Нові повноваження поліції та нові штрафи для водіїв вже почали діяти. Поліція складає протоколи на порушників за новими тарифами.

Першим отримувачем адміністративного протоколу з підвищеним штрафом за п'яне водіння став водій у Дніпрі - його патрульні поліцейські зупинили вже о 00:03 сьогодні. Також нові штрафні санкції за порушення ПДР за новим законом, що набув чинності 17 березня, отримають керманичі авто зі Львова, села Чайки на Київщині та з Рівного. Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексія Білошицького у соцмережі.

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"Сьогодні в 00:00 почали працювати нові підвищені штрафи та покарання за порушення ПДР, введені законом 2695. Зокрема і за керування у стані сп’яніння. Вже в 00:03 патрульними поліцейськими в місті Дніпро був затриманій водій Nissan Maxima у стані алкогольного сп’яніння, який стане першим, хто у разі визнання його винним судом, заплатить не 10 200 гривень, як раніше, а - 17 000 гривень до бюджету", - написав Геращенко.

Зі слів заступника голови МВС, вже о 1:17 у місті Львові був затриманий водій Toyota Camry, "який, увага!!!- вже втрете!!!! за рік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та й ще керував авто - не маючи на це права!!!, тому що раніше був позбавлений судом водійського посвідчення".

Щодо нього був складений адмінпротокол за частиною 3 ст. 130 КУпАП, за якою тепер суд може дати йому до 15 діб під арештом, або зобов'язати сплатити штраф у 51 000 гривень з конфіскацію належного йому авто. Геращенко нагадав, що раніше це б було лише 20 400 гривень без альтернативи у вигляді арешту та конфіскації. "Крім того, суд зобов’яже його сплатити ще 20 400 гривень за те, що він сів за кермо, будучи позбавленим права керування, тому що вже їздив за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Раніше за це зухвале правопорушення було сміхотворне покарання лише у 510 гривень", - зазначив заступник міністра.

"Таким чином, або цей громадянин сплатить до бюджету разом - 71 400 гривень або відсидить за ґратами до 15 діб за те, що він втретє сів за кермо п’яний. І це буде справедливо!" - наголосив Геращенко.

При цьому перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький повідомив і про інших порушників.

"У Київській та Рівненській областях патрульні зупинили "перших ластівок", які отримали нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Обоє водіїв керували автомобілями без такого права", - написав він у соцмережі.

Так, зі слів Білошицького, у селі Чайки Київської області чоловіка позбавили права керування, "проте він зухвало сів за кермо знову". Патрульні Київщини порушення виявили й притягнули чоловіка до відповідальності, яка передбачена ч. 4 ст. 126 КУпАП - штраф у розмірі 20 400 грн. "Інший водій у Рівному ще навіть не отримував водійське посвідчення, а вже сів за кермо, порушив ПДР і отримав постанову від патрульних", - вказав поліцейський. Порушник отримав штраф згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП.

Статистика щодо п'яного водіння та смертей на дорогах

При цьому заступник голови МВС навів статистику, згідно з якою за минулий рік поліцейськими всього складено 129 447 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП. З них: за частиною першою статті 130 КУпАП складено 110 834 матеріалів. За частиною другою - (повторне керування у стані сп’яніння) статті 130 КУпАП 9456 матеріалів.

А за частиною третьою (керування у стані сп’яніння понад двох разів) статті 130 КУпАП - 7904 матеріалів.

"Саме проти цих порушників - які найчастіше стають вбивцями на дорогах - і направлені такі жорсткі зміни в покараннях за керування у стані сп’яніння. Ми в МВС очікуємо від введення в дію нових штрафів та покарань зменшення кількості загиблих на дорогах на 10-15% за підсумками року", - зауважив Геращенко.

Він нагадав також, що минулого року на дорогах України загинуло понад 3500 людей, а десятки тисяч отримали травми різного ступеня тяжкості.

Доповнення

В Україні з 17 березня посилено відповідальність за порушення ПДР, зокрема, за п'яне водіння - у вигляді штрафів та з можливістю адмінарешту.

Так, якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф – 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту.

Якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф виростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу – безоплатне вилучення.