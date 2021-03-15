На переконання чиновників МВС нові штрафи дозволять знизити смертність на дорогах на 10-15%.

Закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, який 11 березня підписав Володимир Зеленський, на думку заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, дозволить скоротити кількість п’яних водіїв та зменшити смертність на 10-15% на дорогах України.

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Про це під час брифінгу заявив Антон Геращенко. Він продемонстрував відео жахливого ДТП, яке сталося в столиці сьогодні вночі на Троєщині – п’яний водій позбавив життя двох осіб. За інформацією спільноти dtp.kiev.ua п’яний водій 1992 року народження, який скоїв це жахливе ДТП – чинний співробітник МВС.

"Сьогодні вночі сталося криваве вбивство на дорозі. Людина, у якої виявили більше, ніж в 10 разів алкоголю в крові, вбила двох людей. Хочу, щоб всі розуміли, що попередження таких випадків – це саме те, чому був прийнятий цей закон. Водій-вбивця вже затриманий, поліція та прокуратура будуть просити суд, щоб його ізолювали від суспільства на час слідства. На жаль, цю особу будуть судити ще за старим законом. За рішенням суду він максимально отримає 10 років позбавлення волі. Коли в дію вступить новий закон, а це буде вже у середу, тоді така людина отримала б вже 12 років і не могла б сподіватися на амністію", - додав заступник міністра.

Антон Геращенко наголосив, що нові закони спрямовані виключно на те, щоб попередити випадки ДТП на автошляхах України, зменшити кількість п’яних водіїв та зменшити кількість жертв.

"Я дуже вдячний всім депутатам Верховної Ради, які підтримали цей закон. Ми дуже сподіваємось, що він дозволить зменшити кількість загиблих на дорогах. Нагадаю, за минулий рік на автошляхах нашої держави 3554 людини загинуло, було затримано 129 тисяч водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Понад 9 тисяч водіїв сіли повторно за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а ще 5 тисяч сіли напідпитку втретє. Ми очікуємо, що лише за цей рік кількість жертв ДТП знизиться на 10-15%. Менше людей будуть перевищувати швидкість, сідати за кермо напідпитку", - зазначив Антон Геращенко.

Народний депутат України В’ячеслав Медяник подякував МВС за проведену роботу та висловив сподівання, що прийнятий закон дозволить зменшити смертність на дорогах України.

"Наразі разом з МВС парламентарі працюють над внесенням змін до статі 16 Кодексу України про адміністративні правопорушення про застосування відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом. Даний законопроекту буде зареєстрований вже на цьому тижні", - зазначив В’ячеслав Медяник.

Народний депутат зазначив, що група народних депутатів ініціювали законопроекте №5051-1, метою якого є запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, прикордонників та членів громадських формувань з охорони громадського порядку.

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