Модель немного изменилась снаружи и получила экологически чистые материалы салона.

Благодаря обновленной радиаторной решетке и измененным бамперам спереди и сзади, обновленная Scala стала напоминать концепт Vision RS. Динамический вид усиливается уменьшенными фарами, впервые доступными с технологией TOP LED Matrix и светодиодными модулями, напоминающими хрусталики льда. Пересмотрен также набор дисков от 16 до 18 дюймов и увеличен выбор цветов.

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С момента первого появления в салонах в 2019 году около 230 000 автомобилей Scala было доставлено клиентам на 57 рынках по всему миру.

Scala была первой моделью, продемонстрировавшей текущую версию дизайна Škoda. Для обновления модельного ряда чешский автопроизводитель использовал отличительные черты Scala и усовершенствовал их. Суженные фары теперь более тонкие и изысканные, с выразительными светодиодными компонентами в варианте TOP LED Matrix. Передние и задние бамперы Scala подчеркивают спортивность, напоминая динамический концепт Vision RS.

Обновленная Scala получила новую радиаторную решетку Škoda, которая выполнена с традиционными вертикальными планками и чередованием матовых и глянцевых поверхностей.

Передний бампер также был переработан: центральный воздухозаборник разделен боковыми крыльями и окружен более выраженными боковыми воздухозаборниками. Они подчеркивают спортивность, а также защищают светодиодные противотуманные фары (стандартные, начиная с комплектации Selection). Решетка воздухозаборника имеет сетчатый дизайн и ромбовидные сегменты, создающие трехмерный вид.

Оптика TOP LED Matrix со светодиодными модулями

Новые базовые фары для Scala теперь полностью светодиодные. Матричные фары TOP LED Matrix впервые доступны в качестве опции. Они позволяют водителям оставлять дальний свет включенным постоянно, не ослепляя других участников дорожного движения. Встречные средства распознаются камерой и автоматически вырезаются из светового луча.

Кристаллические светодиодные модули похожи на маленькие глыбы льда или драгоценные камни. Кроме того, ночная световая подпись была разделена и перерисована. Светодиодные задние фонари доступны в двух вариантах. По сравнению с базовой версией опциональный вариант TOP имеет динамические указатели поворота и новую L-образную световую графику.

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Задний бампер с новым диффузором

В задней части Scala опциональное удлиненное тонированное заднее стекло тянется до задних фонарей с четко очерченным порогом багажника внизу. Эта комбинация воплощает в себе характерное для модели взаимодействие экспрессивного стиля и максимальной практичности. Обновленный задний бампер включает в себя диффузор, обрамленный двумя элементами крыльев, окрашенными в цвет кузова, повторяющий дизайн переднего бампера.

Экологические материалы и эффективные силовые агрегаты

Škoda снова увеличила долю экологических материалов в моделях Scala и Kamiq, производимых на главном заводе в Млада-Болеславе. К примеру, резервуар для воды под лобовым стеклом и накладки колесных арок изготовлены из переработанного пластика. В интерьере натуральные растительные волокна из конопли и кенафа используются в дверных панелях и в структуре обшивки крыши, а также переделанные ткани для обивки, полов и ковриков.

Линейка двигателей включает уже знакомые украинским владельцам Škoda 1,0 TSI мощностью 85кВт (115 л.с.) и 1,5 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.), с функцией автоматической деактивации двух цилиндров, когда их работа не требуется. Это практически незаметно для водителя и уменьшает расход топлива. В дополнение к стандартной подвеске, опционально доступна подвеска для неровных дорог (дорожный просвет увеличен на 15 миллиметров) и Sport Chassis Control (уменьшено на 15 миллиметров).

Безопасность: больше функций

Обновленная Skoda Scala оснащена многочисленными системами помощи, некоторые из которых чаще бывают на автомобилях премиум сегмента. Таким образом они дополнительно повышают уровень активной и пассивной безопасности этой компактной модели: в Европейском Союзе стандартное оборудование включает, например, среди прочего Front Assist с мониторингом пешеходов, Lane Assist и Traffic Sign Recognition. В случае аварии пассажиров защищают до девяти подушек безопасности.

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«Виртуальная педаль» – впервые для Škoda в сегменте A0

Фирменные идеи Škoda Simply Clever – это маленькие функции, облегчающие повседневное использование автомобиля. Среди них, например, зонтик в водительской двери, держатель парковочного талона на передней стойке и скребок для льда с датчиком глубины протектора шины в лючке топливной горловины.

Обновление Scala и Kamiq теперь добавило некоторые функции Simply Clever, ранее доступные для других моделей чешского автопроизводителя. Виртуальная педаль, к примеру, сейчас в первый раз доступна на Škoda в секторе A0. Это позволяет водителям открывать дверь багажника с электроприводом движением ноги – идеально, например, когда вы несете покупки и у вас нет свободной руки.

Шесть вариантов интерьера

В трех новых комплектациях – Essence, Selection и спортивная топ-версия Monte Carlo – доступно всего шесть вариантов дизайна. Кроме того есть дополнительные пакеты оборудования в нескольких категориях, а также ряд индивидуальных опций. Популярные варианты Monte Carlo, являющиеся данью успеха Škoda в ралли Монте-Карло, традиционно выделяются черными акцентами, а также искусственной кожей Carbon в интерьере. Цифровой дисплей с 8-дюймовой диагональю и 8,25-дюймовым дисплеем Škoda Infotainment уже входят в стандартную комплектацию всех моделей.

Новые легкосплавные диски и девять цветов

Колеса Scala размерами от 16 до 18 дюймов. Новинками в ассортименте являются 17-дюймовые легкосплавные диски Kajam серебристого цвета с черными аэродинамическими вставками, серебристые 18-дюймовые колеса Fornax и серебристые легкосплавные диски Ursa, а также размером 18 дюймов. Обновленную Scala можно заказать с девятью вариантами покраски, три из которых однотонные. Кроме того, Scala эксклюзивно доступна в однотонном стальном сером цвете.