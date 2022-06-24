В полиции напомнили, что штраф за езду без ремня безопасности составляет 510 гривен.

Патрульная полиция Украины на своей странице в соцсети рассказала об основных мифах, связанных с использованием ремней безопасности.

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Миф №1. Ремень мешает выбраться из горящего или тонущего автомобиля

Современные ремни снимаются одним щелчком. Наибольшую опасность представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.

Миф №2. На небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать

Непристегнутый водитель при лобовом столкновении имеет высокие шансы разбить головой стекло и в 9 из 10 случаев погибнуть.

Миф №3. Пристегнутый взрослый может удержать ребенка на руках

Даже при столкновении на скорости 30 км/ч на вашего малыша массой 7 кг будет действовать сила в 135 килограммов. Удержать такой вес невозможно.

Миф №4. При путешествиях на небольшие расстояния пояса безопасности не нужны

Согласно статистике, 75% случаев гибели водителя происходят в пределах 40 километров от его дома.

Миф №5. Пассажирам, сидящим на заднем сиденье пристегиваться необязательно

Это крайне опасно не только для самих пассажиров: водителя может убить даже вылетевший с заднего сиденья ребенок. Также не стоит забывать о переворачивании машины – здесь альтернативы не существует.

Миф №6. Наиболее безопасное место в авто – за водителем

Это место в авто только кажется более безопасным. Пассажир, не пристегивающийся на заднем сидении, в случае лобового столкновения рискует вылететь из авто, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выбрасывания из авто люди погибают.

Миф №7. При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

Безусловно, статистика свидетельствует, что у пассажира, оказавшегося во время ДТП вне салона, есть шанс на сохранение жизни. 1 из 100. Готовы рискнуть? Самая большая опасность во время аварии – это удар о части салона.

Миф №8. Если в машине есть подушки безопасности, то ремни не нужны

Подушка при вскрытии движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не дает "встретиться" с подушкой настолько быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них.

Миф №9. Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека

Ремень может вызвать ожоги или сломать ключицу и травмировать шейный отдел позвоночника, ведь во время резкого торможения тело по инерции продолжает двигаться вперед. Однако, эти травмы ничто по сравнению с теми повреждениями, которые подстерегают пассажиров и водителя без ремней.

Миф №10. Пользоваться ремнем безопасности неудобно

Привыкнуть к ремню можно путём регулярного его использования. В таком случае у непристегнутого человека будет возникать чувство дискомфорта при отсутствии ремня.

По убеждению полицейских применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, а при опрокидывании авто — в 5 раз.