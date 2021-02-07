Тепловую мощность дополнительных электрообогревателей нельзя сравнивать с отдачей штатных отопителей, но неужели от них нет никакой пользы?

Сегодня нет автомобилей, чья штатная система отопления в исправном виде не справилась бы с украинской зимой. Поэтому один из самых надежных способов обеспечить тепло в салоне – отладить штатную климатическую систему: термостат, теплообменник, вентилятор, задвижки воздуховодов. Да, иногда это не очень дешево, но это – гарантированно эффективно.

Реально обогреть салон автомобильный тепловентилятор не может по объективным причинам. Но он честно пытается немного оттаять, например, лобовое стекло

Между тем, определенный смысл в дополнительном гаджете таки можно найти. Конечно, при условии, что при покупке был выбран более или менее качественный образец. Главная беда компактных электрических обогревателей – в их малой мощности – 150 Вт, максимум 200 Вт.

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И она в принципе не может быть больше, поскольку розетка прикуривателя в автомобиле обычно рассчитана на 120 – 150 Вт, и в случае подключения большей нагрузки перегорит предохранитель, который защищает данную цепь. Напомним, что бытовой тепловентилятор, которым мы с успехом пользуемся в квартирах, потребляет до 2000 Вт. Но в автомобиле такие цифры потребления недостижимы, хотя по сути автомобильные обогреватели – это те же тепловентиляторы.

В какой-то степени обогреватель может быть полезен, если направить его на стекло, которое, например, нужно быстро освободить ото льда или запотевания. Принципиально проблему он не решит, но хотя бы небольшое окошечко “оттает”. Но из-за конструктивных особенностей не каждый из этих аппаратиков можно разместить под лобовым стеклом.

Важно, чтобы обогреватель поместился под лобовым или задним стеклом, ведь именно там от него может быть определенная польза

Как выбрать автомобильный обогреватель

Выясните, на какую мощность рассчитана розетка в автомобиле, к которой вы планируете подключать ваш новый девайс. Это можно выяснить или из заводского мануала, или по предохранителю в цепи розетки: если он на 10 ампер, то мощность – 120 Вт, если на 15 ампер – то допустимая мощность 150 Вт или чуть больше.

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Указанная в паспорте обогревателя мощность должна быть не больше мощности, на которую рассчитана ваша розетка. Нет смысла покупать тепловентилятор с большой заявленной мощностью, например, на 300 и 400 Вт. Такой гаджет либо сожжет предохранитель, либо на деле окажется не таким мощным, как указано на его коробке.

Штекер должен быть прочным по крайней мере на вид, ведь он может нагреваться во время работы (такова особенность конструкции большинства розеток в авто). А если он расплавится, может случиться короткое замыкание и пожар.

Из двух примерно одинаковых тепловентиляторов выбирайте тот, провод питания которого будет толще. Поскольку из-за чрезмерной экономии меди производителем он может нагреваться при работе.

Учтите форм-фактор девайса: габариты, способ фиксации к поверхности и возможность регулировать направление потока воздуха. Ведь часто оказывается, что в конкретном автомобиле обогреватель просто негде безопасно расположить.

Мощность – важнейшая характеристика обогревателя. Большинство автомобилей не позволяют включать в розетку прикуривателя устройства мощнее 120 – 150 Вт

Мощные электрообогреватели салона, которые встречаются в продаже – на 300 – 400 Вт, при большом желании можно подключить не через розетку прикуривателя, а напрямую к электросети. Но все равно нужно защитить цепь его питания предохранителем и иметь в виду, что при работе двигателя на холостых оборотах такой “фен” может сажать аккумулятор автомобиля.

Рекомендация Авто24

Пластиковый “дуйчик” никак не заменит родной отопитель автомобиля, но наиболее удачные образцы могут немного помочь ему. Главное – выбрать правильную модель и правильно применять ее. Поэтому советуем выбирать такой обогреватель, который можно будет расположить на наиболее важном для вас направлении борьбы с холодом – например, под лобовым стеклом, которое обычно надо оттаять или прогреть в первую очередь.

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