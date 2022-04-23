Війна підтвердила, що скло – найтендітніша частина автомобіля. Тож на багатьох машинах, що потрапляли під обстріл, виявляється пошкодженим саме скло. "Авто 24" знає кілька секретів для тих, хто шукає лобове скло до свого автомобіля.

Головна порада щодо лобового скла – “рідного”, розбитого. Не поспішайте відразу викидати його, адже на ньому можуть бути потрібні вам металеві або пластикові деталі: кріплення дзеркала, датчики дощу та активного круїз-контролю, камери та деякі інші деталі. При інсталяції нового скла вам можуть знадобитися не лише самі ці девайси, але й їхні кронштейни.

Під час обстрілів в автомобілів обов’язково страждає скло: якщо не від осколків, то від вибухової хвилі. У будь-якому випадку потрібна заміна.

Тож в ідеалі було б зберегти пошкоджене скло, щоб не витрачати потім час на пошуки у каталогах інформації про нього та його оснащення саме для вашої комплектації авто. Оскільки лобове скло може опинитися найбільш проблемним з точки зору пошуку та встановлення, про нього і поговоримо.

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Де шукати лобове скло

На початку пошуку скла треба потурбуватися про встановлення на машину. Тому ми б радили знайти спочатку СТО (або підприємця-одинака), яке візьметься поміняти скло на вашій машині. І узгодити з нею можливі нюанси щодо підбору скла і його монтажу.

Майстерня, яка спеціалізується на встановленні скла в автомобіль. Дуже зручно отримати все в одному місці – і консультацію, і запчастину, і її встановлення на авто. Інша справа, що тут може не бути в наявності скла для вашої машини, або буде лише дуже дороге (дуже дешеве), а крім того, в таких майстернях буває черга на кілька днів.

І в мирний час заміна лобового скла – затребувана послуга в українських сервісах. Тому “лобовухи” є на всі поширені моделі. Гірше з боковими вікнами: до війни вони билися нечасто.

Магазини запчастин. Товар для найбільш поширених моделей тут може бути в наявності, а для менш поширених, можливо, доведеться почекати. І відразу з’ясуйте щодо доставки придбаного скла до майстерні, де вам його встановлять, адже це той товар не дуже зручно перевозити без досвіду і деяких пристосувань.

Авторинок . У великому місті тут може бути найбільший вибір авто скла, у тому числі – найдешевші варіанти. Тут же вам підкажуть адреси дрібних майстерень, які встановлюють автоскло.

Розборка. Не соромтеся відвідати місцевий автошрот – тут може знайтися саме те, що вам треба, і за прийнятною ціною. Але майте на увазі, що “лобовуха” – єдине скло в авто, яке може мати суттєвий для водія знос. Вивчіть вживане скло на предмет подряпин, і не лише тих, які залишають “двірники”, а найдрібніших, що спричинені мийкою “на суху” – вночі у світлі зустрічних фар вони дуже погіршують огляд, впливаючи на безпеку.

Там, де ви будете шукати лобове скло, варто також поцікавитися наявністю спеціального клею для його фіксації. Нюанс у тому, що у більшості сучасних моделей скління несе, як не дивно, силове навантаження, будучи частиною силового каркасу кузова.

Клей, на якому тримається скло, насправді дуже відповідальний компонент: від нього залежить жорсткість усього кузова та пасивна безпека машини при ДТП.

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І якщо клей буде “не того” типу, потрібної жорсткості кузову ви вже не отримаєте. Конкретний тип клею для вашої моделі можна спробувати дізнатися в офіційного дилера, зателефонувавши на гарячу лінію. Натомість на ринку чи в магазині вас переконають, що вам підійде саме той тюбик, який є у них в наявності.

Яке лобове скло купувати

Через лобове скло водій бачить дорогу і все, що на ній відбувається, тому радимо уважно почитати про якість цієї деталі. Отже, чим може бути погане неоригінальне скло для автомобіля?

Товщина . Деякі виробники автоскла, що постачається у запчастини, економлять на товщині, а в багатьох моделях це важливо – і з точки зору міцності кузова (див. вище), і з точки зору кріплення.

Полірування . Зроблене у напівкустарних умовах лобове скло може мати викривлення, яке спотворює картинку перед водієм. Це небезпечно з точки зору безпеки руху.

Сколи. Під час неграмотного транспортування скло-триплекс може отримати скол на торцевій частині. Не можна брати такий екземпляр, адже будь-якої миті від цього малопомітного дефекту може піти тріщина через усю поверхню.

На сучасному склі може бути: електропідігрів, вбудована антенна, особливе покриття для проєктора даних, кріплення для камер та датчиків, а також адгезивна зона по периметру.

Місця для приладів . У верхній частині лобового скла сучасних моделей має бути спеціальна зона для кріплення датчиків та камер. В деяких випадках ремонтне скло постачається навіть відразу з приклеєними кронштейнами під них. Ближче до панелі приладів на склі буває нанесене спеціальне покриття для відображення на ньому картинки проєкційного дисплея – на тих версіях авто, де така опція є. Також скло може бути з підігрівом, як зони паркування двірників, так і всієї площі. Одне слово, треба заздалегідь знати, скільки та яких приладів на склі є конкретно у вашому авто – щоб придбати відповідне нове скло.

Відтінок. Дорогі моделі певних марок мають свій фірмовий відтінок скла (не плутати з тонуванням), і для багатьох власників, певно, буде важливим зберегти таку собі автентичність машини. Не всі виробники “неоригіналу“ додають у скло потрібний для забарвлення пігмент.

Встановлення лобового скла

Крім згаданого вище нюансу з адекватністю клею для закріплення “лобовухи” (власне, це стосується будь-якого нерухомого скла у сучасних авто), є ще кілька важливих моментів.

Юстирування (калібрування). У машин, на лобовому склі яких встановлені камери та датчики, після заміни скла згідно з офіційною документацією треба провести юстирування. Але з досвіду неофіційних установників скла відомо, що зазвичай системи безпеки та комфорту починають працювати і без особливих налагоджень їхніх приладів на новому склі.

Дзеркало. Важливо, щоб інсталятори не забули приклеїти до скла салонне дзеркало або деталь, до якої пристібається його кронштейн.

Для вклеювання скла потрібен “правильний” клей та певні навички. Щодо обладнання, достатньо кількох елементарних інструментів

Ущільнювач. Якщо на машині замість клею застосовується гумовий ущільнювач скла (йдеться про старі моделі), його варто замінити новим. Бо є велика ймовірність того, що стара гумка після повторного застосування буде пропускати воду, через що починає активно іржавіти метал кузова.

Рекомендація Авто24

Радимо не піддаватися на вмовляння майстрів та продавців і не купувати перше-ліпше скло з мотивом “а вже після війни поміняєте на “правильне”. Спробуйте знайти саме таку версію, яка потрібна для вашої комплектації машини. Як мінімум тому, що повторна інсталяція теж потребуватиме чималих грошей та певного часу на повторні пошуки самого скла й виконавців.

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