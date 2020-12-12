В автомобілі може бути холодно з різних причин, але результат завжди один: водієві кортить влаштувати якісь додатковий обігрівач салону. Чи можна це зробити своїми руками?

Думки про чудесний опалювач народжуються у голові власників не тільки старих автомобілів, а й деяких моделей із сучасними високоефективними дизелями, які виділяють мало тепла. Автомобілі старих модельних лінійок можуть стати “холодними“ через проблеми у системі опалення.

Як не дивно, мерзнути в машині сьогодні можуть власники навіть нових моделей: через високу ефетивність двигунів вони дають мало тепла для опалення салону

Творчими зусиллями кулібіних усіх рангів винайдено чимало конструкцій додаткових обігрівачів салону, але більшість з них ми не можемо рекомендувати вам. По-перше, через їхню малу ефективність, а по-друге – через небезпеку, яку вони несуть користувачеві.

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Не вдаючись у глибинні причини помилок конструкторів-аматорів, скажемо лише, що більшість з них не можуть правильно оцінити кількість енергії, необхідної для обігріву салону автомобіля. Слід зазначити, що існує чимало обігрівачів фабричного виробництва, також, м’яко кажучи, не дуже вдалих з точи зору ефективності. Але про все по порядку.

Не треба робити такі обігрівачі:

Електричні. Аматори пропонують нагрівачі із спіралями від тостера або фена та з вентилятором від комп’ютера. Віддача тепла від такого приладу буде малопомітна. Тому що в принципі зробити в серійному легковому автомобілі реально ефективний електрообігрівач практично неможливо – для цього потрібно мати на борту або у двічі-тричі більшу АКБ, або також у кілька разів потужніший генератор. Заведений двигун питання не вирішує: оскільки генератор легковика має потужність порядку 500 – 1000 Вт, він навіть на максимальних обертах може віддати струм, який ще менше, ніж забезпечує АКБ. Для прикладу згадайте, яку потужність споживає від електромережі побутовий тепловентилятор: 1000 – 2000 Вт;

Обігрівач, який підключається до розетки підкурювача, в принципі не може бути корисним в морози: максимальна потужність цього гнізда – 150 Вт

Електрообігрівач фабричного виробництва – це те саме, що описано у першому пункті, але оформлене у красивий корпус. Тепло, яке видає цей апаратик, через низьку електричну потужність майже непомітне. А деяке розпотівання скла, на яке девайс спрямований, забезпечується за рахунок струменя повітря, а не тепла.

Маслорадіатор. Деякі власники примудрюються вживлювати у систему змащення двигуна масляний радіатор, до якого прилаштовують вентилятор із направленням потоку повітря в салон. Цей вид обігрівача безпечний для екіпажу, але шкодить машині: по-перше, знижує температуру оливи у двигуні, а по-друге, може знижувати тиск оливи у моторі. Віддача тепла від маслорадіатора незначна, до того ж він починає “гріти” лише після повного прогріву двигуна – якого, до речі, з таким маслорадіатором не завжди вдасться досягти.

Автономний обігрівач, що працює на пальному з бензобака, замінює прогрів двигуна. Він гріє антифриз у системі опалення, а значить, і салон машини

Який обігрівач салону варто зробити

Ідеальне рішення – встановити передпусковий обігрівач, який у народі звуть узагальненим словом “вебасто”. Ця система, споживаючи бензин чи дизпаливо, підігріває антифриз у системі охолодження двигуна. Завдяки цьому штатний опалювач стає ефективним навіть при холодному двигуні. Є моделі, які підігрівають відразу повітря в салоні. Подібні обігрівачі можна програмувати, вони також керуються дистанційно з брелока або смартфона. Але ціна їх – від $400 до $1000.

Фірмовий додатковий підігрівач від сучасних дизельних машин, який працює від бортової електромережі. Наприклад, у Ford і VW його називають РТС, його сутність – додаткове підігрівання повітря в каналі кліматичної системи або додатковий підігрів антрифризу в системі опалення. Працездатність залежить від стану АКБ, ефективність – від одночасної роботи двигуна.

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Фірмовий додатковий підігрівач від сучасних дизельних машин, що споживає дизпаливо з бака. Це свого роду компактний варіант так званих “вебасто”, але меншої ефективності. Новий комплект при замовленні як опції з новим авто коштує від $450.

Сучасні дизелі віддають системі опалення мало тепла. Тому такі моделі комплектують додатковими нагрівачами антифризу або повітря в кліматичній установці

Бензиновий обігрівач від “Запорожця” . Краще брати апарат від пізніх моделей – ЗАЗ-968 та інших, такий можна знайти в інтернеті і на авторинках. Це справді високоефективний опалювач, який, однак, має складну конструкцію і потребує періодичного сервісу. Плюс у тому, що він призначений для монтажу в автомобілі, має точки для кріплення і патрубки для підведення повітря. На годину йому потрібно 0,4 л бензину.

Інфрачервоний газовий обігрівач. Це один з оптимальних варіантів для обігріву салону автомобіля, хоча задуманий цей прилад як туристичний, в першу чергу для наметів. Зона відкритого вогню в ньому сконцентрована навколо керамічної плитки, закритою в трьох боків, тобто пожежна небезпека відносно невелика. Балончика з газом (бутан) вистачає на 4 – 5 годин роботи, середнє споживання – 90 грамів на годину. При використанні в машині на ходу обігрівач треба закріпляти, ще одне попередження – при великому морозі балончик замерзає і погано “віддає” газ. Ціна обігрівача близько 1000 грн.

Один з найбезпечніших обігрівачів для салону авто – інфрачервона газова пічка. Але при морозах нижче –10 оС балончик треба періодично відігрівати у пазусі

Гасова лампа. В інтернеті можна знайти інструкції з виготовлення приставки до гасової лампи, яка перетворює її на обігрівач. Власне, є і фабричні обігрівачі на рідкому паливі. Вони не дорогі, але громіздкі, неоднозначні з точки зору пожежної безпеки і неприємно пахнуть гасом або бензином.

Рекомендація Авто24

Як бачите, способів зробити обігрівач для салону авто чимало, але всі вони або трохи небезпечні, або дуже клопітні. Тому найпростішим і найдоцільнішим буде таки привести до ладу рідний опалювач автомобіля. Адже як не крути, останні півстоліття не випускалося автомобілів, чия штатна пічка була б недостатньо ефективною для українського клімату.

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