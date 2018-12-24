Как и чем очистить машину от снега – это еще не самый главный вопрос. Конечно же, каждому хочется сделать это поскорее и попроще, чтобы не потеть на морозе в начале трудового дня или перед поездкой с работы домой по заснеженному городу.

Банальный вопрос – чем очистить машину от снега – сводится в конце концов к методике, а не к инструменту. Но инструмент тоже важен, потому что чем-то жестким и малоподходящим вы наверняка оставите на лаке и краске царапины – мелкие и не очень. Возможно, вы их обнаружите уже потом, ближе к весне, когда ваш дворницкий запал спадет, но тем больше будет тогда ваша досада.

Так что давайте договоримся сразу: пусть это будет не щетка с трубой от офисного пылесоса, не лопата и не швабра, позаимствованная под лестницей в подъезде. На худой конец – веник (который вы скорее всего «убьете»), а лучше все-таки специальная автомобильная щетка – с мягким ворсом и без металлических деталей. Итак, начали!

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1. Подойдя к машине, убедитесь, что это действительно ваша машина. Если да, расчистите лобовое стекло, чтобы понять, нет ли на нем льда. Если есть, начинайте расчищать снег с водительской двери, чтобы первым делом проникнуть за руль и, запустив двигатель, включить отопитель на максимум и направить потоки воздуха на лобовое стекло.

Если в ближайшие дни машина вам не нужна, есть смысл посмотреть прогноз погоды: возможно, через пару дней снег сойдет сам собой, и не нужно царапать кузов щеткой и льдом.

2. Оставьте мысль «я очищу только передние стекла и поеду». Чтобы поездка не закончилась аварией, расчищать нужно все стекла и даже крышу. Зимой, да еще в снегопады, и так много факторов, нехорошо влияющих на безопасность, и ограниченный обзор через полурасчищенные окна увеличит ваши шанссы на участие в ДТП. Сугроб, оставленный на крыше, имеет обыкновение съезжать вперед при замедлении и внезапно полностью закрывать лобовое стекло. Ощущение редкое по своей силе, желаете попробовать?

3. Начинайте сметать снег с крыши, поскольку в противном случае оттуда он все равно попадет на капот и стекла, которые вы расчистили раньше.

4. Сбрасывая снег на землю, не делайте это в том направлении, куда вы будете выезжать. Сугроб может получиться достаточно внушительный, а лопаты у вас конечно же нет.

5. Попутно проверьте, не заледенели ли передние и задние дворники, а также зеркала. Если да, сразу полейте на них размораживателем или активируйте штатные средства автомобиля: включайте отопитель салона, электроподогрев стекол и зеркал.

Бывает, что без лопаты все же не обойтись. Это грубый инструмент, поэтому остерегайтесь зацепить им нижнюю часть порогов и бамперы.

6. Не забудьте тщательно расчистить светотехнику – основные и противотуманные фары, задние светоблоки, все поворотники. В условиях плохой видимости важно, чтобы другие водители отчетливо видели все ваши сигналы.

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7. Если определившись, чем очистить машину от снега, вы выбрали кроме щетки еще и лопату, отбрасывайте ею снег от машины максимально аккуратно. Старайтесь не работать этим трудноуправляемым инструментом в непосредственной близости от окрашенных поверхностей авто. Поверьте, многие водители именно таким образом наносят порогам и низу бамперов непоправимые травмы – сколы, требующие подкраски.

8. Откопав машину, трогайтесь с места, только убедившись, что все стекла и зеркала чистые, а дворники работают штатно.

Напомним, что недавно эсперты Auto24 рассказали как правильно мыть автомобиль зимой.