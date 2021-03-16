Новий закон про розширення повноважень поліції та збільшення штрафів, на думку чиновників МВС, зменшить кількість аварій та смертей на дорогах на 10-15%.

Завтра, 17 березня, набирає чинності Закон №1231-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”.

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Що змінює закон?

1. У 16 ЗУ України “Про дорожній рух” встановлено нові обов’язки громадян:

виконувати передбачені законом вимоги поліцейського, під час зупинки на вимогу поліцейського тримати руки в полі його зору і не виходити з транспортного засобу без дозволу поліцейського, на вимогу поліцейського, вийти з транспортного засобу ;

; пасажиру перебувати на своєму місці до розпорядження або вимоги поліцейського. На вимогу поліцейського, вийти з транспортного засобу;

водію на вимогу поліцейського не просто “пред’явити” посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та поліс, як раніше, а пред’явити документи у спосіб, що дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в цих документах.

2. Підвищено штрафи за ст. 121 КУпАП, саме:

за керування транспортним засобом без непристебнутого паска безпеки або мотошолому 510 грн ;

; керування незареєстрованим транспортним засобом або з неналежними йому або ж погано видними ДНЗ — 850 грн і за повторне — 1700 грн.

3. Підвищено штрафи за ст. 122 КУпАП, а саме:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн ;

; більш ніж на 50 км/год — 1700 грн ;

; всі правопорушення у межах цієї статті, за які існував штраф 255 грн — підвищено до 340 грн;

за які існував штраф 425 грн — підвищено до 510 грн;

порушення, за які існував штраф 510 грн — до 680 грн

за створення аварійної ситуації (ч. 4 ст. 122) — штраф підвищено з 680 до 1445 грн або позбавлення права керування транспортним засобом від 6 місяців до 1 року.

4. Підвищено штрафи за залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП) — 3400 грн або позбавлення права керування від 1 до 2 років або адмінарешт від 10 до 15 діб.

5. Уточнено порядок використання фото- і відеотехніки в службовій діяльності поліцейських. Прибрано подвійні трактування норм щодо використання приладу для вимірювання швидкості TruCAM (ст.40 ЗУ “Про НПУ”)

6. Скасовано необхідність залучення понятих під час оформлення патрульними і муніципальними інспекторами з паркування будь-яких тимчасових затримань транспортного засобу за умови ведення відео або фото фіксації таких порушень.

7. Підвищено штрафи за ст. 126 КУпАП, а саме:

за ч. 2 (особа не має права керування) — 3400 грн ;

; за ч. 4 (особа позбавлена права керування) — штраф 20 400 грн, а за повторне порушення протягом року — штраф 40 800 грн з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та можливістю оплатного вилучення транспортного засобу.

8. Підвищується відповідальність за ст. 130 КУпАП:

за ч. 1 ст. 130 — 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

з позбавленням права керування на 1 рік; за ч. 2 ст. 130 — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 — 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

9. Скасовано необхідність залучення свідків під час оформлення поліцейськими матеріалів за ст. 130 КУпАП, за умови застосування поліцейськими засобів фотозйомки (відеозапису).

10. Підвищено штраф за ст. 127 КУпАП: