В автомобиле может быть холодно по разным причинам, но результат всегда один: водителю хочется поставить какой-то дополнительный обогреватель салона. Можно ли это сделать своими руками?

Мысли о чудесном отопителе рождаются в голове владельцев не только старых автомобилей, но и некоторых моделей с современными высокоэффективными дизелями, которые выделяют мало тепла. Автомобили старых модельных линеек могут стать "холодными" из-за проблем в системе охлаждения и отопления.

Как ни странно, мерзнуть в машине сегодня могут владельцы даже новых моделей: из-за высокой эфетивности двигателей они дают мало тепла для отопления

Творческими усилиями кулибиных всех рангов изобретено немало конструкций дополнительных обогревателей салона, но большинство из них мы не можем рекомендовать вам. Во-первых, из-за их малой эффективности, а во-вторых – из-за опасности, которую они несут для пользователя.

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Не вдаваясь в глубинные причины ошибок конструкторов-любителей, скажем лишь, что большинство из них не могут правильно оценить количество энергии, необходимой для обогрева салона автомобиля. Следует отметить, что существует немало обогревателей фабричного производства, также, мягко говоря, не очень удачных с точки зрения эффективности. Но обо всем по порядку.

Не надо делать такие обогреватели:

Электрические. Конструкторы-аматоры предлагают нагреватели со спиралями от тостера или фена и с вентилятором от компьютера. Отдача тепла от такого прибора будет малозаметна. Потому что в принципе сделать в серийном легковом автомобиле реально эффективный электрообогреватель практически невозможно – для этого нужно иметь на борту либо в два-три раза большую АКБ, либо также в несколько раз более мощный генератор. Заведенный двигатель вопрос не решает: поскольку генератор легковушки имеет мощность порядка 500–1000 Вт, он даже на максимальных оборотах может отдать ток, который еще меньше, чем обеспечивает АКБ. Для примера вспомните, какую мощность потребляет от электросети бытовой тепловентилятор: 1000–2000 Вт;

Обогреватель, который подключается к розетке прикуривателя, в принципе не может быть полезным в морозы: максимальная мощность этого гнезда – 150 Вт

Электрообогреватель фабричного производства – это то же, что описано в первом пункте, но оформлено в красивый корпус. Тепло, которое выдает этот аппаратик, из-за низкой электрической мощности почти незаметно. А некоторое распотевание стекла, на которое девайс направлен, обеспечивается за счет струи воздуха, а не тепла.

Маслорадиатор. Некоторые владельцы умудряются вживлять в систему смазки двигателя масляный радиатор, к которому пристраивают вентилятор с направлением потока воздуха в салон. Этот вид обогревателя безопасен для экипажа, но вредит машине: во-первых, снижает температуру масла в двигателе, а во-вторых, может снижать давление масла в моторе. Отдача тепла от маслорадиатора незначительна, к тому же он начинает “греть” лишь после полного прогрева двигателя – которого, кстати, с таким маслорадиатором не всегда удастся достичь.

Автономный обогреватель, работающий на топливе из бензобака, заменяет прогрев двигателя. Он греет антифриз в системе отопления, а значит и салон машины

Какой обогреватель салона стоит сделать

Идеальное решение – установить предпусковой подогреватель, который в народе зовут обобщенным словом вебасто. Эта система, потребляя бензин или дизтопливо, подогревает антифриз в системе охлаждения двигателя. Благодаря этому штатный отопитель становится эффективным даже при холодном двигателе. Есть модели, которые подогревают сразу воздух в салоне. Подобные обогреватели можно программировать, они также управляются дистанционно с брелока или смартфона. Но цена их – от $400 до $1000.

Фирменный дополнительный подогреватель для современных дизельных машин, который работает от бортовой электросети. Например, у Ford и VW его называют РТС, его сущность – дополнительный подогрев воздуха в канале климатической системы или дополнительный подогрев антрифриза в системе отопления. Работоспособность зависит от состояния АКБ, эффективность – от одновременной работы двигателя.

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Фирменный дополнительный подогреватель от современных дизельных машин, потребляющий дизтопливо из бака. Это своего рода компактный вариант так называемых вебасто, но меньшей эффективности. Новый комплект при заказе как опции с новым авто стоит от $450.

Современные модели с дизелями на заводе комплектуют дополнительными нагревателями антифриза или воздуха, встроенными в климатическую установку

Бензиновый обогреватель от “Запорожца”. Лучше брать аппарат от поздних моделей – ЗАЗ-968 и других, такой можно найти в интернете и на авторынках. Это действительно высокоэффективный отопитель, который, однако, имеет сложную конструкцию и нуждается в периодическом сервисе. Плюс в том, что он предназначен для монтажа в автомобиле, имеет точки для крепления и патрубки для подвода воздуха. В час ему нужно 0,4 л бензина.

Инфракрасный газовый обогреватель. Это один из оптимальных вариантов для обогрева салона автомобиля, хотя задуман этот прибор как туристический, в первую очередь для палаток. Зона открытого огня в нем сконцентрирована вокруг керамической плитки, закрытой в трех сторон, то есть пожарная опасность относительно невелика. Баллончика с газом (бутан) хватает на 4–5 часов работы, среднее потребление 90 граммов в час. При использовании в машине на ходу обогреватель надо закреплять, еще одно предупреждение – при большом морозе баллончик замерзает и плохо “отдает” газ. Цена обогревателя около 1000 грн.

Один из самых безопасных обогревателей для салона авто – инфракрасная газовая печка. Но при морозах ниже -10°С баллончик надо иногда отогревать за пазухой

Керосиновая лампа. В интернете можно найти инструкции по изготовлению приставки к керосиновой лампе, которая превращает ее в обогреватель. Собственно, есть и фабричные обогреватели на жидком топливе. Они недорогие, но громоздкие, неоднозначные с точки зрения пожарной безопасности и неприятно пахнут керосином или бензином.

Рекомендация Авто24

Как видите, способов сделать обогреватель для салона авто немало, но все они либо немного опасные, либо очень хлопотные. Поэтому самым простым и целесообразным будет все же привести в порядок родной отопитель автомобиля. Ведь как ни крути за последние полвека не выпускалось автомобилей, чья штатная печка была бы недостаточно эффективной для украинского климата.

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