Война подтвердила, что стекла – самая хрупкая часть автомобиля. Поэтому на многих машинах, попадавших под обстрел, оказывается повреждено именно стекло, причем – лобовое. "Авто 24" знает несколько секретов по выбору лобового стекла к автомобилю.

Прежде всего, совет по лобовому стеклу – вашему “родному”, разбитому. Не спешите сразу выбрасывать его, ведь на нем могут быть металлические или пластиковые детали, которые вам еще пригодятся: крепления зеркала, датчики дождя и активного круиз-контроля, камеры и некоторые другие детали. При инсталляции нового стекла вам могут понадобиться не только эти аксессуары, но и их кронштейны.

При обстреле у автомобилей почти всегда страдает стекло: если не от осколков, то от взрывной волны. В любом случае требуется его замена.

Поэтому в идеале было бы сохранить поврежденное стекло, чтобы потом не тратить время на поиски в каталогах информации о стекле и оснащении именно для вашей комплектации авто. Поскольку лобовое стекло может оказаться наиболее проблемным с точки зрения поиска и установки, о нем и поговорим.

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Где искать лобовое стекло

Еще начиная поиск собственно стекла, нужно позаботиться о его установке на машину. Поэтому мы бы рекомендовали найти сначала СТО (или предпринимателя-одиночку), которая возьмется поменять стекло на вашей машине. И согласовать с ней возможные нюансы по подбору стекла и его монтажу. Ну а само стекло можно искать в таких "точках".

Мастерская, специализирующаяся на установке стекол в автомобиль. Очень удобно получить все в одном месте – и консультацию, и запчасть, и ее установку на авто. Другое дело, что здесь может не быть в наличии стекла для вашей машины, или будет только очень дорогое (очень дешевое), а кроме того, в таких мастерских бывают очереди на несколько дней.

И в мирное время замена лобового стекла – востребованная услуга в украинских сервисах. Поэтому “лобовухи” есть на все распространенные модели. Хуже с боковыми окнами: до войны они повреждались нечасто.

Магазины запчастей. Товар для наиболее распространенных моделей здесь может быть в наличии, а для менее распространенных, возможно, придется подождать. И сразу выясните вопрос доставки приобретенного стекла в мастерскую, где вам его будут устанавливать, ведь это тот товар, который не очень удобно перевозить без опыта и некоторых приспособлений.

Авторынок. В большом городе здесь может быть самый большой выбор автостекла, в том числе – самые дешевые варианты. Здесь же вам подскажут адреса мелких мастерских, устанавливающих автостекла.

Разборка. Не стесняйтесь посетить местный автошрот – здесь может найтись именно то, что вам нужно и по приемлемой цене. Но имейте в виду, что "лобовуха" – единственное из стекол в авто, которое может иметь существенный для водителя износ. Изучите выбранное стекло на предмет царапин, и не только тех, которые оставляют "дворники", а мельчайших, вызванных мойкой "на сухую" - ночью в свете встречных фар они серьезно ухудшают обзор, влияя на безопасность.

Там, где вы будете искать стекло, следует поинтересоваться наличием специального клея для его фиксации. Нюанс в том, что у большинства современных моделей остекление несет, как ни странно, силовую нагрузку, являясь частью силового каркаса кузова.

Клей, который держит стекло, очень ответственный компонент: от него зависит жесткость всего кузова и пассивная безопасность машины при ДТП.

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И если клей будет не того типа, нужной жесткости кузова вы уже не получите. Конкретный тип клея для вашей модели можно попытаться узнать у официального дилера, позвонив по горячей линии импортера. Ну а на рынке или в магазине вас убедят, что вам подойдет именно тот тюбик, который есть у них в наличии.

Какое лобовое стекло покупать

Через лобовое стекло водитель видит дорогу и все происходящее, поэтому советуем внимательно почитать информацию о качестве этой детали. Итак, чем может быть плохое неоригинальное стекло для автомобиля.

Толщина. Некоторые изготовители автостекла, поставляемого в запчасти, экономят на толщине, а во многих моделях это важно – и с точки зрения прочности кузова (см. выше), и с точки зрения крепления.

Полировка. Произведенное в полукустарных условиях лобовое стекло может иметь искривления, искажающие картинку перед водителем. Это плохо с точки зрения безопасности движения.

Сколы. При неграмотной транспортировке стекло-триплекс может получить скол на торцевой части. Нельзя брать такой экземпляр, ведь в любой момент от этого малозаметного дефекта может пойти трещина через всю поверхность.

На современном стекле может быть: электроподогрев, встроенная антенна, покрытие для проектора данных, крепление для камер и датчиков, а также адгезивная зона по периметру.

Места для приборов. В верхней части лобового стекла современных моделей должна быть специальная зона для крепления датчиков и камер. В некоторых случаях ремонтное стекло поставляется даже сразу с приклеенными кронштейнами под них. Ближе к приборной панели на стекле бывает нанесено специальное покрытие для отображения на нем картинки проекционного дисплея – на тех версиях авто, где такая опция есть. Также стекло может быть с подогревом, как зоны парковки дворников, так и всей площади. Словом, нужно заранее знать, сколько каких приборов на стекле было именно в вашем авто – чтобы приобрести соответствующее новое.

Оттенок. Дорогие модели автомобилей определенных марок имеют свой фирменный оттенок стекла (не путать с тонировкой), и для многих владельцев, вероятно, будет важным сохранить данную аутентичность машины. Не все производители неоригинала добавляют в стекло нужный для окраски пигмент.

Установка лобового стекла

Помимо упомянутого выше нюанса с адекватностью клея для закрепления "лобовухи" (собственно, это касается любого неподвижного стекла у современных авто), есть еще несколько важных моментов.

Юстирование (калибровка). У машин, на лобовом стекле которых установлены камеры и датчики, после замены стекла согласно официальной документации следует провести юстировку. Но по опыту неофициальных установщиков известно, что обычно системы безопасности и комфорта начинают работать и без особых настроек их приборов на новом стекле.

Зеркало. Важно, чтобы инсталляторы не забыли приклеить к стеклу салонное зеркало или деталь, к которой пристегивается его кронштейн.

Для монтажа стекла требуется соответствующий клей и определенные навыки. Из оборудования достаточно нескольких элементарных инструментов

Уплотнитель. Если на машине вместо клея применяется резиновый уплотнитель стекла (речь идет о старых моделях), его следует заменить новым. Ибо есть большая вероятность того, что старая резинка после повторного применения будет пропускать воду, из-за чего начинает активно ржаветь металл кузова.

Рекомендация Авто24

Советуем не поддаваться на уговоры мастеров и продавцов и не покупать первое попавшееся стекло с мотивом "а уже после войны поменяете на "правильное". Попробуйте найти именно такую версию, которая нужна для вашей комплектации машины. Как минимум потому, что повторная инсталляция тоже потребует немалых денег и времени на повторные поиски самого стекла и исполнителей.

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