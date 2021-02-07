Теплову потужність додаткових електрообігрівачів не можна порівнювати з віддачею штатних опалювачів, але невже від них немає жодної користі?

Сьогодні немає автомобілів, чия штатна система опалення в справному вигляді не впоралася б з українською зимою. Тому один з найнадійніших способів забезпечити тепло у салоні – налагодити штатну кліматичну систему: теплообмінник, вентилятор, засувки повітропроводів. Так, іноді це не дуже дешево, але це – гарантовано ефективно.

Реально обігріти салон автомобільний тепловентилятор не може з об’єктивних причин. Але він чесно намагається трохи відтаяти, наприклад, лобове скло

Між тим, певний сенс у додатковому гаджеті таки можна знайти. Звісно, за умови, що при покупці було обрано більш-менш якісний зразок. Головна біда компактних електричних обігрівачів – в їхній малій потужності – 150 Вт, максимум 200 Вт.

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І вона в принципі не може бути більшою, оскільки розетка підкурювача в автомобілі зазвичай розрахована на 120 – 150 Вт, і у випадку підключення більшого навантаження перегорить запобіжник, що захищає даний ланцюг. Нагадаємо, що побутовий тепловентилятор, яким ми з успіхом користуємося у квартирах, споживає до 2000 Вт. Але в автомобілі такі цифри споживання недосяжні, хоча по суті автомобільні обігрівачі – це ті самі тепловентилятори.

В певній мірі обігрівач може бути корисним, якщо спрямувати його на скло, яке, наприклад, потрібно швидко звільнити від льоду чи запотівання. Принципово проблему він не вирішить, але бодай невеличке віконечко “прохекає”. Але через конструктивні особливості не кожен з цих апаратиків можна розмістити під лобовим склом.

Важливо, щоб обігрівач помістився під лобовим або заднім склом, адже саме там від нього може бути певна користь

Як вибрати автомобільний обігрівач

З’ясуйте, на яку потужність розрахована розетка в автомобілі, до якої ви плануєте підключати ваш новий девайс. Це можна з’ясувати або із заводського мануала, або за запобіжником у ланцюгу розетки: якщо він на 10 ампер, то потужність – 120 Вт, якщо на 15 ампер – то допустима потужність 150 Вт або трохи більше.

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Зазначені у паспорті обігрівача потужність повинна бути не більше потужності, на яку розрахована ваша розетка. Немає сенсу купувати тепловентилятор із великою заявленою потужністю, наприклад, на 300 та 400 Вт. Такий гаджет або спалить запобіжник, або на ділі виявиться не таким потужним, як зазначено на його коробці.

Штекер має бути міцним принаймні на вигляд, адже він може нагріватися під час роботи (така особливість конструкції більшості розеток в авто). А якщо він розплавиться, може трапитися коротке замикання і пожежа.

З двох приблизно однакових тепловентиляторів обирайте той, дріт живлення його буде товстішим. Оскільки через надмірну економію міді виробником він може нагріватися при роботі.

Врахуйте форм-фактор девайсу: габарити, спосіб фіксації до поверхні та можливість регулювати напрямок потоку повітря. Адже часто виявляється, що в конкретному автомобілі обігрівач просто немає де безпечно розташувати.

Потужність – найважливіша характеристика обігрівача. Більшість автомобілів не дозволяють вмикати в розетку підкурювача пристрої потужніші 120 – 150 Вт

Потужні електрообігрівачу салону, які трапляються у продажу – на 300 – 400 Вт, за великого бажання можна підключити не через розетку підкурювача, а напряму до електромережі. Але все одно потрібно захистити його ланцюг живлення запобіжником і мати на увазі, що при роботі двигуна на холостих обертах такий “фен” може садити акумулятор автомобіля.

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Пластиковий ”дуйчик” аж ніяк не замінить рідний опалювач автомобіля, але найбільш вдалі зразки можуть трохи допомогти йому. Головне – вибрати правильну модель і правильно застосовувати її. Тож радимо обирати такий обігрівач, який можна буде розташувати на найбільш важливому для вас напрямку боротьби із холодом – наприклад, під лобовим склом, яке зазвичай треба відтаяти або прогріти у першу чергу.

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