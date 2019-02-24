Зима не відступає, а обігрівач, схоже, здався? Причин, чому не гріє пічка автомобіля, декілька. Обговоримо їх, щоб визначитися з подальшими діями.

Під проблемою “не гріє пічка” будемо розуміти відсутність гарячого повітря з дифузорів кліматичної установки. Причини цієї неприємності типові для більшості моделей автомобілів, які експлуатуються в Україні. Так у чому ж справа?

Теплообмінник (радіатор) обігрівача залишається холодним. Неправильно розподіляються потоки повітря, нагрітого в теплообміннику. Не працює вентилятор кліматичної установки.

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Пройдемося по цим пунктам

Радіатор пічки (зазвичай він захований в торпедо) може залишатися холодним, навіть якщо двигун готовий поділитися з ним теплом у вигляді нагрітої від циліндрів охолоджувальної рідини (антифризу). Причина може бути в наявності повітря в системі охолодження і в забрудненні внутрішніх каналів радіатора. Повітря видаляється методом, характерним для кожної конкретної моделі автомобіля, але в цілому це нескладно. А ось забруднений радіатор – проблема більш істотна. Його можна спробувати промити (з демонтажем або без), але 100-процентний ефект дасть тільки його заміна новим. Операція це недешева, оскільки часто вимагає розбирання торпедо.

Потоки гарячого повітря можуть не надходити в потрібні повітроводи через несправність заслінок, які перерозподіляють потоки. Точніше, найчастіше відмовляють не власне заслінки, а їхній привід. У деяких моделей досить замінити троси, знявши облицювання панелі, у деяких доводиться розібрати півторпедо. Ремонт заслінок з електроприводом обійдеться дорожче, ніж заміна тросів. Трапляються і проблеми, властиві лише деяким моделям, наприклад, в Lanos`ів іноді зміщується зі своїх кріплень радіатор пічки і повітря йде повз нього, не нагріваючись.

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Якщо відмовив вентилятор, повітря в салон буде надходити тільки “самопливом” – від природного напору при русі на швидкості понад 60 км/год. Причин страйку вентилятора чимало – від перегорілого запобіжника до перегорілого електромоторчика. Для деяких сучасних автомобілів цей двигун продається тільки в зборі з теплообмінником, тому більш доступний варіант – купити обігрівач на шроті і зняти з нього електродвигун вентилятора. Проблеми простіше – типу поломки вимикачів на торпедо – вирішує будь-який електрик, хоча сам вимикач доведеться купити.

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Якщо ви стали перед питанням, чому не гріє пічка вашого автомобіля, не залишайте його без відповіді. В першу чергу тому, що деякі види несправностей – наприклад, заповітрювання системи охолодження – можуть привести до проблем двигуна автомобіля. А це вже по-справжньому дорого. І друга небезпека, яку несе з собою непрацююча пічка – запітніле і обмерзле скло, в наслідок чого можна потрапити в аварійну ситуацію.

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