Новые полномочия полиции и новые штрафы для водителей уже начали действовать. Полиция составляет протоколы на нарушителей по новым тарифам.

Первым получателем административного протокола с повышенным штрафом за пьяное вождение стал водитель в Днепре – его патрульные полицейские остановили уже в 00:03 сегодня. Также новые штрафные санкции за нарушение ПДД по новому закону, вступившему в силу 17 марта, получат владельцы авто из Львова, села Чайки на Киевщине и из Ровно. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексея Белошицкого в соцсети.

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“Сегодня в 00:00 начали работать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения ПДД, введенные законом 2695. В том числе и за управление в состоянии опьянения. Уже в 00:03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержан водитель Nissan Maxima в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатит не 10 200 гривен, как раньше, а – 17 000 гривен в бюджет”, – написал Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, уже в 1:17 в городе Львов был задержан водитель Toyota Camry, “который, внимание!!! – уже в третий раз!!!! за год сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и управлял авто, не имея на это права!!!, потому что ранее был лишен судом водительского удостоверения”.

В отношении него был составлен админпротокол по части 3 ст. 130 КУоАП, по которой теперь суд может дать ему до 15 суток ареста, или обязать уплатить штраф в 51 000 гривен с конфискацией принадлежащего ему авто. Геращенко напомнил, что раньше это бы было лишь 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации. “Кроме того, суд обяжет его оплатить еще 20 400 гривен за то, что он сел за руль, будучи лишенным права управления, потому что уже ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее за это дерзкое правонарушение было смехотворное наказание лишь в 510 гривен”, – отметил заместитель министра.

“Таким образом, либо этот гражданин оплатит в бюджет вместе – 71 400 гривен, либо отсидит за решеткой до 15 суток за то, что он в третий раз сел за руль пьяный. И это будет справедливо!” – подчеркнул Геращенко.

При этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий сообщил и о других нарушителях.

“В Киевской и Ровненской областях патрульные остановили “первых ласточек”, которые получили новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Оба водителя управляли автомобилями без такого права”, – написал он в соцсети.

Так, по словам Белошицкого, в селе Чайки Киевской области мужчину лишили права управления, “однако он нагло сел за руль снова”. Патрульные Киевщины выявили нарушение и привлекли мужчину к ответственности, которая предусмотрена ч. 4 ст. 126 КУоАП – штраф в размере 20 400 грн. “Другой водитель в Ровно еще даже не получал водительское удостоверение, а уже сел за руль, нарушил ПДД и получил постановление от патрульных”, – указал полицейский. Нарушитель получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП.

Статистика относительно пьяного вождения и смертей на дорогах

При этом заместитель главы МВД привел статистику, согласно которой за прошлый год полицейскими всего составлены 129 447 протоколов об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. Из них: по части первой статьи 130 КУоАП составлены 110 834 материала. По части второй (повторное управление в состоянии опьянения) статьи 130 КУоАП – 9 456 материалов.

А по части третьей (управление в состоянии опьянения более двух раз) статьи 130 КУоАП – 7 904 материала.

“Именно против этих нарушителей – которые чаще всего становятся убийцами на дорогах – и направлены такие жесткие изменения в наказаниях за управление в состоянии опьянения. Мы в МВД ожидаем от ввода в действие новых штрафов и наказаний уменьшение количества погибших на дорогах на 10 – 15% по итогам года”, – отметил Геращенко.

Он напомнил также, что в прошлом году на дорогах Украины погибли более 3 500 человек, а десятки тысяч получили травмы различной степени тяжести.

Дополнение

В Украине с 17 марта усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение – в виде штрафов и с возможностью админареста.

Так, если раньше ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф – 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен. Если лицо второй раз в течение года совершает такое правонарушение, то оно должно заплатить штраф – 34 тысячи гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможно возмездное изъятие транспорта.

Если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 тысячи гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства – безвозмездное изъятие.