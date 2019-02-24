Зима не отступает, а отопитель, похоже, сдался? Причин, почему не греет печка автомобиля, несколько. Обсудим их, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Под проблемой “не греет печка” будем понимать отсутствие горячего воздуха из диффузоров климатической установки. Причины этой неприятности типичны для большинства моделей автомобилей, которые эксплуатируются в Украине. Так в чем же дело?

Теплообменник (радиатор) отопителя остается холодным. Неправильно распределяются потоки воздуха, нагретого в теплообменнике. Не работает вентилятор климатической установки.

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Пройдемся по этим пунктам

Радиатор печки (обычно он спрятан в торпедо) может оставаться холодным, даже если двигатель готов поделиться с ним теплом в виде нагретой от цилиндров охлаждающей жидкости (антифриза). Причина может быть в наличии воздуха в системе охлаждения и в загрязнении внутренних каналов радиатора. Воздух удаляется методом, характерным для каждой конкретной модели авто, но в целом это несложно. А вот загрязненный радиатор – проблема более существенная. Его можно попытаться промыть (с демонтажем или без), но 100-процентный эффект даст только его замена новым. Операция это как правило недешевая, поскольку часто требует разборки торпедо.

Потоки горячего воздуха могут не поступать в нужные воздуховоды из-за поломок заслонок, которые перераспределяют потоки. Точнее, чаще всего отказывают не сами заслонки, а их привод. У некоторых моделей достаточно заменить тросики, сняв облицовку панели, у некоторых приходится разобрать полторпедо. Ремонт заслонок с электроприводом обойдется дороже, чем замена тросиков. Случаются и проблемы, свойственные лишь некоторым моделям, например, у Lanos`ов иногда смещается со своих креплений радиатор печки и воздух уходит мимо него, не нагреваясь.

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Если отказал вентилятор, воздух в салон будет поступать только «самотеком» – от естественного напора при движении на скорости более 60 км/ч. Причин забастовки вентилятора немало – от перегоревшего предохранителя до перегоревшего электромоторчика. Для некоторых современных автомобилей этот двигатель продается только в сборе с теплообменником, поэтому более доступный вариант – купить отопитель на разборке и снять с него электродвигатель вентилятора. Проблемы попроще – типа поломки выключателей на торпедо – решает любой электрик, хотя сам выключатель понадобится купить.

Рекомендация Авто24

Если вы стали перед вопросом, почему не греет печка вашего автомобиля, не оставляйте его без ответа. В первую очередь потому, что некоторые виды неполадок – например, завоздушивание системы охлаждения – могут привести к проблемам двигателя автомобиля. А это уже по-настоящему дорого. И вторая опасность, которую несет с собой неработающая печка – запотевшие и обледеневшие стекла, из-за которых можно попасть в аварийную ситуацию.

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