Як і чим очистити машину від снігу – це ще не найголовніше питання. Звичайно ж, кожному хочеться зробити це якнайшвидше і простіше, щоб не потіти на морозі на початку робочого дня або перед поїздкою з роботи додому по засніженому місту.

Банальне запитання — чим очистити машину від снігу — зводиться врешті-решт до методики, а не до інструменту. Але інструмент теж важливий, тому що чимось жорстким і непридатним для цього ви напевно залишите на лаці і фарбі подряпини — дрібні і не дуже. Можливо, ви їх виявите вже потім, ближче до весни, коли ваш двірницький запал спаде, але тим більшою буде тоді ваша досада.

Так що давайте домовимося відразу: нехай це буде не щітка з трубою від офісного пилососа, не лопата і не швабра, позичена під сходами в під'їзді. На худий кінець — віник (який ви швидше за все "вб'єте"), а краще все-таки спеціальна автомобільна щітка — з м'яким ворсом і без металевих деталей. Отже, почали!

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1. Підійшовши до машини, переконайтеся, що це дійсно ваша машина. Якщо так, розчистіть лобове скло, щоб зрозуміти, чи немає на ньому льоду. Якщо є, починайте розчищати сніг з водійських дверей, щоб насамперед проникнути за кермо і, запустивши двигун, включити обігрівач на максимум і направити потоки повітря на лобове скло.

Якщо в найближчі дні машина вам не потрібна, є сенс подивитися прогноз погоди: можливо, через пару днів сніг зійде сам собою, і не потрібно дряпати кузов щіткою і льодом.

2. Залиште думку "я очищу лише передні вікна і поїду". Щоб поїздка не закінчилася аварією, розчищати потрібно все скла і навіть дах. Взимку, та ще в снігопади, і так багато факторів, які недобре впливають на безпеку, і обмежений огляд через напіврозчищені вікна збільшить ваші шанси на участь в ДТП. Замет, залишений на даху, має звичку з'їжджати вперед при уповільненні і раптово повністю закривати лобове скло. Відчуття рідкісне за своєю силою, бажаєте спробувати?

3. Починайте змітати сніг з даху, оскільки в іншому випадку звідти він все одно потрапить на капот і скла, які ви розчистили раніше.

4. Скидаючи сніг на землю, не робіть це в тому напрямку, куди ви будете виїжджати. Замет може вийти досить значним, а лопати у вас звичайно ж немає.

5. Попутно перевірте, чи не скрижаніли передні і задні двірники, а також дзеркала. Якщо так, відразу полийте на них розморожувачі або активуйте штатні засоби автомобіля: включайте обігрівач салону, електропідігрів скла та дзеркал.

Буває, що без лопати все ж не обійтися. Це грубий інструмент, тому остерігайтеся зачепити їм нижню частину порогів і бампери.

6. Не забудьте ретельно розчистити світлотехніку — основні і протитуманні фари, задні світлоблоки, всі поворотники. В умовах поганої видимості важливо, щоб інші водії чітко бачили всі ваші сигнали.

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7. Якщо визначившись, чим очистити машину від снігу, ви вибрали крім щітки ще й лопату, відкидайте нею сніг від машини максимально акуратно. Намагайтеся не працювати цим важкокерованим інструментом в безпосередній близькості від пофарбованих поверхонь авто. Повірте, багато водіїв саме таким чином завдають порогам і низу бамперів непоправні травми — відколи, що вимагають підфарбовування.

8. Відкопавши машину, рушайте з місця лише переконавшись, що все скло та дзеркала чисті, а двірники працюють штатно.

Нагадаємо, що недавно есперти Auto24 розповіли як правильно мити автомобіль взимку.