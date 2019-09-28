Стандартная ГАЗ-24 выпускалась с двумя фарами. Но были и "четырехглазые"...

Идея обозначать количеством фар уровень комплектации модели родилась не у нас, хотя советский автопром и отметился в ней одним из первых (об экспортном “408-м” мы расскажем в другой раз).

Четырехфарная ГАЗ-24-14 “Волга” образца 1966 года. Внешние отличия только в облицовке радиатора, под капотом – 2,6-литровый V6.

Что касается “Волги”, то все началось с заводских дизайнеров, которые еще в 1966-м решили наделить четырьмя фарами топовую версию перспективной модели ГАЗ-24. Идея была утверждена и как будто согласована, но...

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Тогда планировалось, что “новая” “Волга” получит на выбор четыре варианта моторов: 4-х, 6-ти и 8-цилиндровый плюс дизель. И машины с наиболее мощными моторами должны была получить четыре фары. Но поскольку “Волгу-люкс” с V-образными двигателями на конвейер не поставили, тема четырех фар для ГАЗа была закрыта. Но откуда тогда четырехфарные “Волги”, которые нет-нет да попадаются на фото или на улицах? Попробуем разобраться.

Такой могла быть “Волга” с моторами V6 и V8, но из-за отсутствия таких силовых агрегатов в серию версия “Люкс” не пошла.

Заводской вариант

По свидетельству Владимира Носакова, главного конструктора и руководителя легкого производства ГАЗа, серийных ГАЗ-24 с четырьмя фарами на заводе не производили. Но тем не менее “официальные” 4-хфарные “Волги” существовали. В 1966 г. было собрано как минимум два опытных экземпляра версии ГАЗ-24-14 с мотором V6 и четырьмя фарами меньшего чем обычно диаметра (5,5 дюйма вместо 7). Кроме того, штучно собирали автомобили для спортивных соревнований с четырьмя стандартными фарами.

Итальянский проект

Дело было в далеком 1971-м, когда в Турине “Волге” дали 4 фары и другие узлы от Fiat. Многие подробности этой истории так и останутся забытыми. Известно лишь, что фиатовцы, окрыленные успехом проекта с моделью Fiat 124/ВАЗ-2101, захотели поучаствовать в апгрейде “Волги”, заодно поддержав свой не особо удачный бизнес-класс Fiat 130. Вроде бы по своей инициативе итальянцы закупили пару “двадцатьчетверок” и в Турине осовременили их, использовав детали и целые агрегаты от своего “сто тридцатого”.

Попытка итальянцев скрестить ГАЗ-24 с люксовым Fiat-130.

Спроектированная еще в 1965 году “Волга” получила новую облицовку передка под четыре прямоугольных фары, стилистически согласованный с ней капот, крышку багажника без выштамповки, утопленные ручки дверей, широкие колеса и новый салон. Самое главное – обновленной “Волге” предлагался мощный 136-сильный двигатель V6 и автоматическая коробка передач.

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Имелось в виду, что такой “нафаршированный” автомобиль можно будет смелее продвигать на рынках развитых стран. В Турин для знакомства с итальянской “Волгой” съездил главный конструктор ГАЗа по легковым автомобилям, но смысла в такой модели отечественный руководители не разглядели: рынок был потрясен топливным кризисом и покупать крупный и тяжелый автомобиль с мотором-”шестеркой” никто бы не стал.

Четыре больших

И тем не менее, рядовые граждане изредка встречали на улицах “Волги” с четырьмя фарами – стандартными диаметром 7 дюймов в стандартной же облицовке, “умноженной” на два. Многим непосвященным казалось, что это заводская комплектация – настолько ловко компоновались “очки” для пары фар из двух обычных облицовок.

Четыре родные фары на “Волгах” оформляли как сдвоенными штатными “оправами”, так и с использованием облицовки промышленного производства. Отличия – в наличии или отсутствии стыка деталей между фарами.

Впрочем, облицовка под четыре фары в фабричном исполнении тоже существовала. Очевидно, ее изготавливало какое-то предприятие в рамках программы товаров народного потребления, ведь изготовить штамп для этой несложной детали в те годы не представляло особого труда. Также не составляет труда установить на “телевизоре” передка вторую пару кронштейнов фары, которые поставлялись в запчасти как ремонтная вставка крыла.

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Пластиковое оформление передка – продукт мелкого предприятия или ручная работа неизвестного мастера.

Пластик рулит

И тем более тому или иному развитому промышленному предприятию (а то и кооперативу) несложно было наладить отливку из пластмассы решетки под четыре фары в стиле облицовки ГАЗ-2410.В принципе, и толковый умелец вполне мог в одиночку создать такое изделие. Благодаря тому, что темный пластик визуально ужимал диаметр “больших” 7-дюймовых стандартных фар, они не казались такими громоздкими при попарном размещении, как в случае с хромированной облицовкой.

Две, но прямоугольные

ДА, мы не удержались и решили показать читателям “Волгу” всего лишь с парой фар – зато не с круглыми, а с прямоугольными.

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Похоже, такая “Волга” с прямоугольными фарами существовала в единственном экземпляре.

Облицовка явно не кустарная. Как утверждает человек, представивший эту машину в интернете, данный экземпляр принадлежал некогда главному конструктору автозавода. А создавалась такая версия как выставочный образец, машина даже якобы экспонировалась на автошоу в Бельгии – стране, где наши легковушки не только хорошо продавались, но и собирались крупноузловым методом.

Настоящие загадки

Увы, мы не можем говорить, что раскрыли тут все секреты четырехфарных “Волг” – даже если оставим за скобками любительский тюнинг и самодельные конструкции. Масштабы отечественного автопрома и деятельность внешнеторговых организаций во главе с “Автоэкспортом” обусловили множество конструкций, наверное, уже навсегда забытых или как минимум необъяснимых.

Совершенно неизвестная версия “Волги” ГАЗ-2410. Грубоватой решеткой вызывает ассоциации с офорлением американских пикапов и внедорожников.

Среди них – четырехфарная “Волга” с явно американскими мотивами. Что это – выставочный образец, дилерская доработка или тюнинг неизвестного мастера в одной из стран, куда в лучшие времена экспортировали “двадцатьчетверки”? Следов монтажа наши дизайнеры здесь не обнаружили. Может быть, когда-нибудь мы расшифруем и эту загадочную страничку нашей автомобильной истории.

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