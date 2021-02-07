От подобных сюрпризов просто опускаются руки: ты выходишь к машине с намерением быстро отправиться в дорогу, а она вся... покрыта льдом. Кажется, эту броню за полдня не счистить. Но есть несколько верных приемов. Кипяток на стекло - запрещенный прием.

Весь автомобиль очищать ото льда необязательно. Для водителя важно обеспечить обзор, то есть достаточно освободить окна, и в первую очередь лобовое и передние боковые (надеемся, подогрев заднего у вашей машины исправен).

Не следует сдирать весь лед скребком. Прежде всего надо подогреть стекло штатным отопителем, чтобы лед отстал и можно было его убрать

Крушить толстый лед, сдирая его со стекла, не нужно – это сложный путь. Гораздо проще снять его коркой, по отдельным фрагментам.

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Вдумчивый водитель знает, что для этого надо прежде всего отсоединить, "отклеить" лед от стекла – а потом уже удалять его. Достичь этого можно разными путями:

Нагреть стекло, пустив на него струю теплого воздуха из отопителя. Для этого придется дождаться, пока прогреется двигатель и “печка” начнет давать теплый воздух;

Залить между льдом и стеклом незамерзающую жидкость. Для этого следует продрать на льду вверху стекла хотя бы узкую щелочку, в которую залить препарат-размораживатель (дефростер);

Если слой льда не толстый, можно попробовать смыть его качественной жидкостью-размораживателем, просто увлажняя обледеневшую поверхность из распылителя.

Использовать дворники для уборки льда со стекла нельзя: и эффект будет нулевой, и щетки сносятся преждевременно

Поэтому в погоду, подобную нынешней – с осадками и перепадами температуры – советуем помнить о двух главных вещах:

Выходите на улицу к машине сразу с бутылкой дефростера и скребком;

Прежде всего запускайте двигатель, чтобы он начинал прогревать печку, а та в свою очередь обогреет салон и окна.

После запуска двигателя не забудьте включить обогреватель заднего окна и зеркал, а если есть – и обогреватель лобового стекла. Кстати, если последний есть на вашей машине, не думайте, что проблема обледенения вас не касается – подождать все равно придется, особенно если лед толстый.

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Имейте также в виду, что обычно лед на лобовом стекле начинает плавиться снизу, от зоны, которая в первую очередь обдувается теплым воздухом отопителя. На боковых окнах это чаще всего зона в районе зеркал заднего вида. Поэтому отсюда и начинайте подрывать лед скребком.

Боковые окна тоже важно очистить ото льда. Их можно смело царапать скребком, но лучше подождать, пока стекло немного прогреется от отопителя

Предлагаем вам еще несколько не принципиальных, но важных замечаний по очистке стекол ото льда:

Старайтесь меньше царапать стекло скребком, особенно напротив водительского места: инструмент обязательно оставит на стекле микроцарапины, которые ночью в свете встречных фар мешают видеть дорогу;

Избегайте контрастной смены температуры воздуха, который направляется на стекло – у некоторых моделей авто случается, что замороженное лобовое стекло трескается от слишком горячего воздуха. Поэтому направляйте воздух на него сразу после запуска двигателя, когда оно еще не горячее;

По этой же причине нельзя смывать лед горячей водой из чайника или термоса.

Такое бывает, если полить горячей водой промороженное стекло. Стоимость ремонта несопоставима с ценой 10 – 15 минут, которые надо было подождать до оттаивания стекла от отопителя

Наконец напомним, что нельзя трогаться с места, пока не будут очищены от льда, снега или инея стекла, которые обеспечивают обзор для водителя. Не стоит рассчитывать, что стекло окончательно очистится во время движения – это может произойти позже, чем случится неприятность вроде ДТП из-за незамеченного препятствия.

Рекомендация Авто24

Как показывает опыт, большинство мелких повреждений на кузове появляются в зимний период, и в том числе – от рук самого владельца, когда он ведет борьбу со стихией. Поэтому не пытайтесь избавиться от льда любой ценой, лучше потратить на это лишние десять минут, но оставить стекло целым и без царапин.

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