Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2695, который значительно увеличивает штрафы за нарушение ПДД.

Принятый законопроект в ходе второго чтения получил важные правки. В частности, из него исключили норму о возможности остановки автомобилей во время проведения "профилактических мероприятий". То есть дополнительных причин для остановки транспортных средств полиция не получит.

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Также было принята правка, благодаря которые водитель не обязан выходить из машины по требованию полицейского. Кроме того, депутатами была поддержана правка об отмене обязательной передачи документов в руки полицейскому. Осталось так, как и было: документы надо только "предъявлять".

Штраф в размере 510 гривен будет применятся за следующие нарушения:

не пристегнут ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосветлённый номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия штраф вырос с 255 гривен до 3400 гривен. Штраф в размере 1700 гривен введен за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч размер штрафа будет составлять 340 гривен.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", милиции или аварийной службе штраф повысили с 510 до 680 гривен. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 гривен, а за нарушение, приведшее к ДТП – 850 гривен.

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За езду без прав введен штраф в 425 гривен, если же у водителя прав нет вовсе – 3,4 тысячи гривен. Водителей, которые были лишены прав и все равно сели за руль, будут штрафовать на 20 400 гривен.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года – 34 тысяч гривен с лишением прав на три года. Если водитель за подобные нарушения попадется в третий раз – штраф 51 тысяч гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 гривен (ранее был 51 гривна). За нарушение правил дорожного движения велосипедистами штраф повысят до 340 гривен. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом – 680 гривен, за создание аварийной ситуации – 850 гривен.

Закон вступит в силу после подписания главой государства и публикации в официальной прессе.