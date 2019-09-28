Стандартні ГАЗ-24 мали одну пару фар, однак звідки тоді взялись автомобілі з 4 фарами?

Ідея позначати кількістю фар рівень комплектації моделі народилася не у нас, хоча радянський автопром і відзначився в ній одним з перших (про експортний "408-ий" ми розповімо іншим разом).

Чотирифарна ГАЗ-24-14 "Волга" зразка 1966 року. Зовнішні відмінності тільки в облицюванні радіатора, під капотом – 2,6-літровий V6.

Що стосується "Волги", то все почалося з заводських дизайнерів, які ще в 1966-му наділили чотирма фарами топову версію перспективної моделі ГАЗ-24. Ідея була прийнята і неначе узгоджена, але...

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Тоді планувалося, що "нова" "Волга" отримає на вибір чотири варіанти моторів: 4-х, 6-ти і 8-циліндровий плюс дизель. І машини з найбільш потужними моторами повинні були отримати чотири фари. Але оскільки "Волгу-люкс" з V-подібними двигунами на конвеєр не поставили, тема чотирьох фар для ГАЗу була закрита. Але звідки тоді чотирифарні "Волги", які дотепер ні-ні та трапляються на фото або на вулицях? Спробуємо розібратися.

Такою могла бути "Волга" з моторами V6 і V8, але через відсутність таких силових агрегатів в серію версія "Люкс" не пішла.

Заводський варіант

За свідченням Володимира Носакова, головного конструктора і керівника легкового виробництва ГАЗ, серійних ГАЗ-24 з чотирма фарами на заводі не виробляли. Але тим не менш "офіційні" 4-фарні "Волги" існували. У 1966 р. було зібрано як мінімум два дослідних примірника версії ГАЗ-24-14 – з мотором V6 і чотирма фарами меншого ніж зазвичай діаметра (5,5 дюйми замість 7). Крім того, штучно збирали автомобілі для спортивних змагань з чотирма стандартними фарами.

Італійський проект

Діло було в далекому 1971-му, коли в Турині "Волзі" дали 4 фари та інші вузли від Fiat. Багато подробиць цієї історії так і залишаться забутими. Відомо лише, що фіатівці, окрилені успіхом проекту з моделлю Fiat 124/ВАЗ-2101, захотіли взяти участь в апгрейді "Волги", заодно підтримавши свій не дуже вдалий бізнес-клас Fiat-130. Начебто за своєю ініціативою італійці закупили пару "двадцятьчетвірок" і в Турині осучаснили їх, використавши деталі і цілі агрегати від свого "сто тридцятого".

Спроба італійців схрестити ГАЗ-24 з люксовим Fiat-130.

Спроектована ще в 1965 році "Волга" отримала нове облицювання передка під чотири прямокутні фари, стилістично узгоджений з нею капот, кришку багажника без виштамповки, втоплені ручки дверей, широкі колеса і новий салон. Найголовніше – оновленій "Волзі" пропонувався потужний 136-сильний двигун V6 і автоматична коробка передач.

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Малося на увазі, що такий "нафарширований" автомобіль можна буде сміливіше просувати на ринках розвинених країн. В Турин для знайомства з італійською "Волгою" з'їздив головний конструктор ГАЗу по легковим автомобілям, але сенсу в такій моделі вітчизняний керівники не розгледіли: ринок був вражений паливною кризою і купувати великий і важкий автомобіль з мотором-"шісткою" ніхто б не став.

Чотири великих

І тим не менш, пересічні громадяни зрідка зустрічали на вулицях "Волги" з чотирма фарами – стандартними діаметром 7 дюймів в стандартному ж облицюванні, "помноженому” на два. Багатьом непосвяченим здавалося, що це заводська комплектація – настільки спритно компонувалися "окуляри" для пари фар з двох звичайних облицювань.

Чотири рідні фари на "Волгах" оформляли як здвоєними штатними "оправами", так і з використанням облицювання промислового виробництва. Відмінності – в наявності або відсутності стику деталей між фарами.

Втім, облицювання під чотири фари в фабричному виконанні теж існувало. Очевидно, його виготовляло якесь підприємство в рамках програми товарів народного споживання, адже виготовити штамп для цієї нескладної деталі в ті роки не становило особливих труднощів. Також не складає труднощів встановити на "телевізорі" передка другу пару кронштейнів фари, які поставлялися в запчастини як ремонтна вставка крила.

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Пластикове оформлення передка – продукт дрібного підприємства або ручна робота невідомого майстра.

Пластик рулить

І тим більше тому чи іншому розвиненому промисловому підприємству (а то й кооперативу) нескладно було налагодити виливок з пластмаси решітки під чотири фари в стилі облицювання ГАЗ-2410. В принципі, і досвідчений умілець цілком міг поодинці створити такий виріб. Завдяки тому, що темний пластик візуально утискував діаметр "великих" 7-дюймових стандартних фар, вони не здавалися такими громіздкими при попарному розміщенні, як у випадку з хромованим облицюванням.

Дві, але прямокутні

Так, ми не втрималися і вирішили показати читачам "Волгу" всього лише з парою фар – зате не з круглими, а з прямокутними.

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Схоже, така "Волга" з прямокутними фарами існувала в єдиному екземплярі.

Облицювання явно не кустарне. Як стверджує людина, що представила цю машину в Інтернеті, даний екземпляр належав колись головному конструктору автозаводу. А створювалася така версія як виставковий зразок, машина навіть нібито експонувалася на автошоу в Бельгії – країні, де наші легковики не тільки добре продавалися, але і збиралися крупновузловим методом.

Справжні загадки

На жаль, ми не можемо говорити, що розкрили тут всі секрети чотирифарних "Волг" – навіть якщо залишимо за дужками аматорський тюнінг і саморобні конструкції. Масштаби вітчизняного автопрому та діяльність зовнішньоторговельних організацій на чолі з "Автоекспортом" зумовили чимало конструкцій, напевно, вже назавжди забутих або як мінімум непояснених.

Абсолютно невідома версія "Волги" ГАЗ-2410. Грубуватими гратами вона викликає асоціації з оформленням американських пікапів і позашляховиків.

Серед них – чотирифарна "Волга" з явно американськими мотивами. Що це – виставковий зразок, дилерське доопрацювання або тюнінг невідомого майстра в одній з країн, куди в кращі часи експортували "двадцятьчетвірки"? Слідів фотомонтажу наші дизайнери тут не виявили. Може бути, коли-небудь ми розшифруємо і цю загадкову сторінку автомобільної історії.

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