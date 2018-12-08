Як їздити по льоду? Якщо говорити одним словом, то відповідь буде такою: крадучись! Зараз ми розповімо, що це означає на практиці.

По льоду краще не їздити зовсім. Найрозумнsit буде пошукати об'їзд або почекати, поки дорога стане більш пристосованою для руху. Але якби ми могли дозволити собі таку розкіш! Найчастіше обмерзлий асфальт відкривається перед вашим капотом більш-менш несподівано, коли перепланувати поїздку немає ніякої можливості.

Дорога з обмерзлими коліями – не найгірший варіант: як рейки, вони допомагають тримати курс. Але з'їхати з них буває нелегко

Найбезпечніший варіант завжди один: з'їхати на узбіччя і зупинитися, щоб дочекатися змін на краще. Якщо ви обираєте інше рішення, читайте цю статтю далі.

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Обмовимося, що ми не маємо на увазі їзду замерзлими річками і озерами: водіння автомобіля по них – це окрема майстерність, мало затребувана в наших широтах.

Тихо і спокійно

Звичайно, лід на дорозі – це ще не привід впадати в розпач, особливо якщо ваш автомобіль взутий в хорошу гуму, нехай навіть не шиповану. Якщо все робити правильно, за таких умов пересування цілком можливо навіть по кризі хокейного поля.

Узагальнюючи теорію зимового руху, потрібно сказати, що автомобіль, який рухається по слизькій дорозі, не повинен отримувати інших прискорень, ніж у напрямку руху. А той крутний момент, який передається на ведучі колеса, повинен бути строго дозований – ні на грам не більше і не менше. Це два головних правила, і тепер про те, як їх втілити на практиці.

Правильно натискати педалі

По кризі і вкатаному до глянцю снігу треба рухатися на низьких обертах двигуна, на підвищеній передачі, з плавною і завчасною роботою педалями і кермом. І головне – на мінімальній швидкості.

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Суть всіх старань водія на слизькій дорозі – не порушити той хиткий баланс сил тертя, який утримує колеса автомобіля на заданому курсі або в стані спокою. Втручаючись у нього при роботі зі зчепленням (перемиканням передач), гальмами і кермом, водій може змістити вектор сил з напряму руху в одну зі сторін – і виникне занос.





Шиповані шини – не панацея, але ефект від них є. Хоча і дорогі "фрикціонки" преміальних марок можуть поводитися не гірше

Тому на льоду:

рушати потрібно за мінімальних обертів двигуна;

зчеплення відпускати максимально повільно, прислухаючись, чи не буксують колеса;

рушати краще з другої передачі (в АКП включити режим Winter або 2 передачу в режимі Manual / Sport)

на ходу передачі перемикати також з максимально плавною роботою зчепленням і при низьких обертах двигуна;

педаллю гальма користуватися без різких і глибоких натискань, віддаючи перевагу гальмуванню двигуном;

майте на увазі, що на слизькій поверхні різко відпущена педаль акселератора створює ефект гальмування педаллю гальма – таким чином машину теж може занести;

кермо повертати тільки плавно, бути готовим до того, що машина може не відразу відреагувати на поворот керма. В такому випадку потрібно скинути газ, щоб знизити швидкість і завантажити передні колеса.

Глибокі крижані колії можуть зміщувати автомобіль в сторону незалежно від волі водія. Проїзд таких ділянок потрібно прораховувати так, щоб вдало роз'їхатися із зустрічними авто

Лід буває різним

Майте на увазі, що лід буває різним. Найбільш слизький – це мокрий, при температурі близько нуля, що покриває всі деталі мікрорельєфа дорожнього профілю. Менш небезпечний лід в коліях, з вмерзлими вкрапленнями грудок снігу.

Посипаний піском або відсівом лід дозволяє неспішно рухатися і впевнено маневрувати на ньому. Але лише за умови малої швидкості, оскільки якщо в такій ситуації гальмувати “в підлогу”, заблоковані колеса згорнуть перед собою більшу частину насипного матеріалу і машина “попливе”.

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А по короткій ділянці льоду на рівній і прямій дорозі можна пройти без наслідків сходу – головне, щоб автомобілю було заздалегідь задано прямолінійний рух, а на дорозі не було ухилу, і щоб вам не прийшло в голову крутити кермом, гальмувати, скидати або додавати обертів двигуна. На нейтралі або при вдавленному зчепленні по льоду котитися теж небажано, оскільки ведучі колеса задають машині потрібний вектор руху і стабілізують її від заносу або зносу.





На рівному обмерзлому асфальті потрібно кермувати точно і акуратно: різкий поворот керма може привести до знесення або заносу

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Для власників автомобілів з ABS (а це практично всі сучасні моделі) є особливе попередження: на дорозі, де є лід, ваш гальмівний шлях значно збільшується! Проблема в тому, що антиблокувальна система гальм, прагнучи виключити навіть короткочасне блокування загальмованих коліс, буде послаблювати гальмівне зусилля на них – і гальмування розтягнеться на велику дистанцію. Зате автомобіль не з’їде в сторону – і в цьому одне з головних достоїнств ABS.

Рекомендація Авто 24

Їзда в ожеледь або ожеледицю (для водія особливої різниці немає) – випробування навіть для досвідчених драйверів. Щоб без наслідків увійти в цю почесну когорту, свої перші "крижані" виїзди робіть на ділянках доріг і в години, коли на вулицях мало інших машин.

Ну а якщо ви живете в теплому регіоні і не відчуваєте потреби в таких навичках, то в рідкісні години ожеледі та ожеледиці обійдіться без особистої машини, пересидівши “нельотну” погоду вдома або скориставшись громадським транспортом.

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