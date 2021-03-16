Водителям установили жесткие правила поведения при остановке автомобиля полицией. Президент уже подписал закон. Он вступит в силу 17 марта 2021 года.

12.03.2021 Президент подписал закон №1231-IX. Отныне работникам полиции предоставили больше прав при остановке автомобиля, а для водителей установлены новые жесткие обязанности.

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В частности, внесены изменения в Закон "О дорожном движении" (ст. 16, ст. 18) в соответствии с которыми в случае подачи сигнала об остановке автомобиля, водитель обязан:

Остановить транспортное средство (п.п. а абз. 3 ч. 2 ст. 16); Предъявить документы на право управления (абз. 4 ч. 2 ст. 16); Предоставить возможность полицейскому прочитать и зафиксировать информацию из этих документов (абз. 4 ч. 2 ст. 16); Держать руки в поле зрения полицейского (п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16); Не выходить из транспортного средства без разрешения полицейского (п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16); Находиться на своем водительском месте до указания полицейского (абз. 6 ч. 1 ст. 18); Выйти из транспортного средства по указанию работника полиции (абз. 7 ч. 1 ст. 18); Выполнять все законные требования полицейского (абз. 3 ч. 2 ст. 16).

В случае невыполнения этих требований работники полиции будут применять ст. 185 КУоАП. Именно эта норма позволяет работникам полиции составлять протоколы об административном правонарушении за злостное неповиновение законным требованиям работника полиции.

В частности, согласно статье 185 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей предусматривает штраф от 136 грн до 255 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, или административный арест на срок до 15 суток".

Итак, с введением в действие данного закона, вместо облегчения, фактически водителям установили новые обязанности и предусмотрели жесткую ответственность за их невыполнение. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.