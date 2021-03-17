Новые штрафы за нарушение ПДД уже вступили в силу. Сегодня ночью во Львове составили первый протокол за вождение в нетрезвом состоянии лицом, ранее лишенным прав.

Во Львове полицейские остановили автомобиль Toyota Camry, водитель которого уже был лишен права управления по 130 статье КУоАП “за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения”.

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По новым правилам, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 20 400 грн. (ст. 126 КУоАП) кроме того на водителя составили протокол по ч. 3 ст. 130 статьи КУоАП “Управление в нетрезвом состоянии лицом, которое было лишено права управления”.

По новым правилам с 0 часов 17 марта за такое нарушение предусмотрен штраф 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Судьбу нарушителя решит суд.