается специальными гибкими клеями. Это гарантирует, что стекло и кузов могут работать вместе при разных видах теплового расширения, но в то же время стекло остается важной частью общей рамы автомобиля.

Первое склеенное стекло появилось в первой Škoda Octavia, тогда как последней моделью, все еще использовавшей уплотнители для установки стекла, была Škoda Felicia.