Від подібних сюрпризів просто опускаються руки: ти виходиш до машини з наміром швиденько вирушати в дорогу, а вона уся… вкрита кригою. Здається, цю броню за годину не зчистити. Але є кілька вірних прийомів. Окріп на скло - заборонений прийом.

Весь автомобіль очищати від льоду необов’язково. Для водія важливо забезпечити огляд, тобто достатньо звільнити вікна, і в першу чергу лобове та передні бокові (сподіваємося, підігрів заднього у вашої машини справний).

Не слід здирати всю кригу скребком. Перш за все треба обігріти скло штатним опалювачем, аби лід відстав від скла і можна було його прибрати

Крушити товсту кригу, здираючи її зі скла, не потрібно – це найскладніший шлях. Набагато простіше зняти її шкуринкою, окремими фрагментами

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Вдумливий водій знає, що для цього треба перш за все від’єднати, “відклеїти” лід від скла – а потім уже видаляти його геть. Досягти цього можна різними шляхами:

Нагріти скло, пустивши на нього струмінь теплого повітря з опалювача. Для цього доведеться дочекатися, поки прогріється двигун і “пічка” почне давати тепле повітря;

Залити між кригою і склом незамерзаючу рідину. Для цього слід продерти на льоду вгорі скла бодай вузьку шпаринку, в яку лити препарат-розморожувач (дефростер);

Якщо шар льоду нетовстий, можна спробувати змити його якісною рідиною-розморожувачем, просто зволожуючи крижану поверхню з розпилювача.

Використовувати двірники для прибирання льоду зі скла не можна: і ефект буде нульовий, і щітки зносяться передчасно

Тому в погоду, подібну нинішній – з опадами і перепадами температури – радимо пам’ятати про дві головні речі:

Виходьте на двір до машини відразу з пляшкою дефростера і скребком;

Перш за все запускайте двигун, щоб він починав прогрівати пічку, а та у свою чергу обігріє салон і вікна.

Після запуску двигуна не забутьте увімкнути обігрівач заднього вікна та дзеркал, а якщо є – і обігрівач лобового скла. До речі, якщо останній є на вашій машині, не думайте, що проблема обледеніння вас не стосується – почекати все одне доведеться, особливо якщо лід товстий.

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Майте також на увазі, що зазвичай лід на лобовому склі починає плавитися знизу, від зони, яка в першу чергу обдувається теплим повітрям опалювача. На бокових вікнах це найчастіше зона в районі дзеркал заднього виду. Тож звідси і починайте підривати кригу скребком.

Бокові вікна теж важливо відчистити від льоду. Їх можна сміливіше дряпати скребком, але краще почекати, поки скло трохи прогріється від опалювача

Пропонуємо вам ще кілька не принципових, але важливих зауважень щодо очищення вікон від льоду:

Намагайтеся менше дряпати скло скребком, особливо навпроти водійського місця: інструмент обов’язково залишить на склі мікроподряпини, які вночі у світлі зустрічних фар перетворюють на великі подряпини і заважають бачити дорогу;

Уникайте контрастної зміни температури повітря, що спрямовується на скло – у деяких моделей авто трапляється, що заморожене лобове скло тріскається від надто гарячого повітря. Тому спрямовуйте повітря на нього відразу після запуску двигуна, коли воно ще не гаряче;

З цієї ж причини не можна змивати лід гарячою водою з чайника або термосу.

Ось що буває, якщо полити гарячою водою на проморожене скло. Вартість ремонту неспівставна з ціною 10 – 15 хвилин, яки треба було почекати до відтаювання скла від опалювача

Насамкінець нагадаємо, що не можна рушати з місця, поки не будуть очищені від льоду, снігу або інію вікна, які забезпечують огляд для водія. Не варто розраховувати, що скло остаточно очиститься під час руху – це може відбутися пізніше, ніж станеться якась неприємність на кшталт ДТП через непомічену перешкоду.

Рекомендація Авто24

Як показує досвід, більшість дрібних ушкоджень на кузові з’являються в зимовий період, і в тому числі – від рук самого власника, коли він веде боротьбу зі стихією. Тому не намагайтеся позбутися льоду за будь-яку ціну, краще витратити на це зайві десять хвилин, але залишити скло цілим і без подряпин.

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