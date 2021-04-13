Украинские полицейские сравнили штрафы за непристегнутый ремень безопасности в Украине и странах ЕС.

С марта 2021 года штраф за непристегнутый ремень безопасности в Украине вырос в 10 раз — до 510 грн (чуть больше 15 евро). До недавнего времени он был самым низким в Европе — 51 грн (меньше 2 евро).

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Уровень пользования ремнями безопасности в нашей стране – самый низкий в ЕС. Например, в Германии, где такой штраф составляет 30 евро, количество тех, кто пристегивается в автомобиле, составляет 98% для водителей и пассажиров переднего сиденья и 99% − для пассажиров заднего сиденья.

По результатам онлайн-исследования “Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами”, проведенного в городах Киев, Мариуполь, Харьков, Одесса и Львов в рамках кампании “Пристегивайся — не пугайся”, 53,6% опрошенных считают достаточным штраф до 600 грн, чтобы они начали пристегиваться, а для 30% он должен быть больше 1000 грн – именно такая сумма заставит позаботиться о собственной безопасности в автомобиле. Кроме того, треть респондентов считает действенным штраф от 1001 до 1500 грн, а две трети отметили, что только штраф в размере 1501 – 2000 грн заставит их воспользоваться ремнем безопасности.

Например, в соседней Польше штраф за непристегнутые ремни и водителя, и пассажира составляет 100 злотых (около 23 евро) плюс два штрафных пункта (водителя, который набрал больше 24 пунктов, лишают права управления).

Водитель, который не убедился, что все его пассажиры пристегнуты, получает дополнительные 100 злотых и 4 пункта штрафа. Поэтому, по данным Национального совета безопасности дорожного движения, там пристегиваются 95% водителей, 96% пассажиров на переднем сиденье и 76% − на заднем. Хотя еще в 2004 году пристегивались только 71% на передних сиденьях и 49% — на задних.

В Дании штраф за непристегнутого ребенка до 14 лет составляет 1500 и 2000 датских крон (200 и 267 евро соответственно), а также один штрафной пункт (водитель, который получит 3 пункта за три года будет лишен своих водительских прав).

"Повышение штрафов – это мотивация к использованию ремней безопасности. Сейчас украинцы недооценивают опасность, которой они подвергаются, игнорируя ремни безопасности, особенно пассажиры на задних сиденьях. Водители и пассажиры! Ремни безопасности – это не опция, а личный долг — перед законом, перед теми, кто с тобой рядом в автомобиле, и теми, кто дома ждет”, – пишет на своей странице в соцсети первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.