Новый закон о расширении полномочий полиции и увеличении штрафов, по мнению чиновников МВД, уменьшит количество аварий и смертей на дорогах на 10-15%.
Завтра, 17 марта, вступает в силу Закон №1231-ИХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".
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Что меняет закон?
1. В 16 ЗУ Украины "О дорожном движении" установлены новые обязанности граждан:
- выполнять предусмотренные законом требования полицейского, во время остановки по требованию полицейского держать руки в поле его зрения и не выходить из транспортного средства без разрешения полицейского, по требованию полицейского, выйти из транспортного средства;
- пассажиру находиться на своем месте до распоряжения или требования полицейского. По требованию полицейского, выйти из транспортного средства;
- водителю по требованию полицейского не просто "предъявить" водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис, как раньше, а предъявить документы способом, что позволяет полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в этих документах.
2. Повышение штрафов по ст. 121 КУоАП, а именно:
- за управление транспортным средством без непристегнутого ремня безопасности или мотошлема 510 грн;
- управление незарегистрированным транспортным средством или ненадлежащими ему или плохо видными НЗ – 850 грн и за повторное – 1 700 грн.
3. Повышение штрафов по ст. 122 КУоАП, а именно:
- превышение скорости более чем на 20 км / ч – 340 грн;
- более чем на 50 км / ч – 1 700 грн;
- все правонарушения в рамках данной статьи, за которые существовал штраф 255 грн – повышен до 340 грн;
- за которые существовал штраф 425 грн – повышен до 510 грн;
- нарушения, за которые существовал штраф 510 грн – до 680 грн
- за создание аварийной ситуации (ч. 4 ст. 122) – штраф повышен с 680 до 1 445 грн или лишение права управления транспортным средством от 6 месяцев до 1 года.
4. Повышение штрафов за покидание места ДТП (ст. 122-4 КУоАП) – 3 400 грн или лишение права управления от 1 до 2 лет или админарест от 10 до 15 суток.
5. Уточнен порядок использования фото- и видеотехники в служебной деятельности полицейских. Убрано двойные трактовки норм по использованию прибора для измерения скорости TruCAM (ст.40 ЗУ "О НПУ")
6. Отменена необходимость привлечения понятых при оформлении патрульными и муниципальными инспекторами по парковке любых временных задержаний транспортного средства при условии ведения видео или фото фиксации таких нарушений.
7. Повышение штрафов по ст. 126 КУоАП, а именно:
- по ч. 2 (лицо не имеет права управления) – 3 400 грн;
- по ч. 4 (лицо лишено права управления) – штраф 20 400 грн, а за повторное нарушение в течение года – штраф 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и возможностью возмездного изъятия транспортного средства.
8. Повышается ответственность по ст. 130 КУоАП:
- по ч. 1 ст. 130 – 17 тысяч грн с лишением права управления на 1 год
- по ч. 2 ст. 130 – 34 тысячи грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;
- по ч. 3 ст. 130 – 51 тысяч грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
9. Отмененена необходимость привлечения свидетелей при оформлении полицейскими материалов по ст. 130 КУоАП, при условии применения полицейскими средств фотосъемки (видеозаписи).
10. Повышен штраф по ст. 127 КУоАП:
- для пешеходов – 255 грн;
- велосипедистов, водителей гужевого транспорта и погонщиков животных – 340 грн;
- В случае совершения их в состоянии опьянения – 680 грн, а в случае создания аварийной ситуации – 850 грн.