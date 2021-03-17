Нові штрафи за порушення ПДР вже вступили в силу. Сьогодні вночі у Львові склали перший протокол за кермування напідпитку особою, раніше позбавленою "прав".

У Львові поліцейські зупинили автомобіль Toyota Camry, водій якого вже був позбавлений права керування за ст. 130 КУпАП “керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння”.

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За новими правилами, за таке порушення передбачено штраф у розмірі 20 400 грн. (ст. 126 КУпАП). Крім того, на водія склали протокол за ч. 3 ст. 130 статті КУпАП. (керування напідпитку особою, що була позбавлена права керування).

За новим Законом, який почав діяти з 0.00 годин 17 березня, за таке порушення передбачено штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Долю порушника вирішить суд.