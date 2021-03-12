Закон запроваджує збільшення штрафів та спрощує процедуру обвинувачення водія у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху” № 1231-IX, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року. Про це сказано на офіційному сайті Верховної Ради.

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Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.