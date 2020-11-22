Запотевшая фара – казалось бы, досадная мелочь, но из-за этого автомобиль слепнет ночью. И чтобы избавиться от влаги под стеклом, иногда приходится покупать новую оптику – то есть потратить несколько тысяч гривен. Каковы другие варианты?

Запотевшее стекло фары – явление довольно распространенное, но чаще всего легкий налет влаги исчезает по мере прогрева осветительного прибора. Однако проблему составляют другие случаи – когда изнутри на прозрачном колпаке постоянно собирается много капель воды. Это опасно, так как из-за капель нарушается яркость и форма светового луча фары.

Мокрые изнутри фары дают луч света неправильной формы, к тому же у них быстрее портится рефлектор и детали электросхемы

С точки зрения физики, стекло фары потеет по тем же причинам, что и лобовое стекло автомобиля. В том смысле, что есть закрытый объем с собственной атмосферой внутри – салон машины или корпус фары. И есть одна из стенок объема, которая подвергается более интенсивному по сравнение с другими стенками охлаждению – стекло фары или лобовое стекло машины. На нем в первую очередь и конденсируется влага, которая содержится в атмосфере этого объема. При каких условиях потеет лобовое стекло? Когда внутри тепло, а снаружи холодно, и когда воздух внутри влажный.

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Что мы делаем, чтобы не потели окна? Устраиваем хотя бы небольшое поступление воздуха в салон извне, или напрямую обдуваем лобовое стекло потоком воздуха с дефлекторов. То есть пытаемся ускорить испарение влаги, осевшей на стекле, путем движения воздуха над ним. И уменьшаем концентрацию влаги во внутренней атмосфере, разбавляя ее свежим воздухом. То же самое должно быть и в автомобильной фаре – и когда она исправна, ее стекло не потеет.

Первая причина запотевания фар

Конструкторы светотехники еще на этапе проектирования заботятся о надлежащей вентиляции фар и фонарей, чтобы влага, которая тем или иным способом попала в их внутреннюю атмосферу, могла немедленно выйти наружу. Поэтому в фарах делают некие сапуны – вентиляционные отверстия, которые расположены в определенных местах и определенным образом защищены от грязи. Они бывают выполнены в виде трубочек, лабиринтных каналов или сапунов с колпачками. Часто в вентиляционные устройства вмонтированы небольшие фильтры – наподобие поролоновых вкладышей.

Нарушение штатной вентиляции внутреннего объема – одна из двух главных причин хронического потения фары

Так вот, одна из причин хронического потения – загрязнение этих вентиляционных каналов, засорение фильтров пылью или паутиной. Их надо тщательно прочистить, а фильтр – промыть или заменить.

Вторая причина потения фар

С другой стороны, чрезмерные неконтролируемые порции воздуха в объеме фары – это тоже плохо. Поэтому к запотеванию часто приводят трещины на стекле, в корпусе, в частности, в местах проушин крепления. Также распространенное место попадания лишнего воздуха в фару – нарушены уплотнения крышек и стыков деталей корпуса. Наконец, через щели в фару может банально попадать дождевая вода.

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Для устранения этой проблемы можно применить устойчивый к температуре герметик или клей. Иногда нужно обновить резиновые прокладки крышек и герметик стекла, а бывает, что фаре нужен серьезный ремонт у мастеров, которые паяют пластик.

Наконец стоит объяснить, что сделать фару вполне герметичной довольно непросто из-за большого диапазона температур внутри, поэтому конструкторам и приходится организовывать вентиляцию.

Трещины и другие проблемы с герметичностью корпуса нарушают штатную вентиляцию и пропускают внутрь фары дождевую воду

В качестве временной меры для “распотевания” фар некоторые владельцы используют силикагель – влагопоглощающее вещество в пакетиках, которые на фабриках вкладывают в коробки с разного рода товарами – обувью, радиотехникой, лекарствами и тому подобным. Тут надо иметь в виду, что, во-первых, пакетик с силикагелем придется периодически вытаскивать из фары и просушивать. А во-вторых, надо продумать его надежное крепление, так как поглощая влагу, пакетик заметно увеличивается в размерах. Но повторимся, это может быть лишь временным решением, и фару нужно лечить более действенными средствами.

Рекомендация Авто24

Если фара потеет давно и обильно, при принятии решения о ее дальнейшей судьбе учтите, что постоянная влажная атмосфера внутри влияет на состояние данной конструкции. Самое страшное, что портится зеркальное покрытие рефлектора – восстановить его можно, но очень дорого. Мало пользы от сырости и электрическим контактам, которые иногда тоже расположены в пластиковом корпусе. Поэтому может быть, что фару с хроническим увлажнением есть смысл заменить целиком, чтобы в будущем не тратить деньги и время на решение проблем с рефлектором и контактами.

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