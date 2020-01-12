Как ездить по льду? Если говорить одним словом, то ответ будет таким: крадучись! Сейчас мы расскажем, что это значит на практике.

Наш вам совет: по льду лучше не ездить совсем. Самым разумным будет поискать объезд или подождать, пока дорога станет более приспособленной для движения. Но мы не всегда можем позволить себе такую роскошь. Чаще всего обледеневший асфальт открывается перед вашим капотом более-менее неожиданно, когда перепланировать поездку нет никакой возможности.

Дорога с обледеневшими колеями – не самый худший вариант: как рельсы, они помогают держать курс. Но съехать с них бывает нелегко

Однако, самый безопасный вариант всегда остается в вашем распоряжении: съехать на обочину и остановиться, чтобы дождаться изменений к лучшему. Если вы выбираете другое решение, читайте эту статью дальше.

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Оговоримся, что рассказывая о движении по льду, мы не имеем тут в виду езду по замерзшим рекам и озерам: вождение автомобиля по зимникам – это отдельное мастерство, мало востребованное в наших широтах.

Тихо и спокойно

Хотелось бы сказать, что лед на дороге – это еще не повод впадать в отчаяние, особенно если ваш автомобиль обут в хорошую резину, пусть даже не шипованную. Если все делать правильно, при таких условиях передвижение вполне возможно даже по льду хоккейного поля.

Обобщая теорию зимнего движения, нужно сказать, что движущийся по скользкой дороге автомобиль не должен получать иных ускорений, нежели в направлении движения. А тот крутящий момент, который передается на ведущие колеса, должен быть строго дозирован – ни на гран ни больше и не меньше. Это два главных посыла, и теперь о том, как их воплотить на практике.

Правильно нажимать педали

Если коротко, то по льду и по укатанному до глянца снегу нужно двигаться на низких оборотах двигателя, на повышенной передаче, с плавной и заблаговременной работой педалями и рулем. И главное – на минимальной скорости.

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Суть всех стараний водителя на скользкой дороге – не нарушить тот шаткий баланс сил трения, который удерживает колеса автомобиля на заданном курсе или в состоянии покоя. Вмешиваясь в него при работе со сцеплением (переключении передач), тормозами и рулем, водитель может сместить вектор сил с направления движения в одну из сторон – и возникнет занос.

Шипованные шины – не панацея, но эффект от них есть. Хотя и дорогие “фрикционки” премиальных марок могут вести себя не хуже

Поэтому на льду:

трогаться нужно при минимальных оборотах двигателя;

сцепление отпускать максимально медленно, прислушиваясь, не буксуют ли колеса;

трогаться лучше со второй передачи (в АКП включить режим Winter или 2 передачу в режиме Manual/Sport)

на ходу передачи переключать также с максимально плавной работой сцеплением и при низких оборотах двигателя;

педалью тормоза пользоваться без резких и глубоких нажатий, отдавая предпочтение торможению двигателем;

имейте в виду, что на скользкой поверхности резко отпущенная педаль акселератора создает эффект торможения педалью тормоза – точно таким же образом машину может занести;

руль поворачивать только плавно, быть готовым к тому, что машина может не сразу отреагировать на поворот руля. В таком случае нужно сбросить газ, чтобы снизить скорость и загрузить передние колеса.

Глубокие ледяные колеи могут смещать автомобиль в стороны независимо от воли водителя. Проезд таких участков нужно просчитывать так, чтобы удачно разъехаться со встречными авто

Лед бывает разным

Имейте в виде, что лед бывает разным. Самый скользкий – это мокрый, при околонулевой температуре, покрывающий все детали микрорельефа дорожного профиля. Менее опасен лед в колеях, с вмерзшими вкраплениями комков снега.

Посыпанный песком или отсевом лед позволяет неспешно двигаться и уверенно маневрировать на нем. Но лишь при условии малой скорости, поскольку случись в такой ситуации тормозить «в пол», заблокированные колеса сгребут перед собой большую часть посыпного материала и машина «поплывет».

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А по короткому участку льда на ровной и прямой дороге можно без последствий пройти сходу – главное, чтобы автомобилю было заранее задано прямолинейное движение, а на дороге не было уклона, и чтобы вам не пришло в голову крутить рулем, тормозить, сбрасывать или прибавлять обороты двигателя. На нейтрали или при выжатом сцеплении пол льду катиться тоже нежелательно, поскольку ведущие колеса задают машине нужный вектор движения и стабилизируют ее от заноса или сноса.

На ровном обледеневшем асфальте нужно рулить точно и аккуратно: резкий поворот баранки может привести к сносу или заносу

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Для владельцев автомобилей с ABS (а это практически все современные модели) есть особенное предупреждение: на дороге, где есть лед, ваш тормозной путь значительно увеличивается! Проблема в том, что антиблокировочная система тормозов, стремясь исключить даже кратковременную блокировку заторможенных колес, будет ослаблять тормозное усилие на них – и торможение растянется на большую дистанцию. Зато автомобиль не развернет в сторону – и в этом одно из главных достоинств ABS.

Рекомендация Авто 24

Езда в гололед или гололедицу (для водителя особой разниц нет) – испытание даже для опытных драйверов. Чтобы без последствий войти в эту почетную когорту, свои первые «ледяные» выезды совершайте на участках дорог и в часы, когда на улицах мало других машин. Ну а если вы живете в теплом регионе и не чувствуете надобности в таких навыках, то в редкие часы гололеда и гололедицы обойдитесь без личной машины, пересидев «нелетную» погоду дома или воспользовавшись общественным транспортом.

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