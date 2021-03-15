По мнению чиновников МВД новые штрафы позволят снизить смертность на дорогах на 10-15%.

Закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения, который 11 марта подписал Владимир Зеленский, по мнению заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, позволит сократить количество пьяных водителей и уменьшить смертность на 10-15% на дорогах Украины.

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Об этом во время брифинга заявил Антон Геращенко. Он продемонстрировал видео ужасного ДТП, которое произошло в столице сегодня ночью на Троещине – пьяный водитель лишил жизни двух человек. По информации сообщества dtp.kiev.ua пьяный водитель 1992 года рождения, который совершил это ужасное ДТП – действующий сотрудник МВД.

"Сегодня ночью произошло кровавое убийство на дороге. Человек, у которого обнаружили более чем в 10 раз алкоголя в крови, убил двух человек. Хочу, чтобы все понимали, что предотвращение таких случаев – это именно то, почему был принят этот закон. Водитель-убийца уже задержан, полиция и прокуратура будут просить суд, чтобы его изолировали от общества на время следствия. К сожалению, это лицо будут судить еще по старому закону. По решению суда он максимально получит 10 лет лишения свободы. Когда в действие вступит новый закон, а это будет уже в среду, тогда такой человек получил бы уже 12 лет и не мог бы надеяться на амнистию", – добавил замминистра.

Антон Геращенко отметил, что новые законы направлены исключительно на то, чтобы предупредить случаи ДТП на автодорогах Украины, уменьшить количество пьяных водителей и уменьшить количество жертв.

"Я очень благодарен всем депутатам Верховной Рады, которые поддержали этот закон. Мы очень надеемся, что он позволит уменьшить количество погибших на дорогах. Напомню, за прошлый год на дорогах нашего государства 3 554 человека погибло, было задержано 129 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Более 9 тысяч водителей сели повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще 5 тысяч сели в нетрезвом состоянии в третий раз. Мы ожидаем, что только за этот год количество жертв ДТП снизится на 10-15%. Меньше людей будут превышать скорость, садиться за руль навеселе", – отметил Антон Геращенко.

Народный депутат Украины Вячеслав Медяник поблагодарил МВД за проведенную работу и выразил надежду, что принятый закон позволит уменьшить смертность на дорогах Украины.

"Сейчас вместе с МВД парламентарии работают над внесением изменений в Статью 16 Кодекса Украины об административных правонарушениях о применении ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом. Данный законопроект будет зарегистрирован уже на этой неделе", – отметил Вячеслав Медяник.

Народный депутат отметил, что группа народных депутатов инициировала законопроект №5051-1, целью которого является введение административной ответственности за оскорбление полицейских, пограничников и членов общественных формирований по охране общественного порядка.

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