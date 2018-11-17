Бажаючи підвищити ефективність фар головного світла, багато хто з нас ставлять ксенон – газорозрядні лампи. Але технології прогресують і тепер це далеко не завжди краще рішення.

Так, газорозрядні лампи дають більш потужне світло, що на практиці виражається в більш довгому промені дальнього світла – іноді буквально вдвічі. Та й на ближньому ксенонове світло яскравіше і рівніше, ніж від галогенових ламп. Але коли фахівці говорять про таку перевагу, вони мають на увазі не лампи самі по собі, а порівняння комплектних фар, сконструйованих спеціально для ксенону і відповідно, для галогенок.



Через інші габарити і великі розміри дуги, що випромінює світло, газорозрядні (т. зв. ксенонові) лампи не можна застосовувати в галогенових фарах – навіть якщо цоколь дозволяє це зробити

Квазиксенон

Але мало хто з наших автомобілістів встановлює ксенонові фари в зборі. Зазвичай ентузіасти ефективного освітлення обмежуються купівлею тільки ламп, які монтують в звичайні “галогенові” фари. В результаті тюнер отримує єдину явну перевагу – яскраве світло. Яке подібно паровозному прожектору лупить вперед автомобіля без розбору, практично не піддаючись регулюванням.

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Пляма світла на дорозі виходить нерівною, з темними зонами і яскравими пересвітленнямі, серед яких часто маскуються нерівності. В цілому освітлення дороги на такому доморослому ксеноні рідко виходить краще, ніж у справній фарі зі штатними галогеновими лампами.

Справа принципу

Налагодити промінь зі штатними параметрами при установці ксенонових ламп в галогенові фари в принципі неможливо, оскільки ксенонова лампа, навіть з галогеновим цоколем, не може потрапити у фокус звичайної оптики. Тому що дуга, яку випромінює в ній світло, має більші розміри у порівнянні зі спіраллю галогенової лампи.

Зовсім погано, якщо газорозрядна лампа використовується в якості ближнього світла, адже тоді вона, крім іншого, сліпить зустрічних і попутних водіїв своїм променем неправильної форми. (Нагадаємо: стандартні фари європейського світлорозподілу дають на “ближньому” промінь, зрізаний зліва вгорі – на рівні очей водіїв зустрічного транспорту).

Ксенонові лампи, змонтовані в непризначені для них фари, не дозволяють відрегулювати фари так, як показано на малюнку

Посилює картину застосування газорозрядного світла в Україні ціновий фактор: якісні фірмові лампи не доступні масовому споживачеві. А дешеві вироби, які домінують на ринку, крім іншого недовговічні і вже через кілька місяців експлуатації починають міняти колір, яскравість, а потім відмовляють зовсім. Так само і штатним фарам ксенонові лампи не особливо корисні – вони розігріваються до набагато більшої температури, ніж звичайні галогенки, і від цього у деяких автомобілів псуються рефлектори і скло (пластикове) фар.

Варіант встановлення ксенона разом з лінзованою оптикою забезпечує більш контрольоване світорозподілення, але тут є інша небезпека. Роботи з переробки звичайної рефлекторної фари на лінзовану вимагають великої майстерності та відповідальності виконавця (і звісно, додаткових коштів) – інакше фару буде зіпсовано і вона світитиме ще гірше.

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Рішення є!

Рішенням може стати використання LED-джерел – світлодіодних ламп. Вони, по-перше, зазвичай яскравіше штатних галогенок – хоча номінально і не такі яскраві, як ксенон. По-друге, провідні виробники кристалів світлодіодів навчилися робити їх такими ж маленькими, як спіраль галогенки – а значить, такі лампи будуть коректно працювати у звичайних галогенових фарах. А по-третє, світлодіоди мають термін служби, не порівнянний ні з галогенками, ні з ксеноном – до 100 тис. годин.

Нарешті, щодо ціни. Найкращі діодні лампи коштують $130 – $150 за пару, цілком годні нефірмові – $50 – $70. Недорогий ксенон можна встановити за $90 – $125 (в тому числі із лінзами) залежно від моделі авто, ну а оригінальні ксенонові фари у комплекті легко “затягнуть” до $500 – $1000.

Хороші світлодіодні лампи, що дають правильний промінь в штатних галогенових фарах, досить дорогі ($80-120), але дешевше якісного ксенону (від $500) у комплекті з фарами

Але відразу слід попередити: подібних якісних моделей на ринку лічені одиниці, оскільки їх випускають тільки кілька провідних виробників. Щоб вибирати було простіше, варто взяти з собою штатну галогенову лампу і порівнювати розміри і розміщення в колбі її спіралей і напівпровідникових кристалів-випромінювачів світла в колбі LED-лампи.

Важливе зауваження: світлодіодні лампи останніх моделей не мають вентиляторів охолодження. Хоча в принципі це не ознака непридатності лампи, і такі були у перших ламп шанованих європейських виробників.



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Так, світлодіодні лампи – це варіант більш прийнятний, ніж пристосований до звичайних фар ксенон. Хоча б тому, що правильні LED-лампи дозволяють організувати стандартний промінь світла в звичайній галогенової фарі без преробок. Але яскравість при цьому може перевищувати задану ГОСТом (і засліплювати інших водіїв), і коли в Україні знову введуть державний техогляд, це стане приводом для покарання. Природно, будь-яке оснащення фар нештатними лампами забороняється українськими Правилами дорожнього руху і обкладається штрафом згідно ст. 122 КУаАП.

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