Запітніла фара – здавалося б, прикра дрібниця, але через це автомобіль сліпне вночі. І щоб позбутися вологи під склом, іноді доводиться купувати нову оптику – тобто витратити кілька тисяч гривень. Які інші варіанти?

Спітніле скло фари – явище доволі поширене, але найчастіше легкий наліт вологи зникає під час прогріву фари. Проте проблему становлять інші випадки – коли зсередини на прозорому ковпаку постійно збирається багато краплин води. Це небезпечно, адже через краплини порушується потужність і форма світлового променю фари.

Мокрі зсередини фари дают промінь світла неправильної форми, до того ж у них швидше псується рефлектор та деталі електросхеми

З точки зору фізики, скло фари пітніє з тих же причин, що і лобове скло автомобіля. Тобто є закритий об’єм із власною атмосферою всередині – салон машини або корпус фари. І є одна із стінок об’єму, що піддається інтенсивному у порівнянні з іншими стінками охолодженню – скло фари або лобове скло машини. На ньому в першу чергу і конденсується волога, що міститься в атмосфері цього об’єму. За яких умов пітніє лобове скло? Коли всередині тепло, а ззовні холодно, і коли повітря всередині вологе.

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Що ми робимо, аби не пітніли вікна? Влаштовуємо бодай невелике надходження повітря в салон ззовні, або обдуваємо лобове скло потоком повітря з дефлекторів. Тобто намагаємося прискорити випарування вологи, що осіла на склі, шляхом руху повітря над ним. І зменшуємо концентрацію вологи у внутрішній атмосфері, розбавляючи її свіжим повітрям. Це ж має бути і в автомобільній фарі – і коли вона справна, її скло не пітніє.

Перша причина потіння фар

Конструктори світлотехніки ще на етапі проектування дбають про належну вентиляцію фар і ліхтарів, аби волога, що в той чи інший спосіб потрапила у їхню внутрішню атмосферу, могла негайно вийти назовні. Тому у фарах влаштовують такі собі сапуни – вентиляційні отвори, розташовані у визначених місцях і певним чином захищені від бруду. Вони бувають виконані у вигляді трубочок, лабіринтних каналів або сапунів із ковпачками. Часто у вентиляційні пристрої вмонтовані невеличкі фільтри – немов поролонові вкладиші.

Порушення штатної вентиляції внутрішнього об’єму – одна з двох головних причин хронічного потіння фари

Так ось, одна з причин хронічного пітніння – забруднення цих вентиляційних каналів, засмічення фільтрів пилом або павутинням. Їх треба ретельно прочистити, а фільтр – промити або замінити.

Друга причина потіння фар

З іншого боку, надмірні, неконтрольовані порції повітря в об’ємі фари – це теж погано. Тому до запотівання часто призводять тріщини на склі на у корпусі, зокрема, у місцях вушок кріплення. Також поширене місце потрапляння зайвого повітря у фару – порушені ущільнення кришок та стиків деталей корпусу. Нарешті, через щілини у фару може банально потрапляти дощова вода.

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Для усунення цієї проблеми можна застосувати стійкий до температури герметик або клей. Іноді потрібно оновити гумові прокладки кришок та герметик скла, буває, що фарі потрібен серйозний ремонт у майстрів, що паяють пластик.

Насамкінець варто пояснити, що зробити фару цілком герметичною доволі непросто через різку зміну температур всередині, тому конструкторам й доводиться організовувати вентиляцію.

Тріщини та інші негаразди з герметичністю корпусу порушують штатну вентиляцію та пропускають всередину фари дощову воду

В якості тимчасового заходу для “розпотівання” фар деякі власники використовують силікагель – вологопоглинаючу речовину у пакетиках, які на фабриках вкладають у коробки із різного роду товарами – взуттям, радіотехнікою, ліками тощо. Тут треба мати на увазі, що, по-перше, пакетик із силікагелем доведеться періодично витягувати з фари і просушувати. А по-друге, треба продумати його надійне кріплення, адже поглинаючи вологу, пакетик помітно збільшується у розмірах. Але повторимо, це може бути лише тимчасовим рішенням, і фару потрібно лікувати більш дієвими засобами.

Рекомендація Авто24

Якщо фара пітніє давно і рясно, при прийнятті рішення щодо її подальшої долі врахуйте, що постійна волога атмосфера всередині впливає на стан даної конструкції. Найстрашніше, що псується дзеркальне покриття рефлектора – відновити його можна, але дуже дорого. Мало користі від сирості і електричним контактам, які іноді теж розташовані у пластиковому корпусі. Тому може бути, що фару із хронічним зволоженням є сенс замінити цілком – аби в майбутньому не витрачати гроші і час на вирішення проблем з рефлектором і контактами.

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