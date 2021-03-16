Новый закон о расширении полномочий полиции и увеличении штрафов, по мнению чиновников МВД, уменьшит количество аварий и смертей на дорогах на 10-15%.

Завтра, 17 марта, вступает в силу Закон №1231-ИХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

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Что меняет закон?



1. В 16 ЗУ Украины "О дорожном движении" установлены новые обязанности граждан:

выполнять предусмотренные законом требования полицейского, во время остановки по требованию полицейского держать руки в поле его зрения и не выходить из транспортного средства без разрешения полицейского, по требованию полицейского, выйти из транспортного средства;

пассажиру находиться на своем месте до распоряжения или требования полицейского. По требованию полицейского, выйти из транспортного средства;

водителю по требованию полицейского не просто "предъявить" водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис, как раньше, а предъявить документы способом, что позволяет полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в этих документах.

2. Повышение штрафов по ст. 121 КУоАП, а именно:

за управление транспортным средством без непристегнутого ремня безопасности или мотошлема 510 грн;

управление незарегистрированным транспортным средством или ненадлежащими ему или плохо видными НЗ – 850 грн и за повторное – 1 700 грн.

3. Повышение штрафов по ст. 122 КУоАП, а именно:

превышение скорости более чем на 20 км / ч – 340 грн;

более чем на 50 км / ч – 1 700 грн;

все правонарушения в рамках данной статьи, за которые существовал штраф 255 грн – повышен до 340 грн;

за которые существовал штраф 425 грн – повышен до 510 грн;

нарушения, за которые существовал штраф 510 грн – до 680 грн

за создание аварийной ситуации (ч. 4 ст. 122) – штраф повышен с 680 до 1 445 грн или лишение права управления транспортным средством от 6 месяцев до 1 года.

4. Повышение штрафов за покидание места ДТП (ст. 122-4 КУоАП) – 3 400 грн или лишение права управления от 1 до 2 лет или админарест от 10 до 15 суток.

5. Уточнен порядок использования фото- и видеотехники в служебной деятельности полицейских. Убрано двойные трактовки норм по использованию прибора для измерения скорости TruCAM (ст.40 ЗУ "О НПУ")

6. Отменена необходимость привлечения понятых при оформлении патрульными и муниципальными инспекторами по парковке любых временных задержаний транспортного средства при условии ведения видео или фото фиксации таких нарушений.

7. Повышение штрафов по ст. 126 КУоАП, а именно:

по ч. 2 (лицо не имеет права управления) – 3 400 грн;

по ч. 4 (лицо лишено права управления) – штраф 20 400 грн, а за повторное нарушение в течение года – штраф 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и возможностью возмездного изъятия транспортного средства.

8. Повышается ответственность по ст. 130 КУоАП:

по ч. 1 ст. 130 – 17 тысяч грн с лишением права управления на 1 год

по ч. 2 ст. 130 – 34 тысячи грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;

по ч. 3 ст. 130 – 51 тысяч грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

9. Отмененена необходимость привлечения свидетелей при оформлении полицейскими материалов по ст. 130 КУоАП, при условии применения полицейскими средств фотосъемки (видеозаписи).

10. Повышен штраф по ст. 127 КУоАП: