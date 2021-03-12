Закон вводит увеличение штрафов и упрощает процедуру обвинения водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года. Об этом сказано на официальном сайте Верховной Рады.

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Закон ужесточает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.

Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.