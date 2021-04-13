Українські поліцейські порівняли штрафи за непристебнутий ремінь безпеки в Україні та країнах ЄС.

З березня 2021 року штраф за не пристебнутий ремінь безпеки в Україні зріс у 10 разів — до 510 грн (трохи більше 15 євро). Донедавна він був найнижчим у Європі — 51 грн (менше 2 євро).

Читайте також: Поліція вже масово виписує нові штрафи за порушення ПДР

Рівень користування пасками безпеки в нашій країні, в порівнянні, найнижчий в ЄС. Наприклад: у Німеччині, де такий штраф становить 30 євро, кількість тих, хто пристібається в автомобілі, складає 98% для водіїв і пасажирів переднього сидіння і 99% − для пасажирів заднього сидіння.

За результатами онлайн-дослідження “Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажирами”, проведеного в містах Київ, Маріуполь, Харків, Одеса і Львів у рамках кампанії “Пристібайся — не жахайся”, 53,6% опитаних вважають достатнім штраф до 600 грн, щоб вони почали пристібатися, а для 30% він має бути понад 1000 грн – саме така сума змусить подбати про власну безпеку в автомобілі. Крім того, третина респондентів вважає дієвим штраф від 1001 до 1500 грн, а дві третини зазначили, що тільки штраф у розмірі 1501 – 2000 грн змусить їх скористатися ременем безпеки.

Наприклад, у сусідній Польщі штраф за не пристебнуті ремені і водія, і пасажира складає 100 злотих (близько 23 євро) плюс два штрафні пункти (водія, який набрав більше 24 пунктів, позбавляють права керування).

Водій, який не переконався, що всі його пасажири пристебнуті, отримує додаткові 100 злотих і 4 пункти штрафу. Тому, за даними Національної ради безпеки дорожнього руху, там пристібаються 95% водіїв, 96% пасажирів на передньому сидінні й 76% − на задньому. Хоча ще 2004 року пристібалися лише 71% на передніх сидіннях і 49% — на задніх.

У Данії штраф за не пристебнуту дитину до 14 років складає 1500 і 2000 данських крон (200 і 267 євро відповідно), а також один штрафний пункт (водій, який отримає 3 пункти за три роки, буде позбавлений своїх водійських прав).

“Підвищення штрафів — це мотивація до використання ременів безпеки. Наразі українці недооцінюють небезпеку, на яку вони наражаються, ігноруючи ремені безпеки, особливо пасажири на задніх сидіннях. Водії та пасажири! Ремені безпеки – це не опція, а особистий обов’язок — перед законом, перед тими, хто з тобою поруч в автомобілі, й тими, хто чекає вдома”, – пише на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.