Для кого-то зима – это тяжелый утренний запуск двигателя, для кого-то – буксование при заезде во двор, но есть и такие водители, для кого зима – это хроническая борьба с запотеванием окон. Есть несколько причин тому, и знакомство с ними поможет наконец-то справиться с проблемой.

Склонность многих современных автомобилей к запотеванию объясняется в первую очередь качественным уплотнением их салона. В замкнутом объеме воздух быстро насыщается влагой, которая в свою очередь охотно оседает на холодном стекле. Из этого вытекают два основных фактора, "обеспечивающих" запотевание: наличие влаги в атмосфере салона и холодное стекло. А вот откуда берется эта вода и почему стекло холодное?

Влажное изнутри стекло ограничивает водителю обзорность и может привести к аварии.

Много людей в салоне. Один из главных источников влаги в атмосфере салона – воздух, который выдыхают люди. "Обогащение" воздуха водой будет особенно активным, если люди нетрезвы или много говорят или поют. Но часто для помутнения окон достаточно одного водителя.

Читайте также: Почему потеют фары и что с этим делать

Низкая температура воздуха. Пока стекло будет холодным, до тех пор на нем будет конденсироваться влага, создавая непрозрачную пленку из микрокапель. К сожалению, иногда даже включенный отопитель не обеспечивает температуру окон, необходимую для прекращения конденсации.

Включена система рециркуляции в салоне. Чтобы воздух в салоне не был влажным, машину следует "проветривать", то есть воздух в интерьере нужно обновлять. Когда нажата кнопка рециркуляции, один и тот же объем воздуха постоянно пополняется влагой (о ее источнике – выше и ниже), а более сухой забортный воздух не поступает.

Если влага на стекле особенно обильная, значит, дело не в дыхании пассажиров, а в другом источнике, насыщающем атмосферу салона водой

Отсутствие обдува стекла воздухом. В некоторых случаях оседание влаги на лобовом стекле происходит из-за того, что водитель неправильно направляет потоки воздуха из климатической установки. В первую очередь направляйте воздух именно на лобовое стекло, а после прогрева отопителя можно перевести соответствующий переключатель в другой режим.

Наличие в машине чего-то мокрого. Вода под ковриками, мокрый зонтик или плащ, забытые под сиденьем кроссовки и т.д. – все эти “аккумуляторы” влаги понемногу отдают ее в воздух по малейшей возможности. При этом такая деятельность этих накопителей может длиться неделями, ведь быстро высохнуть они тоже не могут.

Читайте также: Кипяток на стекло: как правильно разморозить автомобиль зимой

Грязное стекло. Больше всего потеют именно грязные окна – на грязной поверхности накапливается больше влаги. Это еще один довод в пользу того, чтобы держать стекло в автомобиле идеально чистым.

Тревожный симптом

Отдельно надо сказать еще об одном обстоятельстве, касающемся владельцев не очень молодых машин. Повышенная влага в салоне может оказаться симптомом очень неприятных проблем. Если явных источников насыщения воздуха влагой в машине нет, а "стеклопотение" проявляется в любом случае, тщательно проверьте штатный ковер на полу.

Лужи под штатным ковром в салоне могут стать тревожным предупреждением владельцу

Даже если заводской ковер выглядит неплохо, под ним иногда прячется целое озеро – и это может быть вода, которая попала в кузов “незаконным” путем. В лучшем случае – из-за поврежденных пробок, резинок сткол, заглушек и других уплотнений, а в худшем – из-за прогрызенных коррозией отверстий. Причем часто эти коррозионные повреждения оказываются очень серьезными, с поражением внутренних элементов несущего каркаса кузова.

Рекомендация Авто24

Главный враг запотевания – хорошо прогретый салон и теплое стекло. Поэтому лучше приглашать в машину пассажиров только тогда, когда она хорошенько "протопилась". В крайнем случае, обратитесь к способу, которым пользовались наши деды в эпоху "Москвичей" и "Волг" – откройте на сантиметр-два окно возле себя, чтобы влажный воздух (до прогрева салона) вытягивался потоком.

Читайте также: Ездим зимой: как бороться с запотеванием окон в машине