Вікна - невід’ємна частина сучасних автомобілів, тож мало хто про них замислюється. Але вони мають низку функцій, а технологія їх виготовлення може бути захоплюючою.

Лобове скло, задні вікна, бічні вікна і навіть панорамні люки – різні частини скла та вікон є стандартними частинами автомобілів, які не зазнають революційних змін. Тож можна подумати, що автомобільні вікна однакові й насправді не еволюціонують. Попри те, що технологія виробництва, законодавчі та функціональні вимоги залишаються практично незмінними протягом десятиліть, сфера скла та вікон розвивається та відкриває нові горизонти.

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Панорамний люк

В основному сьогодні в автомобілях використовується два типи скла. «Існує одношарове загартоване скло та ламіноване скло», — пояснює Мілан Слука, який займається склом і вікнами у відділі технічного розвитку Škoda. Одношарове загартоване скло використовується в основному для бічних вікон, але також, наприклад, для частин люків, що відчиняються. «Загартоване скло розбивається на дрібні осколки, які становлять набагато менший ризик для безпеки пасажирів, ніж великі, гострі уламки скла», — говорить Слука, пояснюючи причину використання такого скла.

Ламіноване скло по суті складається з трьох частин: двох шарів скла з тонкою плівкою між ними. «Таке скло не розбивається, тому воно завжди використовується у вітрових склах, де існують суворі вимоги щодо запобігання проникненню предметів у скло», — каже Слука. Ламіноване скло також можна використовувати на бокових і задніх вікнах, як правило, для покращення звукоізоляції.

Загартовані бічні вікна зазвичай формуються на роликовій доріжці, де плоска частина скла згинається в бажану форму. Для вікон із двоплощинною кривою як основний спосіб виготовлення використовується гравітаційне відхилення нагрітого скла, але для більш складних форм все ще потрібно використовувати прес-форми.

Сьогодні можна виготовляти лобове скло дуже складної форми, але чим воно складніше, тим вища ціна. Водночас, чим більше вигнуте скло, тим більше воно буде спотворювати огляд. Ці параметри ретельно контролюються компанією Škoda, а щодо якості огляду чеський автовиробник дотримується суворих стандартів Volkswagen Group, навіть суворіших за законодавство.

Законодавство в основному стосується прозорості вікон автомобілів. Лобове та бічні вікна спереду повинні мати прозорість не менше 70%, інакше автомобілем не можна їздити по дорогах. «Тому різноманітні сторонні плівки, які затемнюють вікна, проблематичні», — пояснює Слука. Простіше кажучи, передні вікна не можна тонувати. Певний рівень непрозорості (до 30%) забезпечує сам матеріал скла і, можливо, наявність технології обігріву лобового скла.

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Обігрів лобового скла Kodiaq має дуже тонку структуру, яка жодним чином не погіршує огляд. «Плівка між двома шарами скла може містити тонкі вольфрамові дроти, тоді як більш сучасним рішенням є тонкий металевий шар, який наноситься, по суті, шляхом пропарювання», — говорить Слука. Škoda використовує обидва рішення: клієнти Fabia, Scala та Kamiq можуть замовляти лобове скло з підігрівом за допомогою тонких дротів, тоді як інші моделі (від Octavia і вище) мають рішення з металевим шаром. «Багатьом водіям це легше для очей. Навіть якщо дроти зазвичай не сприймаються водієм, деяких вони можуть відволікати», – зазначає Слука.

Лобове скло має забезпечувати гарний огляд не лише для водія, а й для будь-яких камер та інших датчиків автомобіля, встановлених під вітровим склом. Водночас лобове скло тепер є важливою поверхнею для сучасних проекційних дисплеїв. У цих вікнах є спеціальна плівка, яка компенсує подвоєння зображення, також відоме як ореоли. Важлива форма вікна, яка не повинна сприяти спотворенню зображення.

У той час як хороший зір є пріоритетом спереду, ззаду дизайнери придумують різні функціональні компроміси для скла. «З тонуванням все залежить від того, щоб пасажири автомобіля почувалися комфортно в автомобілі. Занадто темне вікно може створити занадто темну атмосферу всередині автомобіля», — каже Слука, додаючи, що саме про це мали подумати дизайнери Škoda, створюючи пакет Sunset, який включає тоновані вікна. Знову ж таки, тонування можна досягти двома способами: додаванням кольорового пігменту безпосередньо до розплавленого скла або використанням кольорової плівки, яка утворює внутрішній шар ламінованого скла.

Експерименти з люками

Однією зі сфер, яка не настільки обмежена суворими правилами щодо огляду, є люки. Звичайно, вони мають відповідати вимогам безпеки, але прозорість, наприклад, не охоплюється законодавством. Логічно, що панорамне дахове вікно повинно створювати відчуття простору в салоні, але одночасно воно повинно максимально захистити салон від надмірного нагрівання. Рулонні штори є лише частковим рішенням у цьому, тому багато автомобілів їх більше не використовують.

Škoda Enyaq, наприклад, представила сучасний панорамний люк, який забезпечує теплозахист салону за допомогою тонкого металевого шару всередині ламінованої конструкції. Цей шар відбиває сонячні промені та краще захищає внутрішній простір від перегріву. Крім того, на внутрішню сторону цього вікна нанесено спеціальний антибліковий шар. Мілан Слука дає пояснення: «Чим темніше скло, тим чутливіше людське око до різних відображень».

Саме з панорамними люками виробники придумують різні інші інновації. Останні розробки – це вікна, які можна затемнювати або освітлювати відповідно до поточної ситуації та побажань мешканців салону. «Ми обов’язково побачимо такі вікна на автомобілях Škoda найближчим часом», — обіцяє Слука.

Довгострокова практичність

Попри ці розробки, автомобільні вікна – це в основному деталі, які служать «вічно». «Якщо скло не розбивається, термін служби практично необмежений», — пояснює Слука, додаючи, що автомобільне скло не потребує спеціального обслуговування. «Треба лише перевірити склоочисники та час від часу чистити або замінювати їх, щоб дрібні частинки пилу та дрібні камінчики не подряпали скло», – додає він. Подібні пошкодження вікна автомобіля практично не підлягають ремонту, і їх можна позначити як проблему під час регулярних оглядів автомобіля.

Той факт, що автомобільне скло майже повністю підлягає вторинній переробці, має вирішальне значення для екологічних міркувань, які сьогодні є такими важливими. « Автомобільне скло не можна повторно використовувати для виробництва більшої кількості автомобільного скла через домішки у вторинній сировині», — пояснює Слука.

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Цікавою деталлю передніх і задніх вікон автомобіля є спосіб їх кріплення до кузова. Якщо раніше скло кріпилося на гумову прокладку, то сьогодні скло приклеюється спеціальними гнучкими клеями. Це гарантує, що скло та кузов можуть працювати разом під час різних видів теплового розширення, але в той самий час скло залишається важливою частиною загальної рами автомобіля. Перше склеєне скло з’явилося в першій Škoda Octavia, тоді як останньою моделлю, яка все ще використовувала ущільнювачі для встановлення скла, була Škoda Felicia.