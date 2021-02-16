Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №2695, який значно збільшує штрафи за порушення ПДР.

Прийнятий законопроект в ході другого читання отримав важливі правки. Зокрема, з нього виключили норму про можливість зупинки автомобілів під час проведення “профілактичних заходів”. Тобто додаткових причин для зупинки транспортних засобів поліція не отримала.

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Також була прийнята правка, завдяки які водій не зобов’язаний виходити з машини на вимогу поліцейського. Окрім того, депутатами була підтримана правка щодо відміни обов’язкової передачі документів у руки поліцейському. Залишилось так, як і було: документи треба лише “пред’являти”.

Штраф у розмірі 510 гривень буде застосовуйсь за наступні порушення:

не пристебнутий ремінь;

відсутність шолома у мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмова по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди штраф зріс з 255 грн до 3,4 тисяч гривень. Штраф у розмірі 1,7 тисяч грн введено за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год. ри цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год розмір штрафу складатиме 340 грн.

За ненадання переваги в русі авто "швидкої", міліції або аварійній службі штраф підвищили з 510 до 680 грн. За створення аварійної ситуації доведеться заплатити 1445 грн, а за порушення, що призвело до ДТП – 850 грн.

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За їзду без прав введено штраф в 425 грн, якщо ж у водія прав немає зовсім – 3,4 тисячі грн. Водіїв, які були позбавлені прав і все одно сіли за кермо, будуть штрафувати на 20,4 тисяч грн.

Якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, йому загрожує штраф в розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року – 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо водій за подібним порушенням попадеться в третій раз – штраф 51 тисяча грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

Пішоходам, які переходять дорогу у недозволеному місці, загрожує штраф у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення правил дорожнього руху велосипедистами штраф підвищать до 340 грн. За ці самі порушення, вчинені напідпитку – 680 грн, за створення аварійної ситуації – 850 грн.

Закон вступить в силу після підписання главою держави та публікації у офіційній пресі.